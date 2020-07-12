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  • Гасперини – о пенальти в матче с «Ювентусом»: «Игрокам что, руки отрезать?»

Гасперини – о пенальти в матче с «Ювентусом»: «Игрокам что, руки отрезать?»

12 июля 2020, 08:37
8

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не согласен с пенальти в матче 32-го тура Серии А против «Ювентуса» (2:2). Туринцы ушли от поражения на 90-й минуте.

«Игрокам что, руки отрезать? Я вижу не первый подобный пенальти в Италии. В других странах таких 11-метровых не дают.

Мы отлично выступили против лидера Серии А. Я сказал ребятам, чтобы они воспринимали игру как лигочемпионскую. В августе с командами такого уровня нам предстоит играть в плей-офф. В игре с «Ювентусом» мы добились всего, чего хотели», – сказал тренер.

  • «Ювентус» с отрывом лидирует в Серии А.
  • «Аталанта» занимает третью строчку.
  • В 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» прошла «Валенсию».

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Ювентус Аталанта Гасперини Джан Пьеро
Комментарии (8)
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Skull_Boy
1594532451
Ну когда вы забили первый мяч, а после в следующей атаке круглый попал в руку игрока Юве, матрас даже ВАР не задействовал об этом вот и речь, что как и Реал, Юве без пенки не может и в каждой игре 11ти метровый
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Plyash
1594539374
По старой трактовке правил оба пенальти защитаны не были бы.Осознанной игры рукой не было,было тупое попадание в руку.
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Cules2013
1594549195
Первый пенальти - 100% левак. Попадание в прижатую руку в упор. Кто такие пенки ставит? Судья стоял рядом и всё чётко видел. ВАР использовать не захотел. Вот как это называется? А потом удивляются, что так жёстко критикуют судей, а клубы обвиняют в том, что их тащат. Интересно, с чего бы это?) Вторая пенка по делу. Но Гасперини прав, что пора эту фигню заканчивать. Если мяч после попадания в руку не изменил направления и не лишил соперника возможности сделать какое-то действие (забить, отдать/получить пас и т.п.), то какой смысл это считать нарушением? К тому же давать пенальти. Мяч в случае второй пенки уходил из штрафной, и после контакта с рукой оставался бы у игрока Юве, к которому и шёл изначально.
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zigbert
1594562406
Очень много таких пенальти дают судьи не только в Италии. Иногда кажется что определять любое касание мячом в руку им доставляет удовольствие не понимая что так может сломаться сам ход игры.
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Алексей новый
1594615026
Пенальти даже не пахло. Просто Ювентус богатый клуб и в его составе есть Пеналду
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