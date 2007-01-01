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    «Уфа» назначила и.о. генерального директора вместо Газизова

    «Уфа» объявила о назначении и.о. генерального директора клуба Рината Шайбекова.

    Ранее Шайбеков занимал в «Уфе» должность исполнительного директора. Также он был гендиректором «Башинформсвязь-Динамо» и мини-футбольного клуба «Динамо-Тималь».

    На прошлой пост гендиректора «Уфы» покинул Шамиль Газизов, который занял аналогичную должность в «Спартаке». Сообщалось, что Газизов передал свою часть акций брату Рамилю.

    • Шайбеков работает в «Уфе» с 2010 года.
    • Клуб занимает в РПЛ шестое место.

    Источник: Официальный сайт «Уфы»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: -25

      Kurt Angel 41 минуту назад

      Шамилю сменила Рината

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