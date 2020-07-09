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  • РПЛ. «Урал» благодаря Погребняку вырвал победу над «Динамо» и опередил «Спартак», уральцы не проигрывают пять матчей подряд

РПЛ. «Урал» благодаря Погребняку вырвал победу над «Динамо» и опередил «Спартак», уральцы не проигрывают пять матчей подряд

9 июля 2020, 18:55
21

«Динамо» не смогло в 27-м туре РПЛ победить в Екатеринбурге. Единственный мяч гостей записан как автогол Романа Емельянова.

«Урал» благодаря победе опередил в турнирной таблице «Спартак», а решающий гол забил экс-игрок спартаковцев и «Динамо» Павел Погребняк.

Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

Урал (Екатеринбург) – Динамо (Москва) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Эль-Кабир, 22; 1:1 – Емельянов, 31 (в свои ворота); 2:1 – Погребняк, 90+2.

«Урал»: Годзюр, Герасимов, Кулаков, Емельянов, Бикфалви (Погребняк, 79), Бумаль (Бавин, 79), Калинин, Егорычев (Панюков, 74), Эль Кабир, Августиняк, Кухарчик (Ефремов, 67).

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Шуньич, Ордец, Соснин (Морозов, 46), Юсупов (Хильмарк, 58), Жоаозиньо (Карапузов, 46), Нойштедтер, Комличенко (Данилин, 67), Игбун, Филипп (Панченко, 77).

Предупреждения: Бумаль, 51; Кулаков, 89; Погребняк, 90+4 – Игбун, 29; Соснин, 42; Нойштедтер, 84.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Спартак Динамо
Комментарии (21)
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garet12222
1594310234
Урал, с победой! Паша на опыте в нужное время, в нужном месте!
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Kurt Angel
1594310390
Карапузов - одна из пяти замен, которые не ослабили игру. Противно. Сколько можно на поле держать Игбуна? За что? Он постоянно теряет мячи, вообще не замечает партнеров. Удара нет. Ходит пешком. Получает мяч - идет в обводку и потеря( в лучшем случае аут). Противно Урал с победой. Жаль, что Димитров карьеру завершил. Его не хватает Уралу
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Kollljan
1594310418
Спартак вернул себе 8-ю строчку в таблице. Бу-го-га-гы!!!!
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giluxa1963
1594310726
молодцы ё бургцы
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kazak161
1594311147
Вот вам и Урал с Уфой,не удивлюсь если кто то из них в последнем туре Ростов опередит!
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Ziklop
1594311749
Урал молодцы, сделали Динамо.
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_Marqella_
1594311924
Урал с победой!!!
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upiter622
1594312495
Московским командам кроме ЦСКА,место в ФНЛ!
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Рубинище
1594312744
Если Зенит выбьет Спартак из Кубка, тогда Урал будет в ЛЕ..
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alp
1594313927
Как это ловко получилось у Урала!! и динамо порвали, и спартак унизили !! С победой!!
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