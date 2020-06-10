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    Sport24: «Зенит» предложил Смольникову новый контракт по схеме 1+1

    «Зенит» планирует продлить соглашение с защитником Игорем Смольниковым.

    По информации Sport24, клуб предложил футболисту подписать контракт по схеме 1+1. Действующее соглашение Смольникова истекает по окончании этого сезона.

    Зимой питерцы уже предлагали игроку новый контракт, но защитник не согласился его подписать.

    • В текущем сезоне 31-летний Смольников провел за «Зенит» 14 матчей, забил один гол и сделал два ассиста.
    • Ранее агент игрока сообщал об интересе к фулбеку со стороны турецких и бельгийских клубов.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:47
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +2737

      alarm 32 минуты назад

      не-не-не! в тарасофку его, с нашей доплатой!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3241

      Давид59 1 час назад

      Информации слишком мало. Неизвестно почему он до этого не подписывал. Я двумя руками "за" него. Конкуренция - двигатель прогресса

      1
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    • ...
      Рейтинг: +597

      Nevsky_RU 1 час назад

      Ну хз. Он своего максимума достиг при чем уже давно и последние несколько лет только регресс.

      1
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      ...
      Рейтинг: +11310

      vladimir-7 > Nevsky_RU 19 минут назад

      Если максимум достигнут, то всё, выше быть не может, только
      этот уровень или ниже.

      0
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