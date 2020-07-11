Смолов пропускает матч с «Сельтой» из-за травмы

Стало известно, почему нападающий «Сельты» Федор Смолов не играет в матче 36-го тура Примеры против «Осасуны».

Как сообщает официальный твиттер испанского клуба, 30-летний россиянин пропускает сегодняшнюю встречу из-за некоторого дискомфорта.

По информации журналиста «СЭ» Вячеслава Короткина, речь идет о повреждении задней поверхности бедра. Источник написал, что форвард рискует пропустить остаток сезона.

Смолов провел за «Сельту» 14 игр и забил два гола. Права на него принадлежат «Локомотиву».