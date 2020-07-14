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  • Широков: «Зачем «Спартаку» брать игроков «Уфы»? Фомин – обученный парень, но не зря же его отпустил «Краснодар»

Широков: «Зачем «Спартаку» брать игроков «Уфы»? Фомин – обученный парень, но не зря же его отпустил «Краснодар»

14 июля 2020, 09:13
14

Экс-полузащитник «Спартака» Роман Широков высказался о возможных трансферах московского клуба игроков из «Уфы».

«Зачем «Спартаку» брать игроков из «Уфы», если у них есть свои молодые футболисты, за которых не надо платить. Фомин – хороший обученный парень, но он играет так только первый сезон. Он проходил подготовку в «Краснодаре», но не зря же они его отпустили», – заявил Широков.

  • Сообщалось, что вслед за генеральным директором Шамилем Газизовым из «Уфы» в московский клуб могут перебраться несколько футболистов, включая 23-летнего полузащитника Даниила Фомина.
  • Фомин в этом сезоне забил шесть голов (четыре – с пенальти) и сделал один голевой пас в 27 матчах.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Краснодар Широков Роман Фомин Даниил Газизов Шамиль
Комментарии (14)
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paracetamol
1594709069
Краснодар, похоже, продает своих молодых для стажировки. Смысл держать их в команде, чтобы скисли как Шапи? Поучатся, а потом даром возьмут по истечении контракта. Так и Зенит поступает.
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NewLife
1594710305
Опять пургу несет.
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vka1970
1594713089
К сожалению так выстроена система в клубном Спартаке.Новоявленный ген директор практически всегда приводит в команду своих протеже.И это не обязательно игроки той или иной команды.Сейчас в межсезонье могут расчистить место под того или иного игрока, а затем перевести его в клуб, а заиграет он или нет, не важно.Важно , что на комиссионных или на откатах новый ген дир может не плохо прибарахлиться.Такое уже увы было, но для Федуна это всегда как в первый раз.Бег по граблям видимо для него как национальный спорт.
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JTherry
1594717440
по возможному переходу Фомина в Спартак соглашусь с Широковым... первый сезон не показателен для молодых российских игроков
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Из Твери Леха
1594725959
Хитрый план Гизизова. Спартак будет фарм клубом Уфы и будет поставлять ей в год 6 очков.
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Вальдемар IV
1594731648
потому что физруки ручные краснодара не способны обуздать талантов с трудным х-ером, проще спихнуть их и взять кайо арей всяких
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Hektor 84
1594752202
Кто этого недоэксперта спрашивал?
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Сильвербой
1594752512
Да затем, что Спартак последние лет 20 всякое говно собирает.....
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zigbert
1594802646
Трудно сказать принесет ли пользу этот игрок Спартаку? Но пока вопрос по Фомину не решен.
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