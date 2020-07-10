«Реал» забил 500-й гол при Зидане. Это второй результат в истории клуба

В матче 35-го тура Примеры «Реал» дома победил «Алавес» со счетом 2:0.

Первый гол в этой игре стал 500-м для мадридской команды под руководством Зинедина Зидана.

Француз стал вторым тренером в истории клуба, которому покорилась данная отметка.

Рекордсменом остается Мигель Муньос (1226 мячей).