«Реал» забил 500-й гол при Зидане. Это второй результат в истории клуба

Ну видать во времена Муньоса, Реал забивал с двузначными числами. В принципе,если Зидан задержится на пару-тройку лет,то спокойно может стать первым!
В матче 35-го тура Примеры «Реал» дома победил «Алавес» со счетом 2:0.
Первый гол в этой игре стал 500-м для мадридской команды под руководством Зинедина Зидана.
Француз стал вторым тренером в истории клуба, которому покорилась данная отметка.
Рекордсменом остается Мигель Муньос (1226 мячей).
- Зидан провел на посту главного тренера «Реала» 207 матчей.
- На его счету 139 побед, 42 ничьи и 26 поражений.
- Команда забила 500 и пропустила 211 голов.