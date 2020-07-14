TNT Sports: агенты Гайча требовали у ЦСКА комиссию 850 тысяч евро

ЦСКА не смог подписать нападающего «Сан-Лоренсо» и сборной Аргентины Адольфо Гайча.

По данным источника, завершению сделки помешали агенты Гайча. Они требовали у ЦСКА комиссию в размере 10% от суммы перехода.

Обговоренная сумма трансфера должна была составить 8,5 миллиона евро.

Это не первый случай, когда представители «Сан-Лоренсо» конфликтуют с агентами 21-летнего форварда.