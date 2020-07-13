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    TNT Sports: агенты Гайча требовали у ЦСКА комиссию 850 тысяч евро

    ЦСКА не смог подписать нападающего «Сан-Лоренсо» и сборной Аргентины Адольфо Гайча.

    По данным источника, завершению сделки помешали агенты Гайча. Они требовали у ЦСКА комиссию в размере 10% от суммы перехода.

    Обговоренная сумма трансфера должна была составить 8,5 миллиона евро.

    Это не первый случай, когда представители «Сан-Лоренсо» конфликтуют с агентами 21-летнего форварда.

    • Клуб пытался продлить контракт с Гайчем в 2018 году, но агенты отказываются уступать, из-за чего Гайч может покинуть клуб бесплатно.
    • Это может случиться летом 2021 года, когда у форварда закончится контракт.
    • Переговоры ЦСКА с агентами игрока приостановлены, так как предложение российского клуба имело дедлайн, который истек в понедельник.

    Источник: TNT Sports

    Цифровой спортивный телеканал, вещающий в Аргентине. Транслирует половину матчей тура местного чемпионата.

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    Сегодня, 10:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1681

      Genz 27 минут назад

      Еврей не может сразу до переговоров сказать,что комиссия агентам будет входить в окончательную цену за игрока. Пусть все считают и выводят сумму в конечную цифру. Еврей же всё делает через заднее место. Голову всем морочит. Ему не жалко потраченное время

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