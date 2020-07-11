Зидан: «Если судья ставит пенальти, значит, это пенальти»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после матча с «Алавесом» (2:0) высказался о том, что его команда пробивала пенальти в третьей игре подряд.

«Если судья ставит пенальти, значит, это пенальти. Менди хорошо действовал в том эпизоде, его сбили, вот и все. Самое главное – забивать голы, и неважно каким способом», – сказал Зидан.

В третьем матче подряд голы с пенальти становятся победными для «Реала».

Мадридцы лидируют в Примере, опережая «Барселону» на четыре очка.

«Реал» пробил пенальти в трех играх Примеры подряд. Такого не было с 2006 года

В этом сезоне Примеры судьи назначили 140 пенальти. Последний раз это было 30 лет назад

«Реал» забил 500-й гол при Зидане. Это второй результат в истории клуба