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РПЛ примет участие в акции «Пожалуйста, дышите!»

13 июля 2020, 10:44
8

Пресс-служба РПЛ сообщила об участии лиги в акции, посвященной медицинским работникам и волонтeрам, помогающим людям с коронавирусом.

Она называется «Пожалуйста, дышите!». Ее организатором выступила медиагруппа «Россия Сегодня».

В рамках акции перед началом матчей 29-го тура РПЛ игроки всех команд выйдут на поле в футболках, на которых будут нанесены имена и фотографии врачей, волонтеров, санитаров, фельдшеров, медицинских сестер, сотрудников бригад скорой помощи.

Также телекомментаторы расскажут истории медработников во время трансляций игр.

«Российская Премьер-Лига благодарна всем медработникам, которые спасали жизни людей во время эпидемии, и рада присоединиться к этой акции. За счeт их самоотверженности и профессионализма мы вернулись к привычной жизни и смогли возобновить чемпионат. Спасибо всем медикам за их подвиг», – заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.

Источник: Официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (8)
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Skull_Boy
1594628248
Куда не сует свой нос РПЛ, то всегда предугадывается отмывка бабла
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TAGANROG 161
1594630106
Лучше бы приняли участие в акции за честный футбол с нормальными судьями!!!
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paracetamol
1594636558
Вы хоть календарь нормальный на следующий сезон разработали? Дышалы, блин!
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ivany4
1594637596
А самим что-либо организовать, ума не хватает??? Какой-нибудь летний детский кубок например.
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