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  • Инфантино: «Чемпионат мира-2018 изменил российский футбол в лучшую сторону»

Инфантино: «Чемпионат мира-2018 изменил российский футбол в лучшую сторону»

15 июля 2020, 23:31
4

Президент ФИФА Джанни Инфантино в честь двухлетия окончания чемпионата мира-2018 вспомнил турнир в интервью РФС. Функционер оценил роль турнира для российского футбола.

– В чем, на ваш взгляд, заключается главная победа России и российского футбола благодаря чемпионату мира-2018?

– Я считаю, что домашний чемпионат мира изменил российский футбол в лучшую сторону. Связь между командой и болельщиками была невероятной. Я уверен, что российские болельщики теперь гораздо больше верят в свою сборную и любят футбол еще больше. Мы имели возможность стать свидетелями всех этих удивительных моментов.

В 2018 году сборная России вошла в историю как сильная, сплоченная команда и потрясающий хозяин Чемпионата мира. С точки зрения наследия, конечно же, инфраструктура также играет важную роль. Для проведения турнира были построены высококлассные объекты, которые теперь можно использовать для дальнейшего развития спорта в России.

  • Турнир выиграли французы.
  • Сборная России дошла до четвертьфинала.
  • Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Инфантино Джанни
Комментарии (4)
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paracetamol
1594845425
Раньше хоть что-то в Европе выигрывали, а теперь полный капец! Да и сборная с лысым дураком тренером ничуть не лучше.
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Axe111
1594855423
Да рот закрой,точнее пасть
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Cules2013
1594877689
ну и сказочник
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Garrincha58
1594884743
а кто это вью сочинил и опубликовал???
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