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    РПЛ. «Урал» благодаря Погребняку вырвал победу над «Динамо» и опередил «Спартак», уральцы не проигрывают пять матчей подряд

    «Динамо» не смогло в 27-м туре РПЛ победить в Екатеринбурге. Единственный мяч гостей записан как автогол Романа Емельянова.

    «Урал» благодаря победе опередил в турнирной таблице «Спартак», а решающий гол забил экс-игрок спартаковцев и «Динамо» Павел Погребняк.

    Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Динамо (Москва) – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Эль-Кабир, 22; 1:1 – Емельянов, 31 (в свои ворота); 2:1 – Погребняк, 90+2.

    «Урал»: Годзюр, Герасимов, Кулаков, Емельянов, Бикфалви (Погребняк, 79), Бумаль (Бавин, 79), Калинин, Егорычев (Панюков, 74), Эль Кабир, Августиняк, Кухарчик (Ефремов, 67).

    «Динамо»: Шунин, Скопинцев, Шуньич, Ордец, Соснин (Морозов, 46), Юсупов (Хильмарк, 58), Жоаозиньо (Карапузов, 46), Нойштедтер, Комличенко (Данилин, 67), Игбун, Филипп (Панченко, 77).

    Предупреждения: Бумаль, 51; Кулаков, 89; Погребняк, 90+4 – Игбун, 29; Соснин, 42; Нойштедтер, 84.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:55
    Комментарии21
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      Рейтинг: +10

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      0
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      Рейтинг: +3979

      Борат 10 минут назад

      Погребняк Паша по воротам *башит !
      А рылы вновь в лепёхе !
      Гыгы

      0
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      Рейтинг: +1164

      Иван Петров 1986 21 минуту назад

      Да спартак сегодняшний опередить много сил и ума не нужно. Так команду развалить только молодые, эффективные менеджеры могут.

      0
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      Рейтинг: +4936

      alp 47 минут назад

      Как это ловко получилось у Урала!! и динамо порвали, и спартак унизили !! С победой!!

      3
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      Рейтинг: +4107

      Рубинище 1 час назад

      Если Зенит выбьет Спартак из Кубка, тогда Урал будет в ЛЕ..

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1665

      upiter622 1 час назад

      Московским командам кроме ЦСКА,место в ФНЛ!

      2
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      Рейтинг: +2939

      mopecekca > upiter622 40 минут назад

      тебе больше идет ****** 666

      -1
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      Рейтинг: +797

      _Marqella_ 1 час назад

      Урал с победой!!!

      3
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      Рейтинг: +457

      Ziklop 1 час назад

      Урал молодцы, сделали Динамо.

      2
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      Рейтинг: +3722

      alarm 1 час назад

      стыдно за рылов!

      8
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      Рейтинг: +1330

      kazak161 1 час назад

      Вот вам и Урал с Уфой,не удивлюсь если кто то из них в последнем туре Ростов опередит!

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