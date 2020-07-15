Де Йонг впервые за месяц попал в заявку на матч «Барселоны»

«Барселона» опубликовала заявку на матч 37-го тура Примеры против «Осасуны».
В списке игроков – полузащитник Френки де Йонг. Голландец пропустил почти месяц из-за травмы мышцы ноги.
Последний раз де Йонг был в заявке «Барселоны» на матч 29-го тура с «Леганесом», прошедшем 16 июня.
- В этом сезоне игрок провел в Примере 27 матчей, забив два мяча.
- «Барселона» идет в чемпионате второй, отставая от лидирующего «Реала» на четыре очка.
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Источник: Твиттер «Барселоны»