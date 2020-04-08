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    У Смольникова есть три предложения из России, одно из Турции и два из Бельгии

    Агент Александр Маньяков, представляющий интересы защитника «Зенита» Игоря Смольникова, рассказал о будущем футболиста.

    «С «Зенитом» ничего пока не обсуждали. У Игоря есть три предложения из России, одно из Турции и два из Бельгии. По нему звонят, спрашивают. Интерес есть, но в связи с мировой пандемией это все долгоиграющие переговоры. От интереса до сделки может и не дойти», — сказал Маньяков.

    • Контракт Смольникова с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2020 года.
    • В этом сезоне игрок провел восемь матчей в РПЛ, сделав один ассист.

    Источник: Sport24

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    08.04.2020 16:36
    Комментарии11
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      Рейтинг: +65

      СССР 1985 3 часа назад

      А если действительно есть реальные предложения, то почему и нет.

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      Рейтинг: +65

      СССР 1985 3 часа назад

      Агент(ы) много чего говорят, кантора пишет.)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5446

      paracetamol 11 часов назад

      Надо дать Гарику возможность поиграть за бугром. Заслужил!

      0
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      Рейтинг: +2564

      Черкизовский Кот 15 часов назад

      Надеюсь, в Локо не вернётся. Пускай, Игнатьеву 33, а Живоглядов не прижился. Но Смольников сейчас им уступает. С появлением Марио в сборной он как-то сразу сдулся. И в Зените Караваев прочно занял позицию. Думаю, Смольников по проторённой дорожке перейдёт в Сочи.

      0
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      Рейтинг: +22628

      VVM1964 16 часов назад

      Беги , Игорь , беги !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3739

      vladik12 17 часов назад

      Прям нарасхват.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3255

      AtticusFinch 18 часов назад

      Агент Александр Маньяков ?))) ну этот с такой фамилией врать точно не будет))

      3
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      Рейтинг: +2542

      Томик 18 часов назад

      Что за предложения? Улицы дезинфицировать?

      2
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      Рейтинг: +2096

      alarm 18 часов назад

      можно его в тарасофку. и даже накинуть 5 тыщ на билет в один конец.

      1
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      Рейтинг: +1633

      upiter622 18 часов назад

      — Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... три...

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