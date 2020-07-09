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Судьи
Главный судья:
Владимир Москалев (Воронеж)
Помощники:
Максим Гаврилин, Арам Петросян
Дополнительные помощники:
VAR - Сергей Иванов, AVAR - Александр Богданов
Резервный судья:
Евгений Кукуляк
Инспектор:
Александр Гончар
Материалы

Урал - Динамо

09.07.2020, Четверг, 17:00 мск Екатеринбург, стадион Екатеринбург Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 27 тур Урал - Динамо
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
3 тур
26 июля, пятница 20:00 Динамо 2:0 Урал
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
17 тур
9 декабря, воскресенье 14:00 Динамо 4:0 Урал
3 тур
10 августа, пятница 17:30 Урал 1:1 Динамо
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
16 тур
3 ноября, пятница 17:30 Урал 2:2 Динамо
2 тур
23 июля, воскресенье 17:30 Динамо 0:1 Урал
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
19 тур
7 марта, понедельник 14:30 Урал 1:1 Динамо
5 тур
16 августа, воскресенье 17:00 Динамо 1:0 Урал
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
28 тур
18 мая, понедельник 17:00 Урал 2:1 Динамо
5 тур
24 августа, воскресенье 13:30 Динамо 2:0 Урал
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
18 тур
30 ноября, суббота 14:00 Динамо 3:0 Урал
8 тур
16 сентября, понедельник 17:00 Урал 1:4 Динамо
Чемпионат России 1996
33 тур
25 октября, пятница 00:00 Динамо 2:0 Урал
16 тур
10 июля, среда 00:00 Урал 1:4 Динамо
Чемпионат России 1995
25 тур
18 сентября, понедельник 00:00 Урал 0:2 Динамо
6 тур
13 мая, суббота 00:00 Динамо 3:0 Урал
Чемпионат России 1994
16 тур
20 июля, среда 00:00 Урал 1:1 Динамо
9 тур
28 апреля, четверг 00:00 Динамо 6:0 Урал
Чемпионат России 1993
22 тур
25 июля, воскресенье 00:00 Динамо 1:1 Урал
6 тур
7 апреля, среда 00:00 Урал 1:0 Динамо
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 14 тур
12 июля, воскресенье 00:00 Динамо 6:2 Урал
Первый этап, 6 тур
25 апреля, суббота 00:00 Урал 2:1 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr 9 июля 2020, 18:57

    Урал должен дожать динамиков.

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    Рейтинг: +1957

    evgevg13 9 июля 2020, 18:54

    Оборона у Динамо- сплошные кривоногие дауны. Бедный Шунин: сколько ему одному тащить команду. Он же не двужильный. А остальные, такое ощущение только за зарплатой бегом

    2
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    Рейтинг: +278

    ц > evgevg13 10 июля 2020, 22:02

    Да, один Морозов чего стоит...

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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 9 июля 2020, 18:53

    Новиков с Игбуном пусть валит на все возможные стороны

    2
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    Рейтинг: +278

    ц > Kurt Angel 10 июля 2020, 22:03

    Пусть Морозова с собой заберут и парочку русских немцев.

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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 9 июля 2020, 18:52

    Урал с победой
    Заслуженно

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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 9 июля 2020, 18:52

    вообще играть не могут Динамо.
    Убрать Филиппа и Комличенко, и Жозика, и оставить Ёгбуна...это просто класс

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    Рейтинг: +278

    ц > Kurt Angel 10 июля 2020, 13:28

    Это очередной тренерский гений

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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 9 июля 2020, 18:40

    Игбун- одни потери)) Это просто уже смешно. Это уже даже не противно. Это СМЕШНО

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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 9 июля 2020, 18:38

    *****...других слов просто нет.
    Опять никчемный высер будет весь матч терять мячи и ходить пешком, изредка пиная круглого в неизвестное направление....Новиков - ты невменяемый
    P.S. Карапузов хорош

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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 9 июля 2020, 18:28

    Новиков вообще вменяемый?!

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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 9 июля 2020, 18:22

    какой же Игбун никчемный...Господи. Ну почему каждый сезон у нас один игрок да должен носить этот статус?!
    Нжи вместо этого неликвида выпускать уже пора

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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 9 июля 2020, 17:24

    идиоты

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