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    Гончаренко – о матче с «Локомотивом»: «Преимущество будет иметь более свежая команда»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о предстоящем матче с «Локомотивом».

    «Конечно, нам надо забывать о том, что было вчера, и думать о том, что будет завтра. Мы сохраняем хорошее настроение, думаем о «Локомотиве» и делаем все возможное для того, чтобы выйти и качественно сыграть, найти оптимальную обойму — свежих футболистов, которые будут должным образом действовать в атаке и в обороне. Из практики — матчи с железнодорожниками получаются разными: игра может быть тяжелой и напряженной, а может изобиловать голевыми моментами. Мы и соперник находимся в одинаковом графике, на мой взгляд, преимущество будет иметь та команда, которая подойдет к матчу более свежей», – сказал Гончаренко.

    • ЦСКА сыграет с «Локомотивом» 16 июля.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 15:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      Александр Александрович 1 час назад

      Когда на этом сайте будут правильно писать фамилию тренера ЦСКА?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      isakkobelini 2 часа назад

      в первом матче нелепая пенка, и куча спорных ошибок судьи, локо должен брать 3 бала в копилку.

      0
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