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    Газизов: «Мое первое решение в «Спартаке» – создание совета по детско-юношескому и молодежному футболу»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о первом менеджерском шаге в клубе. Функционер вступил в должность на прошлой неделе.

    — Какой вы видите оптимальную структуру клуба? В последнее время говорят о введении должности спортивного директора.

    — Спортивный директор нужен, и, скорее всего, это не один, а два человека. Один из них станет отвечать за развитие молодых игроков. Как именно при этом будет называться его должность, не так важно. Одно могу гарантировать: «Спартак» не рассматривает и не будет рассматривать действующих агентов на роль спортивного директора. Мы знаем, к чему приводит подобный опыт, и будем избегать возможного конфликта интересов.

    Моим первым решением стало создание тренерского совета по вопросам детско-юношеского и молодежного футбола. Он будет заниматься отбором игроков для второй команды и далее для основы. В него войдут Сергей Родионов, Дмитрий Гунько, Роман Пилипчук, Алексей Лунин и Антон Чистяков.

    — Опишите в трех словах, что для вас значит работа в «Спартаке».

    — Вызов и огромная ответственность.

    • Ранее Газизов работал в «Уфе».
    • Его предшественником в «Спартаке» был Томас Цорн.
    • «Спартак» в РПЛ идет 11-м.

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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