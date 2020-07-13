РПЛ примет участие в акции «Пожалуйста, дышите!»

Пресс-служба РПЛ сообщила об участии лиги в акции, посвященной медицинским работникам и волонтeрам, помогающим людям с коронавирусом.

Она называется «Пожалуйста, дышите!». Ее организатором выступила медиагруппа «Россия Сегодня».

В рамках акции перед началом матчей 29-го тура РПЛ игроки всех команд выйдут на поле в футболках, на которых будут нанесены имена и фотографии врачей, волонтеров, санитаров, фельдшеров, медицинских сестер, сотрудников бригад скорой помощи.

Также телекомментаторы расскажут истории медработников во время трансляций игр.

«Российская Премьер-Лига благодарна всем медработникам, которые спасали жизни людей во время эпидемии, и рада присоединиться к этой акции. За счeт их самоотверженности и профессионализма мы вернулись к привычной жизни и смогли возобновить чемпионат. Спасибо всем медикам за их подвиг», – заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.