Гончаренко – о матче с «Локомотивом»: «Преимущество будет иметь более свежая команда»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о предстоящем матче с «Локомотивом».

«Конечно, нам надо забывать о том, что было вчера, и думать о том, что будет завтра. Мы сохраняем хорошее настроение, думаем о «Локомотиве» и делаем все возможное для того, чтобы выйти и качественно сыграть, найти оптимальную обойму — свежих футболистов, которые будут должным образом действовать в атаке и в обороне. Из практики — матчи с железнодорожниками получаются разными: игра может быть тяжелой и напряженной, а может изобиловать голевыми моментами. Мы и соперник находимся в одинаковом графике, на мой взгляд, преимущество будет иметь та команда, которая подойдет к матчу более свежей», – сказал Гончаренко.