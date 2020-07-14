Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Смольников может перейти в турецкий клуб, за который играют Робиньо и Шкртел

Смольников может перейти в турецкий клуб, за который играют Робиньо и Шкртел

14 июля 2020, 18:24
6

Защитником «Зенита» Игорем Смольниковым заинтересовался турецкий «Истанбул Башакхешир», сообщает «Спорт-Экспресс».

В составе «Истанбула» выступают многие известные футболисты, среди которых Робиньо, Мартин Шкртел и Гаэль Клиши. Во второй половине сезона-2018/19 за «Башакшехир» играл Федор Кудряшов.

  • Контракт Смольникова с «Зенитом» был рассчитан до 30 июня 2020 года. Соглашение продлили до конца сезона.
  • В этом сезоне игрок провел восемь матчей в РПЛ, сделав один ассист.

У Смольникова есть три предложения из России, одно из Турции и два из Бельгии

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Зенит Истанбул Башакшехир Смольников Игорь
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
волчарик
1594741193
Наверное пора,последнее время сильно сдал.Хотя боец и еще попылит.
Ответить
vladimir-7
1594741533
Игорь сам оценит куда ему перейти и он ещё хорошо поиграет.
Ответить
Алехсбургер.
1594742031
и...на границу с Арменией.. бред.
Ответить
Просто-333
1594742584
Турция, Анталия, песок, море- красота...
Ответить
волчарик
1594742592
По новому лимиту 3 места в основе для своих.Играть будут-вратарь,Караваев,Оздрев или Кузяев? и Дзюба.Остальные на подмене,но пока не ясно кто уйдет,а кто придет.
Ответить
absent32
1594743325
походу у наших футболистов другого направления нет. вернее это основное)))
Ответить
Главные новости
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
1
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
6
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
15:50
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
1
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
14:49
1
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
15
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
14:25
1
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Все новости
Все новости
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
1
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
15
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
5
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
4
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
5
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
5
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
8
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
2
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
17
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
14
Определен лучший форвард России
08:49
2
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
1
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
4
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
4
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+