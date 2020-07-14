Широков: «Зачем «Спартаку» брать игроков «Уфы»? Фомин – обученный парень, но не зря же его отпустил «Краснодар»

Экс-полузащитник «Спартака» Роман Широков высказался о возможных трансферах московского клуба игроков из «Уфы».
«Зачем «Спартаку» брать игроков из «Уфы», если у них есть свои молодые футболисты, за которых не надо платить. Фомин – хороший обученный парень, но он играет так только первый сезон. Он проходил подготовку в «Краснодаре», но не зря же они его отпустили», – заявил Широков.
- Сообщалось, что вслед за генеральным директором Шамилем Газизовым из «Уфы» в московский клуб могут перебраться несколько футболистов, включая 23-летнего полузащитника Даниила Фомина.
- Фомин в этом сезоне забил шесть голов (четыре – с пенальти) и сделал один голевой пас в 27 матчах.
Источник: «Матч ТВ»