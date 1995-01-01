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    Судья Безбородов – о «Зените»: «Никакой клуб не мог повлиять на мои решения. Для меня все равны»

    Российский футбольный арбитр Владислав Безбородов ответил на обвинения в симпатиях к «Зениту».

    Сейчас уже спокойнее стали относиться, когда скептики говорят про вас: «Безбородов – питерский судья, «убирает» конкурентов «Зенита»?

    – Я мог бы сказать – без комментариев. Но я вам все-таки отвечу. Никогда, ни при каких обстоятельствах никакой клуб не мог повлиять на мои решения. Будь то «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и так далее.

    Для меня все равны на поле – синие, белые, зеленые, красные. «Зенит» я, кстати, судил всего полтора раза, что называется. Одну товарищескую встречу и кубковый поединок с «Тосно». Сейчас московские рефери судят московские команды. И я в этом ничего плохого не вижу.

    Принадлежность арбитра к тому или иному городу вообще ничего не значит. На это никто не смотрит. На первом месте – футбол, работа. Мы выходим на матч и стараемся разрулить конкретную ситуацию, не допустить ошибок. Наша задача – так объективно отсудить, чтобы никто, никогда не высказал каких-то подозрений.

    – Часто ли вам говорили, что вы не любите «Спартак»?

    – Повторяю. Никогда и никто не мог повлиять на мои решения. Никогда таких разговоров со мной не заводили. Для меня все одинаковые.

    – Говорят, в матчах «Спартака» много ошибок.

    – Ничего вам не могу сказать на сей счет. Все должно быть объективно. По правилам!

    • Будучи футболистом, Безбородов выступал за «Зенит» в 1991 году.
    • Матчи чемпионата России рефери обслуживает с 2007 года.
    • Безбородов – судья ФИФА, входит в первую группу арбитров УЕФА.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1417

      FENIX-SL 3 минуты назад

      все равны
      кроме тех кто заносит деньги или дает пососать нефти чуток

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