Судья Безбородов – о «Зените»: «Никакой клуб не мог повлиять на мои решения. Для меня все равны»

Российский футбольный арбитр Владислав Безбородов ответил на обвинения в симпатиях к «Зениту».

– Сейчас уже спокойнее стали относиться, когда скептики говорят про вас: «Безбородов – питерский судья, «убирает» конкурентов «Зенита»?

– Я мог бы сказать – без комментариев. Но я вам все-таки отвечу. Никогда, ни при каких обстоятельствах никакой клуб не мог повлиять на мои решения. Будь то «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и так далее.

Для меня все равны на поле – синие, белые, зеленые, красные. «Зенит» я, кстати, судил всего полтора раза, что называется. Одну товарищескую встречу и кубковый поединок с «Тосно». Сейчас московские рефери судят московские команды. И я в этом ничего плохого не вижу.

Принадлежность арбитра к тому или иному городу вообще ничего не значит. На это никто не смотрит. На первом месте – футбол, работа. Мы выходим на матч и стараемся разрулить конкретную ситуацию, не допустить ошибок. Наша задача – так объективно отсудить, чтобы никто, никогда не высказал каких-то подозрений.

– Часто ли вам говорили, что вы не любите «Спартак»?

– Повторяю. Никогда и никто не мог повлиять на мои решения. Никогда таких разговоров со мной не заводили. Для меня все одинаковые.

– Говорят, в матчах «Спартака» много ошибок.

– Ничего вам не могу сказать на сей счет. Все должно быть объективно. По правилам!