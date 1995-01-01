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    «Позорное решение». Моуринью прокомментировал отмену еврокубкового бана «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью раскритиковал решение CAS об отмене отстранения «Манчестер Сити» от участия в еврокубковых турниров за нарушение финансового фэйр-плей.

    «Если «Манчестер Сити» не виновен в этом, наказание на сумму в несколько миллионов – это позорное решение. Если ты не виноват, то тебя нельзя наказывать. С другой стороны, если ты виновен, тебя должны отстранить. В любом случае это катастрофа.

    Не говорю, что Манчестер Сити виноват. Я говорю, что если вы не виновны, вы не должны платить, даже фунт. Знаю, что штраф для них – легкое наказание, но все же. Если вы виновны, вам должны запретить играть.

    Я – никто, чтобы говорить, виновны они или нет. Критикую само решение. Думаю, что это будет конец финансового фэйр-плей, потому что в нем нет никакого смысла. Сейчас мы говорим о «Манчестер Сити», но в прошлом другие клубы находились в похожей ситуации, и вы знаете итог», – сказал Моуринью.

    CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от еврокубков

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 16:55
    Комментарии18
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      Рейтинг: +40233

      portero 30 минут назад

      Моуриньо только о своей стороне печется, ему выгодно наказание МС, но всё обошлось штрафом...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1688

      Genz 45 минут назад

      Вот и весь ЕС. Кто там хочет жить,вас будут, как хотят **. И будете проситься обратно в Россию. Потому что в России за нарушение фаерплэй ** и справедливый суд.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2171

      Бухбух 1 час назад

      Это он так сказал, потому что в МС главный Гвардиола.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3390

      морозз 1 час назад

      Не бывают немножко беременны, немного зарезали или немного украли от 100 мультов! Правосудие оно или есть или его нет, так что Маур прав!

      5
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      ...
      Рейтинг: +50

      Спартак гуно знают все > морозз 46 минут назад

      Полуе.бки бывают.
      Типо шайхов из Саудоской Аравии.
      =)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +3390

      морозз > Спартак гуно знают все 17 минут назад

      Согласен, походу их бабло всё зарешало!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50

      Спартак гуно знают все > морозз 11 минут назад

      Мне помнится Динамо на 2 сезона убрали из Евро кубков.
      Вот, пора и АПЛ свою ж...у напрячь!

      1
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      Рейтинг: +3390

      морозз > Спартак гуно знают все 2 минуты назад

      Они тогда португальскую сборную купили и попали на фейр - плей, пощады не было! Динамо на долгие годы потерялось!

      0
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      Рейтинг: +50

      Спартак гуно знают все 1 час назад

      Он что бухой был?
      Что он сказал?
      Сити и ПСЖ в топку!

      0
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      Рейтинг: +2313

      Axe111 1 час назад

      Как и позорное сити

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1996

      giluxa1963 1 час назад

      прав на все 100% суд на то и суд что бы определить пить или не пить

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1424

      FENIX-SL > giluxa1963 1 час назад

      ведь суд не ошибается и не может быть подкупным

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4360

      Alekxei Z. 1 час назад

      Мауро обрусел , надежда только на нахаляву.

      -1
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      Рейтинг: +1424

      FENIX-SL 1 час назад

      все верно сказал

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Жорик секс обжорик 1 час назад

      вот уже три тренера бьются за справедливость:
      Карпин, Семин, Маур...

      2
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      Рейтинг: +95

      loko1982 > Жорик секс обжорик 1 час назад

      Берут пример с Павла Бышовца))

      0
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      Рейтинг: +1274

      koli4ka > loko1982 1 час назад

      вааще-то Бышовца Анатолием с детства прозывали...

      0
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      Рейтинг: +95

      loko1982 > koli4ka 1 час назад

      Ты не в теме, посмотри интервью Карпина)

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