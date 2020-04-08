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  • У Смольникова есть три предложения из России, одно из Турции и два из Бельгии

У Смольникова есть три предложения из России, одно из Турции и два из Бельгии

8 апреля 2020, 16:36
10

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы защитника «Зенита» Игоря Смольникова, рассказал о будущем футболиста.

«С «Зенитом» ничего пока не обсуждали. У Игоря есть три предложения из России, одно из Турции и два из Бельгии. По нему звонят, спрашивают. Интерес есть, но в связи с мировой пандемией это все долгоиграющие переговоры. От интереса до сделки может и не дойти», — сказал Маньяков.

  • Контракт Смольникова с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2020 года.
  • В этом сезоне игрок провел восемь матчей в РПЛ, сделав один ассист.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Смольников Игорь
Комментарии (10)
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Mister_Tomsk
1586354619
31 год, можно еще в условной бельгии по пылить, в турции наши долго не играют
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upiter622
1586354655
— Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... три...
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Томик
1586355100
Что за предложения? Улицы дезинфицировать?
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ArReal
1586356494
Агент Александр Маньяков ?))) ну этот с такой фамилией врать точно не будет))
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vladik12
1586360020
Прям нарасхват.
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VVM1964
1586363258
Беги , Игорь , беги !!!
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Черкизовский Кот
1586366431
Надеюсь, в Локо не вернётся. Пускай, Игнатьеву 33, а Живоглядов не прижился. Но Смольников сейчас им уступает. С появлением Марио в сборной он как-то сразу сдулся. И в Зените Караваев прочно занял позицию. Думаю, Смольников по проторённой дорожке перейдёт в Сочи.
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paracetamol
1586379452
Надо дать Гарику возможность поиграть за бугром. Заслужил!
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СССР 1985
1586407833
Агент(ы) много чего говорят, кантора пишет.)
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СССР 1985
1586407916
А если действительно есть реальные предложения, то почему и нет.
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