Гасперини – о пенальти в матче с «Ювентусом»: «Игрокам что, руки отрезать?»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не согласен с пенальти в матче 32-го тура Серии А против «Ювентуса» (2:2). Туринцы ушли от поражения на 90-й минуте.

«Игрокам что, руки отрезать? Я вижу не первый подобный пенальти в Италии. В других странах таких 11-метровых не дают.

Мы отлично выступили против лидера Серии А. Я сказал ребятам, чтобы они воспринимали игру как лигочемпионскую. В августе с командами такого уровня нам предстоит играть в плей-офф. В игре с «Ювентусом» мы добились всего, чего хотели», – сказал тренер.