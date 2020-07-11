В этом сезоне Примеры судьи назначили 140 пенальти. Последний раз это было 30 лет назад

В матче 35-го тура между «Реалом» и «Алавесом» Карим Бензема открыл счет, реализовав пенальти на 11-й минуте.
Этот 11-метровый стал 140-м пенальти, назначенным в текущем сезоне Примеры. Последний раз такое было в сезоне-1989/90.
После обращения к VAR в этом сезоне судьи отменили 13 пенальти. Еще в 35 случаях арбитры назначали 11 -метровые благодаря системе видеоповтора.
- В матче «Реал» – «Алавес» идет 69-я минута, мадридцы выигрывают 2:0.
- «Реал» возглавляет турнирную таблицу с 77 очками.
Источник: Твиттер журналиста Алексиса Тамайо
Журналист Onda Sero, ESPN и AS. Аудитория подписчиков в твиттере - 3 миллиона человек.