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    Смольников не собирается в Турцию

    Александр Маньяков, агент защитника «Зенита» Игоря Смольникова, опроверг слухи о возможном переходе своего клиента в один из турецких клубов.

    «Смольников в Турцию не едет. У нас было общение с турецкими коллегами еще до пандемии. Один клуб, борющийся за чемпионство, а другой из середины таблицы, искали правого защитника. Оба клуба финансово стабильные и крепкие. Но сейчас нет и речи о переезде в Турцию. И то, что выдают СМИ, чистая неправда», – написал агент в своем телеграм-канале.

    • По информации «СЭ», интерес к российскому фулбеку проявлял «Истанбул Башакхешир».
    • По окончании нынешнего сезона истечет контракт Смольникова с «Зенитом».
    • Однако, как сообщал в июне Sport24, петербургский клуб предложил игроку новое соглашение по схеме «1+1».

    Источник: Телеграм-канал Александра Маньякова

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    Сегодня, 10:55
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10611

      Garrincha58 38 минут назад

      и Шатова оставьте и Ерохина с Ригони и будет вам дырка от бублика в ЛЧ да и в ЧР тоже с ними не прокатит

      0
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      Рейтинг: +10611

      Garrincha58 39 минут назад

      бестолковый игрок никакой пользы от него нет и не было ни одного паса навеса одни столкновения и штрафные

      0
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      Рейтинг: +6430

      paracetamol 1 час назад

      "Не нужен мне берег турецкий"! - сказал Игорь.

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