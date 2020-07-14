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  • «Позорное решение». Моуринью прокомментировал отмену еврокубкового бана «Манчестер Сити»

«Позорное решение». Моуринью прокомментировал отмену еврокубкового бана «Манчестер Сити»

14 июля 2020, 16:55
15

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью раскритиковал решение CAS об отмене отстранения «Манчестер Сити» от участия в еврокубковых турниров за нарушение финансового фэйр-плей.

«Если «Манчестер Сити» не виновен в этом, наказание на сумму в несколько миллионов – это позорное решение. Если ты не виноват, то тебя нельзя наказывать. С другой стороны, если ты виновен, тебя должны отстранить. В любом случае это катастрофа.

Не говорю, что Манчестер Сити виноват. Я говорю, что если вы не виновны, вы не должны платить, даже фунт. Знаю, что штраф для них – легкое наказание, но все же. Если вы виновны, вам должны запретить играть.

Я – никто, чтобы говорить, виновны они или нет. Критикую само решение. Думаю, что это будет конец финансового фэйр-плей, потому что в нем нет никакого смысла. Сейчас мы говорим о «Манчестер Сити», но в прошлом другие клубы находились в похожей ситуации, и вы знаете итог», – сказал Моуринью.

CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от еврокубков

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Лига чемпионов Манчестер Сити Тоттенхэм Моуринью Жозе
Комментарии (15)
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Жорик кекс обжорик
1594735332
вот уже три тренера бьются за справедливость: Карпин, Семин, Маур...
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giluxa1963
1594735967
прав на все 100% суд на то и суд что бы определить пить или не пить
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Axe111
1594736115
Как и позорное сити
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морозз
1594736644
Не бывают немножко беременны, немного зарезали или немного украли от 100 мультов! Правосудие оно или есть или его нет, так что Маур прав!
Ответить
Бухбух
1594737442
Это он так сказал, потому что в МС главный Гвардиола.
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portero
1594740134
Моуриньо только о своей стороне печется, ему выгодно наказание МС, но всё обошлось штрафом...
Ответить
Ганнибал Лектор
1594748777
Эту страну погубит коррупция
Ответить
Saracen Jr
1594750401
Дядька дело говорит!
Ответить
Garrincha58
1594756204
если воровать то по крупному за это тебе ничего не будет, а укради 100 руб. посадят как пиддать так же и у нас воруют миллионами и им ничего за это не бывает
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zigbert
1594803639
Так то так но не сами же Ман Сити вынесли это решение.
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