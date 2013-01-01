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    Чалов – после ничьей с «Рубином»: «Нужно обсуждать игру, а не результаты»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов после ничьей с «Рубином» в матче 28-го тура РПЛ (1:1) процитировал испанского тренера Хуана Мануэля Лильо.

    «Нужно обсуждать игру, а не результаты. Результаты невозможно обсуждать. Они просто такие – и точка. Вы же не приходите на стадион на последней минуте, чтобы посмотреть на табло и уйти? Вы смотрите 90 минут – это процесс. Нельзя подменять процесс результатами.

    Людям свойственно преклоняться перед тем, что хорошо закончилось, а не перед тем, что хорошо делалось. В то же время мы критикуем то, что плохо закончилось, а не то, что плохо делалось. К сожалению, медиа всегда идут этим путем», – написал Чалов в инстаграме.

    text

    Публикация от text (@chal_f9) 13 Июл 2020 в 8:57 PDT

    Источник: Инстаграм Федора Чалова

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1681

      Genz 1 час назад

      ЦСКА еле ушли от поражения.

      0
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      Рейтинг: +6373

      paracetamol 1 час назад

      Чё толку от игры, когда результата нет? Спорт - это результат! Иное - тупое получение зарплаты.

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      Рейтинг: +2324

      general.lizyukov 2 часа назад

      Тёзка, по секрету: всем нас.рать, как вы играли, матчи, которые запоминают надолго только из-за игры - единицы. А результат всегда на табло, по нему медали выдают и во всякие турниры допускают.
      Никого не волнует, как феерично играл Арсенал против нас - результат всё равно получился 1-0 в нашу пользу. И всем нас.рать, как мы давили манков у них дома - все равно все помнят 3-3.
      Играть надо было, а не сейчас себе оправдания искать. Сыграли слабо, за что вас и наказали.

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