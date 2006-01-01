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    В этом сезоне Примеры судьи назначили 140 пенальти. Последний раз это было 30 лет назад

    В матче 35-го тура между «Реалом» и «Алавесом» Карим Бензема открыл счет, реализовав пенальти на 11-й минуте.

    Этот 11-метровый стал 140-м пенальти, назначенным в текущем сезоне Примеры. Последний раз такое было в сезоне-1989/90.

    После обращения к VAR в этом сезоне судьи отменили 13 пенальти. Еще в 35 случаях арбитры назначали 11 -метровые благодаря системе видеоповтора.

    • В матче «Реал» – «Алавес» идет 69-я минута, мадридцы выигрывают 2:0.
    • «Реал» возглавляет турнирную таблицу с 77 очками.

    Источник: Твиттер журналиста Алексиса Тамайо

    Журналист Onda Sero, ESPN и AS. Аудитория подписчиков в твиттере - 3 миллиона человек.

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