Смолов пропускает матч с «Сельтой» из-за травмы

Новость месяца ! а то тренер осасуны не знал как остановить великого федора смолова. ждите его гол через год ! в лучшем случае.
Стало известно, почему нападающий «Сельты» Федор Смолов не играет в матче 36-го тура Примеры против «Осасуны».
Как сообщает официальный твиттер испанского клуба, 30-летний россиянин пропускает сегодняшнюю встречу из-за некоторого дискомфорта.
По информации журналиста «СЭ» Вячеслава Короткина, речь идет о повреждении задней поверхности бедра. Источник написал, что форвард рискует пропустить остаток сезона.
Смолов провел за «Сельту» 14 игр и забил два гола. Права на него принадлежат «Локомотиву».