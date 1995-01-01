Гасперини – о пенальти в матче с «Ювентусом»: «Игрокам что, руки отрезать?»

Ну когда вы забили первый мяч, а после в следующей атаке круглый попал в руку игрока Юве, матрас даже ВАР не задействовал об этом вот и речь, что как и Реал, Юве без пенки не может и в каждой игре 11ти метровый
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не согласен с пенальти в матче 32-го тура Серии А против «Ювентуса» (2:2). Туринцы ушли от поражения на 90-й минуте.
«Игрокам что, руки отрезать? Я вижу не первый подобный пенальти в Италии. В других странах таких 11-метровых не дают.
Мы отлично выступили против лидера Серии А. Я сказал ребятам, чтобы они воспринимали игру как лигочемпионскую. В августе с командами такого уровня нам предстоит играть в плей-офф. В игре с «Ювентусом» мы добились всего, чего хотели», – сказал тренер.
- «Ювентус» с отрывом лидирует в Серии А.
- «Аталанта» занимает третью строчку.
- В 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» прошла «Валенсию».