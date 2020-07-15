Зиньковский, Глушенков, Радонич выйдут у «Крыльев» против «Краснодара», у гостей в старте Фернандеш, Вандерсон и Берг

Стали известны стартовые составы на игру 29-го тура «Крылья Советов» – «Краснодар».

«Крылья Советов»: Фролов, Комбаров, Чичерин, Чернов, Лысцов, Кабутов, Тимофеев, Зиньковский, Антон, Глушенков, Радонич.

Запасные: Рыжиков, Гацкан, Якуба, Киселев, Попович, Смирнов, Хади, Голенков, Молчанов.

«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Петров, Сорокин, Рамирес, Фернандеш, Уткин, Олссон, Кайо, Вандерсон, Берг.

Запасные: Адамов, мартынович, Фьолусон, Жигулев, Черников, Кабелья, Сулейманов, Сергеев, Кутовой.

Матч пройдет на стадионе «Самара Арена», начало в 18:00 по московскому времени.