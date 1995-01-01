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    Гасперини – о пенальти в матче с «Ювентусом»: «Игрокам что, руки отрезать?»

    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не согласен с пенальти в матче 32-го тура Серии А против «Ювентуса» (2:2). Туринцы ушли от поражения на 90-й минуте.

    «Игрокам что, руки отрезать? Я вижу не первый подобный пенальти в Италии. В других странах таких 11-метровых не дают.

    Мы отлично выступили против лидера Серии А. Я сказал ребятам, чтобы они воспринимали игру как лигочемпионскую. В августе с командами такого уровня нам предстоит играть в плей-офф. В игре с «Ювентусом» мы добились всего, чего хотели», – сказал тренер.

    • «Ювентус» с отрывом лидирует в Серии А.
    • «Аталанта» занимает третью строчку.
    • В 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» прошла «Валенсию».

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 08:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8922

      Skull_Boy 12 минут назад

      Ну когда вы забили первый мяч, а после в следующей атаке круглый попал в руку игрока Юве, матрас даже ВАР не задействовал об этом вот и речь, что как и Реал, Юве без пенки не может и в каждой игре 11ти метровый

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