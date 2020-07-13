«Уфа» назначила и.о. генерального директора вместо Газизова

«Уфа» объявила о назначении и.о. генерального директора клуба Рината Шайбекова.
Ранее Шайбеков занимал в «Уфе» должность исполнительного директора. Также он был гендиректором «Башинформсвязь-Динамо» и мини-футбольного клуба «Динамо-Тималь».
На прошлой пост гендиректора «Уфы» покинул Шамиль Газизов, который занял аналогичную должность в «Спартаке». Сообщалось, что Газизов передал свою часть акций брату Рамилю.
- Шайбеков работает в «Уфе» с 2010 года.
- Клуб занимает в РПЛ шестое место.
Источник: Официальный сайт «Уфы»