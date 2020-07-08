Газизов – о назначении в «Спартак»: «Уверен, все будет хорошо. Я все понял после нескольких встреч с Федуном»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов покидает клуб. Он прокомментировал свое назначение на аналогичную должность в «Спартак».

«Я понимаю, что это очень большой вызов для меня. Большая ответственность. У меня время было подумать и принять решение. После нескольких встреч с Леонидом Федуном я всe понял, понял, какие полномочия будут стоять и задачи. Уверен, что всe будет хорошо.

«Уфу» я не бросаю. Надеюсь, что у них всe будет хорошо. Менеджмент, который был со мной, вырос. Я в них полностью уверен, модель выбрана правильна. «Уфа» достигнет высоких результатов, я не сомневаюсь», – сказал Газизов.