TNT Sports: агенты Гайча требовали у ЦСКА комиссию 850 тысяч евро

ЦСКА не смог подписать нападающего «Сан-Лоренсо» и сборной Аргентины Адольфо Гайча.
По данным источника, завершению сделки помешали агенты Гайча. Они требовали у ЦСКА комиссию в размере 10% от суммы перехода.
Обговоренная сумма трансфера должна была составить 8,5 миллиона евро.
Это не первый случай, когда представители «Сан-Лоренсо» конфликтуют с агентами 21-летнего форварда.
- Клуб пытался продлить контракт с Гайчем в 2018 году, но агенты отказываются уступать, из-за чего Гайч может покинуть клуб бесплатно.
- Это может случиться летом 2021 года, когда у форварда закончится контракт.
- Переговоры ЦСКА с агентами игрока приостановлены, так как предложение российского клуба имело дедлайн, который истек в понедельник.
Источник: TNT Sports
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