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    Смолов пропускает матч с «Сельтой» из-за травмы

    Стало известно, почему нападающий «Сельты» Федор Смолов не играет в матче 36-го тура Примеры против «Осасуны».

    Как сообщает официальный твиттер испанского клуба, 30-летний россиянин пропускает сегодняшнюю встречу из-за некоторого дискомфорта.

    По информации журналиста «СЭ» Вячеслава Короткина, речь идет о повреждении задней поверхности бедра. Источник написал, что форвард рискует пропустить остаток сезона.

    Смолов провел за «Сельту» 14 игр и забил два гола. Права на него принадлежат «Локомотиву».

    Источник: Официальный твиттер «Сельты»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3280

      dinar7777dinar 18 минут назад

      Новость месяца ! а то тренер осасуны не знал как остановить великого федора смолова. ждите его гол через год ! в лучшем случае.

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