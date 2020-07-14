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TNT Sports: агенты Гайча требовали у ЦСКА комиссию 850 тысяч евро

14 июля 2020, 10:40
6

ЦСКА не смог подписать нападающего «Сан-Лоренсо» и сборной Аргентины Адольфо Гайча.

По данным источника, завершению сделки помешали агенты Гайча. Они требовали у ЦСКА комиссию в размере 10% от суммы перехода.

Обговоренная сумма трансфера должна была составить 8,5 миллиона евро.

Это не первый случай, когда представители «Сан-Лоренсо» конфликтуют с агентами 21-летнего форварда.

  • Клуб пытался продлить контракт с Гайчем в 2018 году, но агенты отказываются уступать, из-за чего Гайч может покинуть клуб бесплатно.
  • Это может случиться летом 2021 года, когда у форварда закончится контракт.
  • Переговоры ЦСКА с агентами игрока приостановлены, так как предложение российского клуба имело дедлайн, который истек в понедельник.

Источник: TNT Sports

Цифровой спортивный телеканал, вещающий в Аргентине. Транслирует половину матчей тура местного чемпионата.

Россия. Премьер-лига Сан-Лоренсо ЦСКА Гайч Адольфо
Комментарии (6)
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Pangolin
1594716628
Агенты конечно зло...но, как говориться, кушать хочется всем. А Гинер наверное единственный кто за подобным следит. Это вам не Спартак направо и налево агентов содержать.
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shikari__
1594719288
агенты - наемные рабочие у футболистов, вот пусть сами футболисты их и содержат со своей зарплаты. футболисты вообще понимают это? в большинстве случаев наоборот агент руководит что делать футболисту. по такой же причине Соболев не доехал.
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Lester84
1594733809
Не, ну такие комиссионные - это что-то за гранью разумного. На эти комиссионные Гинер еще двух игроков для дубля купит
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