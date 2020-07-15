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    Инфантино: «Чемпионат мира-2018 изменил российский футбол в лучшую сторону»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино в честь двухлетия окончания чемпионата мира-2018 вспомнил турнир в интервью РФС. Функционер оценил роль турнира для российского футбола.

    – В чем, на ваш взгляд, заключается главная победа России и российского футбола благодаря чемпионату мира-2018?

    – Я считаю, что домашний чемпионат мира изменил российский футбол в лучшую сторону. Связь между командой и болельщиками была невероятной. Я уверен, что российские болельщики теперь гораздо больше верят в свою сборную и любят футбол еще больше. Мы имели возможность стать свидетелями всех этих удивительных моментов.

    В 2018 году сборная России вошла в историю как сильная, сплоченная команда и потрясающий хозяин Чемпионата мира. С точки зрения наследия, конечно же, инфраструктура также играет важную роль. Для проведения турнира были построены высококлассные объекты, которые теперь можно использовать для дальнейшего развития спорта в России.

    • Турнир выиграли французы.
    • Сборная России дошла до четвертьфинала.
    • Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре.

    Источник: РФС

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    15.07.2020 23:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6411

      paracetamol 30 минут назад

      Раньше хоть что-то в Европе выигрывали, а теперь полный капец! Да и сборная с лысым дураком тренером ничуть не лучше.

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