«Уфа» назначила и.о. генерального директора вместо Газизова

«Уфа» объявила о назначении и.о. генерального директора клуба Рината Шайбекова.

Ранее Шайбеков занимал в «Уфе» должность исполнительного директора. Также он был гендиректором «Башинформсвязь-Динамо» и мини-футбольного клуба «Динамо-Тималь».

На прошлой пост гендиректора «Уфы» покинул Шамиль Газизов, который занял аналогичную должность в «Спартаке». Сообщалось, что Газизов передал свою часть акций брату Рамилю.