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    РПЛ примет участие в акции «Пожалуйста, дышите!»

    Пресс-служба РПЛ сообщила об участии лиги в акции, посвященной медицинским работникам и волонтeрам, помогающим людям с коронавирусом.

    Она называется «Пожалуйста, дышите!». Ее организатором выступила медиагруппа «Россия Сегодня».

    В рамках акции перед началом матчей 29-го тура РПЛ игроки всех команд выйдут на поле в футболках, на которых будут нанесены имена и фотографии врачей, волонтеров, санитаров, фельдшеров, медицинских сестер, сотрудников бригад скорой помощи.

    Также телекомментаторы расскажут истории медработников во время трансляций игр.

    «Российская Премьер-Лига благодарна всем медработникам, которые спасали жизни людей во время эпидемии, и рада присоединиться к этой акции. За счeт их самоотверженности и профессионализма мы вернулись к привычной жизни и смогли возобновить чемпионат. Спасибо всем медикам за их подвиг», – заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 10:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8937

      Skull_Boy 3 минуты назад

      Куда не сует свой нос РПЛ, то всегда предугадывается отмывка бабла

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