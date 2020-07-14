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  • Чалов – после ничьей с «Рубином»: «Нужно обсуждать игру, а не результаты»

Чалов – после ничьей с «Рубином»: «Нужно обсуждать игру, а не результаты»

14 июля 2020, 08:49
6

Нападающий ЦСКА Федор Чалов после ничьей с «Рубином» в матче 28-го тура РПЛ (1:1) процитировал испанского тренера Хуана Мануэля Лильо.

«Нужно обсуждать игру, а не результаты. Результаты невозможно обсуждать. Они просто такие – и точка. Вы же не приходите на стадион на последней минуте, чтобы посмотреть на табло и уйти? Вы смотрите 90 минут – это процесс. Нельзя подменять процесс результатами.

Людям свойственно преклоняться перед тем, что хорошо закончилось, а не перед тем, что хорошо делалось. В то же время мы критикуем то, что плохо закончилось, а не то, что плохо делалось. К сожалению, медиа всегда идут этим путем», – написал Чалов в инстаграме.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Федора Чалова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Манчестер Сити Чалов Федор Лильо Хуанма
Комментарии (6)
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general.lizyukov
1594706505
Тёзка, по секрету: всем нас.рать, как вы играли, матчи, которые запоминают надолго только из-за игры - единицы. А результат всегда на табло, по нему медали выдают и во всякие турниры допускают. Никого не волнует, как феерично играл Арсенал против нас - результат всё равно получился 1-0 в нашу пользу. И всем нас.рать, как мы давили манков у них дома - все равно все помнят 3-3. Играть надо было, а не сейчас себе оправдания искать. Сыграли слабо, за что вас и наказали.
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paracetamol
1594708946
Чё толку от игры, когда результата нет? Спорт - это результат! Иное - тупое получение зарплаты.
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vladimir-7
1594718831
Ф.Чалов прав, нужно анализировать игру, разбирать допущенные в ней ошибки, чтобы не повторять их в дальнейших играх, а результат для игроков нечего обсуждать и запоминать, это только для статистики.
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zigbert
1594801925
С такой прочной обороной Рубина,трудности возникают у любой команды.
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