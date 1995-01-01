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    Примера. «Реал» обыграл «Гранаду». До чемпионства – два очка

    В матче 36-го тура Примеры «Реал» на выезде победил «Гранаду» со счетом 2:1.

    В начале встречи мадридцы забили два гола – отличились Ферлан Менди и Карим Бензема. После перерыва хозяева поля отыграли один мяч усилиями Дарвина Мачиса, однако поразить ворота соперника еще хотя бы раз, несмотря на несколько опасных моментов, им не удалось.

    «Реал» сохранил лидерство и теперь находится в двух очках от чемпионского титула. «Гранада» осталась на десятом месте.

    Чемпионат Испании. Примера. 36-й тур

    Гранада – Реал – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Менди, 10; 0:2 – Бензема, 16; 1:2 – Мачис, 50.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: «Бомбардир»

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