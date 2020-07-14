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  • Судья Безбородов – о «Зените»: «Никакой клуб не мог повлиять на мои решения. Для меня все равны»

Судья Безбородов – о «Зените»: «Никакой клуб не мог повлиять на мои решения. Для меня все равны»

14 июля 2020, 00:28
10

Российский футбольный арбитр Владислав Безбородов ответил на обвинения в симпатиях к «Зениту».

Сейчас уже спокойнее стали относиться, когда скептики говорят про вас: «Безбородов – питерский судья, «убирает» конкурентов «Зенита»?

– Я мог бы сказать – без комментариев. Но я вам все-таки отвечу. Никогда, ни при каких обстоятельствах никакой клуб не мог повлиять на мои решения. Будь то «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и так далее.

Для меня все равны на поле – синие, белые, зеленые, красные. «Зенит» я, кстати, судил всего полтора раза, что называется. Одну товарищескую встречу и кубковый поединок с «Тосно». Сейчас московские рефери судят московские команды. И я в этом ничего плохого не вижу.

Принадлежность арбитра к тому или иному городу вообще ничего не значит. На это никто не смотрит. На первом месте – футбол, работа. Мы выходим на матч и стараемся разрулить конкретную ситуацию, не допустить ошибок. Наша задача – так объективно отсудить, чтобы никто, никогда не высказал каких-то подозрений.

– Часто ли вам говорили, что вы не любите «Спартак»?

– Повторяю. Никогда и никто не мог повлиять на мои решения. Никогда таких разговоров со мной не заводили. Для меня все одинаковые.

– Говорят, в матчах «Спартака» много ошибок.

– Ничего вам не могу сказать на сей счет. Все должно быть объективно. По правилам!

  • Будучи футболистом, Безбородов выступал за «Зенит» в 1991 году.
  • Матчи чемпионата России рефери обслуживает с 2007 года.
  • Безбородов – судья ФИФА, входит в первую группу арбитров УЕФА.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Безбородов Владислав
Комментарии (10)
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Hektor 84
1594697469
Глупо было бы подумать что он сказал бы по другому
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моэм
1594705116
Слушаешь Безбородова и душа радуется когда он говорит какие же у нас "честные" , "принципиальные" , "неподкупные" арбитры !...все в восхищении!!!...и я почти поверил...а вы???
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paracetamol
1594708724
Раз все равны, пожалте на полиграф. Спам должен быть равнее!
Ответить
Давид59
1594708798
И что от него ожидали услышать? Да, помогаю каким-то командам? Он же действующий судья. Такие интервью пустая трата времени
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Каратель помойников
1594717512
Судья Безбородов – о «Зените»: «Никакой клуб не мог повлиять на мои решения. Для меня все равны»,но Зинаида ровнее
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JTherry
1594719818
с поразительной настойчивостью журналист СЭ требует от Безбородова признания во "влиянии на игру"...))) даже в суде преступник не признается в содеянном, а рефери выводить на признание в интервью - пустая затея... сколько уже было допинговых скандалов в наше время в спорте, хоть кто-нибудь признался? при этом всех лишили наград и достижения признаны недействительными... интервью для замыливания глаз - все же ожидали, что "бессеребренник" Безбородов покается)) не смешите мои тапки...
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paracetamol
1594720185
Началась атака на судей. Сначала Лапочкин, потом Безбородов... Странно, что это совпало с увольнением Цорна, который с судьями плохо работал. Газизов за это дело взялся, что-ли?
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alp
1594725853
Зенит с судьями никогда не работал.
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алдан2014
1594730844
Я кому то помогаю из за клубных симпатий? Не смешите,только за мзду
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