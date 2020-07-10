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    «Реал» забил 500-й гол при Зидане. Это второй результат в истории клуба

    В матче 35-го тура Примеры «Реал» дома победил «Алавес» со счетом 2:0.

    Первый гол в этой игре стал 500-м для мадридской команды под руководством Зинедина Зидана.

    Француз стал вторым тренером в истории клуба, которому покорилась данная отметка.

    Рекордсменом остается Мигель Муньос (1226 мячей).

    • Зидан провел на посту главного тренера «Реала» 207 матчей.
    • На его счету 139 побед, 42 ничьи и 26 поражений.
    • Команда забила 500 и пропустила 211 голов.

    Источник: AS

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    Сегодня, 08:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +108

      cevin cigan 50 минут назад

      Ну видать во времена Муньоса, Реал забивал с двузначными числами. В принципе,если Зидан задержится на пару-тройку лет,то спокойно может стать первым!

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