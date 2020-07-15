Инфантино: «Чемпионат мира-2018 изменил российский футбол в лучшую сторону»

Раньше хоть что-то в Европе выигрывали, а теперь полный капец! Да и сборная с лысым дураком тренером ничуть не лучше.
Президент ФИФА Джанни Инфантино в честь двухлетия окончания чемпионата мира-2018 вспомнил турнир в интервью РФС. Функционер оценил роль турнира для российского футбола.
– В чем, на ваш взгляд, заключается главная победа России и российского футбола благодаря чемпионату мира-2018?
– Я считаю, что домашний чемпионат мира изменил российский футбол в лучшую сторону. Связь между командой и болельщиками была невероятной. Я уверен, что российские болельщики теперь гораздо больше верят в свою сборную и любят футбол еще больше. Мы имели возможность стать свидетелями всех этих удивительных моментов.
В 2018 году сборная России вошла в историю как сильная, сплоченная команда и потрясающий хозяин Чемпионата мира. С точки зрения наследия, конечно же, инфраструктура также играет важную роль. Для проведения турнира были построены высококлассные объекты, которые теперь можно использовать для дальнейшего развития спорта в России.
- Турнир выиграли французы.
- Сборная России дошла до четвертьфинала.
- Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре.