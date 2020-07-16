Смольников не собирается в Турцию

Александр Маньяков, агент защитника «Зенита» Игоря Смольникова, опроверг слухи о возможном переходе своего клиента в один из турецких клубов.
«Смольников в Турцию не едет. У нас было общение с турецкими коллегами еще до пандемии. Один клуб, борющийся за чемпионство, а другой из середины таблицы, искали правого защитника. Оба клуба финансово стабильные и крепкие. Но сейчас нет и речи о переезде в Турцию. И то, что выдают СМИ, чистая неправда», – написал агент в своем телеграм-канале.
- По информации «СЭ», интерес к российскому фулбеку проявлял «Истанбул Башакхешир».
- По окончании нынешнего сезона истечет контракт Смольникова с «Зенитом».
- Однако, как сообщал в июне Sport24, петербургский клуб предложил игроку новое соглашение по схеме «1+1».
Источник: Телеграм-канал Александра Маньякова