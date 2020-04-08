У Смольникова есть три предложения из России, одно из Турции и два из Бельгии

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы защитника «Зенита» Игоря Смольникова, рассказал о будущем футболиста.
«С «Зенитом» ничего пока не обсуждали. У Игоря есть три предложения из России, одно из Турции и два из Бельгии. По нему звонят, спрашивают. Интерес есть, но в связи с мировой пандемией это все долгоиграющие переговоры. От интереса до сделки может и не дойти», — сказал Маньяков.
- Контракт Смольникова с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2020 года.
- В этом сезоне игрок провел восемь матчей в РПЛ, сделав один ассист.
Источник: Sport24