CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от еврокубков

«Манчестер Сити» избежал наказания в виде отстранения от участия в еврокубковых турниров за нарушение финансового фэйр-плей.

Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию, поданную английским клубом.

Двухлетняя дисквалификация «Сити» в еврокубках полностью отменена, а штраф сокращен с 30 до 10 миллионов евро.

Клуб обвинялся в завышении спонсорских доходов в период с 2012 по 2016 год.