У Смольникова есть три предложения из России, одно из Турции и два из Бельгии

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы защитника «Зенита» Игоря Смольникова, рассказал о будущем футболиста.

«С «Зенитом» ничего пока не обсуждали. У Игоря есть три предложения из России, одно из Турции и два из Бельгии. По нему звонят, спрашивают. Интерес есть, но в связи с мировой пандемией это все долгоиграющие переговоры. От интереса до сделки может и не дойти», — сказал Маньяков.