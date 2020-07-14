Смольников может перейти в турецкий клуб, за который играют Робиньо и Шкртел

Защитником «Зенита» Игорем Смольниковым заинтересовался турецкий «Истанбул Башакхешир», сообщает «Спорт-Экспресс».

В составе «Истанбула» выступают многие известные футболисты, среди которых Робиньо, Мартин Шкртел и Гаэль Клиши. Во второй половине сезона-2018/19 за «Башакшехир» играл Федор Кудряшов.

Контракт Смольникова с «Зенитом» был рассчитан до 30 июня 2020 года. Соглашение продлили до конца сезона.

В этом сезоне игрок провел восемь матчей в РПЛ, сделав один ассист.

У Смольникова есть три предложения из России, одно из Турции и два из Бельгии