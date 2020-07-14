«Позорное решение». Моуринью прокомментировал отмену еврокубкового бана «Манчестер Сити»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью раскритиковал решение CAS об отмене отстранения «Манчестер Сити» от участия в еврокубковых турниров за нарушение финансового фэйр-плей.

«Если «Манчестер Сити» не виновен в этом, наказание на сумму в несколько миллионов – это позорное решение. Если ты не виноват, то тебя нельзя наказывать. С другой стороны, если ты виновен, тебя должны отстранить. В любом случае это катастрофа.

Не говорю, что Манчестер Сити виноват. Я говорю, что если вы не виновны, вы не должны платить, даже фунт. Знаю, что штраф для них – легкое наказание, но все же. Если вы виновны, вам должны запретить играть.

Я – никто, чтобы говорить, виновны они или нет. Критикую само решение. Думаю, что это будет конец финансового фэйр-плей, потому что в нем нет никакого смысла. Сейчас мы говорим о «Манчестер Сити», но в прошлом другие клубы находились в похожей ситуации, и вы знаете итог», – сказал Моуринью.

CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от еврокубков