РПЛ. «Урал» благодаря Погребняку вырвал победу над «Динамо» и опередил «Спартак», уральцы не проигрывают пять матчей подряд

«Динамо» не смогло в 27-м туре РПЛ победить в Екатеринбурге. Единственный мяч гостей записан как автогол Романа Емельянова.

«Урал» благодаря победе опередил в турнирной таблице «Спартак», а решающий гол забил экс-игрок спартаковцев и «Динамо» Павел Погребняк.

Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

Урал (Екатеринбург) – Динамо (Москва) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Эль-Кабир, 22; 1:1 – Емельянов, 31 (в свои ворота); 2:1 – Погребняк, 90+2.

«Урал»: Годзюр, Герасимов, Кулаков, Емельянов, Бикфалви (Погребняк, 79), Бумаль (Бавин, 79), Калинин, Егорычев (Панюков, 74), Эль Кабир, Августиняк, Кухарчик (Ефремов, 67).

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Шуньич, Ордец, Соснин (Морозов, 46), Юсупов (Хильмарк, 58), Жоаозиньо (Карапузов, 46), Нойштедтер, Комличенко (Данилин, 67), Игбун, Филипп (Панченко, 77).

Предупреждения: Бумаль, 51; Кулаков, 89; Погребняк, 90+4 – Игбун, 29; Соснин, 42; Нойштедтер, 84.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ