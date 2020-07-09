Новиков: «Футболистам «Урала» больше повезло. Мы на ровном месте получили гол на 93-й минуте»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков подвел итоги матча 27-го тура РПЛ против «Урала».

Москвичи проиграли со счетом 1:2.

Столичная команда ни разу не победила после возобновления сезона – две ничьи и два поражения.

«Тяжелая игра, тяжелые погодные условия. Обе команды не хотели терять очки, ничья никого не устраивала, поэтому на последних минутах шла обоюдоострая игра, в которой больше повезло футболистам «Урала».

Наша глупая ошибка на 93-й минуте привела к тому, что вместо спокойного выбивания мяча мы на ровном месте получили гол в свои ворота и проиграли. Это проблема, которую надо решать», – сказал Новиков.