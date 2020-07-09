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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Динамо
Урал - Динамо: обзор матча 09 июля 2020
Урал
09.07.2020, четверг, 17:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Динамо
22'
О. Эль Кабир
90+2'
П. Погребняк
31'
Р. Емельянов (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Динамо
Желтая карточка
П. Погребняк
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
П. Погребняк
90'
+2
Желтая карточка
Д. Кулаков
89'
84'
Желтая карточка
Р. Нойштедтер
Замена
Ю. Бавин
️️️️
П. Бумаль
79'
Замена
П. Погребняк
️️️️
Э. Бикфалви
79'
77'
Замена
К. Панченко
️️️️
М. Филипп
Замена
А. Панюков
️️️️
А. Егорычев
74'
67'
Замена
М. Данилин
️️️️
Н. Комличенко
Замена
Д. Ефремов
️️️️
М. Кухарчик
67'
58'
Замена
О. Хильемарк
️️️️
А. Юсупов
Желтая карточка
П. Бумаль
51'
46'
Замена
В. Карапузов
️️️️
Жоаозиньо
46'
Замена
Г. Морозов
️️️️
А. Соснин
42'
Желтая карточка
А. Соснин
31'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Р. Емельянов
29'
Желтая карточка
С. Игбун
ГОЛ! 1:0!
О. Эль Кабир
Пас отдал
Э. Бикфалви
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
8
Рафал Августиняк
ОП
20
Петрус Бумаль
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
18
Михал Кухарчик
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Урал
1
Олег Баклов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
7
Оскар Хильемарк
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
17
Владислав Карапузов
ПВ
39
Максим Данилин
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
3-3-2-1-1
31
Годзюр
13
Калинин
93
Герасимов
15
Кулаков
92
Емельянов
8
Августиняк
20
Бумаль
58
Эль Кабир
5
Егорычев
10
Бикфалви
18
Кухарчик
3-1-3-3
1
Шунин
44
Шунич
18
Ордец
7
Скопинцев
33
Нойштедтер
23
Соснин
4
Юсупов
22
Жоаозиньо
27
Комличенко
26
Филипп
44
Игбун
18
Кухарчик
22
Ефремов
22
Ефремов
18
Кухарчик
20
Бумаль
40
Бавин
40
Бавин
20
Бумаль
10
Бикфалви
88
Погребняк
88
Погребняк
10
Бикфалви
5
Егорычев
11
Панюков
11
Панюков
5
Егорычев
23
Соснин
18
Морозов
18
Морозов
23
Соснин
27
Комличенко
39
Данилин
39
Данилин
27
Комличенко
22
Жоаозиньо
17
Карапузов
17
Карапузов
22
Жоаозиньо
4
Юсупов
7
Хильемарк
7
Хильемарк
4
Юсупов
26
Филипп
8
Панченко
8
Панченко
26
Филипп
Остались в запасе
Урал
Динамо
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
1
Олег Баклов
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
20
Игорь Школик
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
1
Олег Баклов
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
Остались в запасе
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
20
Игорь Школик
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Урал - Динамо
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин
Арам Петросян
Дополнительные помощники:
VAR - Сергей Иванов
AVAR - Александр Богданов
Резервный судья:
Евгений Кукуляк
Инспектор:
Александр Гончар
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
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