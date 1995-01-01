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    CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от еврокубков

    «Манчестер Сити» избежал наказания в виде отстранения от участия в еврокубковых турниров за нарушение финансового фэйр-плей.

    Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию, поданную английским клубом.

    Двухлетняя дисквалификация «Сити» в еврокубках полностью отменена, а штраф сокращен с 30 до 10 миллионов евро.

    Клуб обвинялся в завышении спонсорских доходов в период с 2012 по 2016 год.

    Источник: Сайт Спортивного арбитражного суда

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    Сегодня, 11:44
    Комментарии14
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      Рейтинг: +40215

      portero 1 час назад

      что и следовало ожидать, иначе вкладывать в клубы деньги будут с осторожностью, а так денежку заплатили и разошлись...

      2
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      Рейтинг: +5386

      JTherry 1 час назад

      кто бы сомневался в этом?)) в МС все в порядке и с бабками и с толковыми юристами... тем интереснее будет ЛЧ

      1
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      Рейтинг: +2119

      Cleaner 2 часа назад

      Quod licet Iovi, non licet bovi.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17561

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Одумались наконец-то.

      -2
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      Рейтинг: +1170

      Puddle 2 часа назад

      Стыдно за Шити

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +35

      Жорик секс обжорик 2 часа назад

      Итог: бабки решают..

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +9696

      DeStar 2 часа назад

      вот и все, правила не работают) отстранять от ЕК могут только те клубы которые не могут в ответ сразу бабок занести) ну вот сократили им штраф с 30 до 10 лямов, а эти 20 занесли куда надо) и лч не лишились)

      6
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      Рейтинг: +228

      Йост 2 часа назад

      И Манчестер Сити и Зенит и Локомотив(также паровозом) надо отстранять от участия в еврокубковых турниров за нарушение финансового фэйр-плей.

      -2
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      Рейтинг: +345

      AleSan4es > Йост 2 часа назад

      Ты что лучше ж Рубин отстранить

      1
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      Рейтинг: +2119

      Cleaner > Йост 2 часа назад

      И Оренбург отстранить! Тоже, поди, нарушают...)

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      Рейтинг: +228

      Йост > AleSan4es 1 час назад

      Всех кто любит залесть в народный карман.

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      Рейтинг: +888

      Sedoi_Goblin 2 часа назад

      Зая Бумба! Зато какая грызня за 2 путевки в ЛЧ начнется! Да за три тура до конца чемпионата!

      0
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      Рейтинг: +1473

      FRZZ 2 часа назад

      Это хорошо, все-таки с МС интересно.

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