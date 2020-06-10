Sport24: «Зенит» предложил Смольникову новый контракт по схеме 1+1

«Зенит» планирует продлить соглашение с защитником Игорем Смольниковым.
По информации Sport24, клуб предложил футболисту подписать контракт по схеме 1+1. Действующее соглашение Смольникова истекает по окончании этого сезона.
Зимой питерцы уже предлагали игроку новый контракт, но защитник не согласился его подписать.
- В текущем сезоне 31-летний Смольников провел за «Зенит» 14 матчей, забил один гол и сделал два ассиста.
- Ранее агент игрока сообщал об интересе к фулбеку со стороны турецких и бельгийских клубов.
Источник: Sport24