Sport24: «Зенит» предложил Смольникову новый контракт по схеме 1+1

«Зенит» планирует продлить соглашение с защитником Игорем Смольниковым.

По информации Sport24, клуб предложил футболисту подписать контракт по схеме 1+1. Действующее соглашение Смольникова истекает по окончании этого сезона.

Зимой питерцы уже предлагали игроку новый контракт, но защитник не согласился его подписать.