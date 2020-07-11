Дмитрий Комбаров – о возвращении в «Спартак»: «Нельзя ничего исключать, для меня это родная команда»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров порассуждал о возможном возвращении в «Спартак».

«В «Спартаке» всегда было повышенное внимание, все рассматривали под микроскопом. В Самаре в этом плане я немножко вздохнул, нет такого ажиотажа. Нельзя никогда загадывать и ничего исключать, поэтому вероятно, что я когда-нибудь смогу вернуться в «Спартак», для меня это родная команда.

Надо показывать высокий уровень, чтобы быть интересным этому столичному клубу. Сами понимаете, что порой переходы оформляются за несколько часов. У меня нет никакого зла или обиды на «Спартак», так как мы с клубом расстались по-хорошему. Всему рано или поздно приходит конец, это течение жизни», – сказал 33-летний футболист.