CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от еврокубков

что и следовало ожидать, иначе вкладывать в клубы деньги будут с осторожностью, а так денежку заплатили и разошлись...
«Манчестер Сити» избежал наказания в виде отстранения от участия в еврокубковых турниров за нарушение финансового фэйр-плей.
Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию, поданную английским клубом.
Двухлетняя дисквалификация «Сити» в еврокубках полностью отменена, а штраф сокращен с 30 до 10 миллионов евро.
Клуб обвинялся в завышении спонсорских доходов в период с 2012 по 2016 год.