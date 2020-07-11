Дмитрий Комбаров – о возвращении в «Спартак»: «Нельзя ничего исключать, для меня это родная команда»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров порассуждал о возможном возвращении в «Спартак».
«В «Спартаке» всегда было повышенное внимание, все рассматривали под микроскопом. В Самаре в этом плане я немножко вздохнул, нет такого ажиотажа. Нельзя никогда загадывать и ничего исключать, поэтому вероятно, что я когда-нибудь смогу вернуться в «Спартак», для меня это родная команда.
Надо показывать высокий уровень, чтобы быть интересным этому столичному клубу. Сами понимаете, что порой переходы оформляются за несколько часов. У меня нет никакого зла или обиды на «Спартак», так как мы с клубом расстались по-хорошему. Всему рано или поздно приходит конец, это течение жизни», – сказал 33-летний футболист.
- Комбаров покинул «Спартак» прошлым летом после девяти сезонов в клубе.
- Игрок провел за москвичей 274 матча, забил 27 голов и сделал 44 результативные передачи.
- В составе «Спартака» Комбаров завоевал звание чемпиона России и выиграл Суперкубок страны.
Источник: «Матч ТВ»