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    Смольников может перейти в турецкий клуб, за который играют Робиньо и Шкртел

    Защитником «Зенита» Игорем Смольниковым заинтересовался турецкий «Истанбул Башакхешир», сообщает «Спорт-Экспресс».

    В составе «Истанбула» выступают многие известные футболисты, среди которых Робиньо, Мартин Шкртел и Гаэль Клиши. Во второй половине сезона-2018/19 за «Башакшехир» играл Федор Кудряшов.

    • Контракт Смольникова с «Зенитом» был рассчитан до 30 июня 2020 года. Соглашение продлили до конца сезона.
    • В этом сезоне игрок провел восемь матчей в РПЛ, сделав один ассист.

    У Смольникова есть три предложения из России, одно из Турции и два из Бельгии

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:24
    Комментарии3
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      Рейтинг: +11771

      vladimir-7 8 минут назад

      Игорь сам оценит куда ему перейти и он ещё хорошо поиграет.

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    • ...
      Рейтинг: +1288

      волчарик 13 минут назад

      Наверное пора,последнее время сильно сдал.Хотя боец и еще попылит.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +950

      Semenycch 20 минут назад

      В Зените могут произойти серьезные изменения.

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