В этом сезоне Примеры судьи назначили 140 пенальти. Последний раз это было 30 лет назад

В матче 35-го тура между «Реалом» и «Алавесом» Карим Бензема открыл счет, реализовав пенальти на 11-й минуте.

Этот 11-метровый стал 140-м пенальти, назначенным в текущем сезоне Примеры. Последний раз такое было в сезоне-1989/90.

После обращения к VAR в этом сезоне судьи отменили 13 пенальти. Еще в 35 случаях арбитры назначали 11 -метровые благодаря системе видеоповтора.