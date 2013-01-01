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    Широков: «Зачем «Спартаку» брать игроков «Уфы»? Фомин – обученный парень, но не зря же его отпустил «Краснодар»

    Экс-полузащитник «Спартака» Роман Широков высказался о возможных трансферах московского клуба игроков из «Уфы».

    «Зачем «Спартаку» брать игроков из «Уфы», если у них есть свои молодые футболисты, за которых не надо платить. Фомин – хороший обученный парень, но он играет так только первый сезон. Он проходил подготовку в «Краснодаре», но не зря же они его отпустили», – заявил Широков.

    • Сообщалось, что вслед за генеральным директором Шамилем Газизовым из «Уфы» в московский клуб могут перебраться несколько футболистов, включая 23-летнего полузащитника Даниила Фомина.
    • Фомин в этом сезоне забил шесть голов (четыре – с пенальти) и сделал один голевой пас в 27 матчах.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:13
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2123

      Cleaner 16 минут назад

      Уфа на шестом месте. Спартак - на ОДИННАДЦАТОМ. Брать игроков из команды классом выше совершенно нормальная практика.

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      Рейтинг: +13786

      vka1970 24 минуты назад

      К сожалению так выстроена система в клубном Спартаке.Новоявленный ген директор практически всегда приводит в команду своих протеже.И это не обязательно игроки той или иной команды.Сейчас в межсезонье могут расчистить место под того или иного игрока, а затем перевести его в клуб, а заиграет он или нет, не важно.Важно , что на комиссионных или на откатах новый ген дир может не плохо прибарахлиться.Такое уже увы было, но для Федуна это всегда как в первый раз.Бег по граблям видимо для него как национальный спорт.

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      Рейтинг: +1052

      NewLife 1 час назад

      Опять пургу несет.

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      Рейтинг: +1681

      Genz 1 час назад

      С Газизовым команда будет полууфаполуспартак. Человек имеющий часть акций Уфы будет работать на две команды. Опять Федун ошибся

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      Рейтинг: +6373

      paracetamol 1 час назад

      Краснодар, похоже, продает своих молодых для стажировки. Смысл держать их в команде, чтобы скисли как Шапи? Поучатся, а потом даром возьмут по истечении контракта. Так и Зенит поступает.

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