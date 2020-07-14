Газизов: «Мое первое решение в «Спартаке» – создание совета по детско-юношескому и молодежному футболу»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о первом менеджерском шаге в клубе. Функционер вступил в должность на прошлой неделе.

— Какой вы видите оптимальную структуру клуба? В последнее время говорят о введении должности спортивного директора.

— Спортивный директор нужен, и, скорее всего, это не один, а два человека. Один из них станет отвечать за развитие молодых игроков. Как именно при этом будет называться его должность, не так важно. Одно могу гарантировать: «Спартак» не рассматривает и не будет рассматривать действующих агентов на роль спортивного директора. Мы знаем, к чему приводит подобный опыт, и будем избегать возможного конфликта интересов.

Моим первым решением стало создание тренерского совета по вопросам детско-юношеского и молодежного футбола. Он будет заниматься отбором игроков для второй команды и далее для основы. В него войдут Сергей Родионов, Дмитрий Гунько, Роман Пилипчук, Алексей Лунин и Антон Чистяков.

— Опишите в трех словах, что для вас значит работа в «Спартаке».

— Вызов и огромная ответственность.