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    Зиньковский, Глушенков, Радонич выйдут у «Крыльев» против «Краснодара», у гостей в старте Фернандеш, Вандерсон и Берг

    Стали известны стартовые составы на игру 29-го тура «Крылья Советов»«Краснодар».

    «Крылья Советов»: Фролов, Комбаров, Чичерин, Чернов, Лысцов, Кабутов, Тимофеев, Зиньковский, Антон, Глушенков, Радонич.

    Запасные: Рыжиков, Гацкан, Якуба, Киселев, Попович, Смирнов, Хади, Голенков, Молчанов.

    «Краснодар»: Сафонов, Газинский, Петров, Сорокин, Рамирес, Фернандеш, Уткин, Олссон, Кайо, Вандерсон, Берг.

    Запасные: Адамов, мартынович, Фьолусон, Жигулев, Черников, Кабелья, Сулейманов, Сергеев, Кутовой.

    Матч пройдет на стадионе «Самара Арена», начало в 18:00 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 16:04
    Комментарии1
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      Рейтинг: +40238

      portero 19 минут назад

      Удачи Краснодару!
      нужны победы в оставшихся играх...
      Уткину удачи !

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