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    Новиков: «Футболистам «Урала» больше повезло. Мы на ровном месте получили гол на 93-й минуте»

    Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков подвел итоги матча 27-го тура РПЛ против «Урала».

    • Москвичи проиграли со счетом 1:2.
    • Столичная команда ни разу не победила после возобновления сезона – две ничьи и два поражения.

    «Тяжелая игра, тяжелые погодные условия. Обе команды не хотели терять очки, ничья никого не устраивала, поэтому на последних минутах шла обоюдоострая игра, в которой больше повезло футболистам «Урала».

    Наша глупая ошибка на 93-й минуте привела к тому, что вместо спокойного выбивания мяча мы на ровном месте получили гол в свои ворота и проиграли. Это проблема, которую надо решать», – сказал Новиков.

    Источник: Sport24

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