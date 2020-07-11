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    Зидан: «Если судья ставит пенальти, значит, это пенальти»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после матча с «Алавесом» (2:0) высказался о том, что его команда пробивала пенальти в третьей игре подряд.

    «Если судья ставит пенальти, значит, это пенальти. Менди хорошо действовал в том эпизоде, его сбили, вот и все. Самое главное – забивать голы, и неважно каким способом», – сказал Зидан.

    • В третьем матче подряд голы с пенальти становятся победными для «Реала».
    • Мадридцы лидируют в Примере, опережая «Барселону» на четыре очка.

    «Реал» пробил пенальти в трех играх Примеры подряд. Такого не было с 2006 года

    В этом сезоне Примеры судьи назначили 140 пенальти. Последний раз это было 30 лет назад

    «Реал» забил 500-й гол при Зидане. Это второй результат в истории клуба

    Источник: Marca

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