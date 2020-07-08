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    Газизов – о назначении в «Спартак»: «Уверен, все будет хорошо. Я все понял после нескольких встреч с Федуном»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов покидает клуб. Он прокомментировал свое назначение на аналогичную должность в «Спартак».

    «Я понимаю, что это очень большой вызов для меня. Большая ответственность. У меня время было подумать и принять решение. После нескольких встреч с Леонидом Федуном я всe понял, понял, какие полномочия будут стоять и задачи. Уверен, что всe будет хорошо.

    «Уфу» я не бросаю. Надеюсь, что у них всe будет хорошо. Менеджмент, который был со мной, вырос. Я в них полностью уверен, модель выбрана правильна. «Уфа» достигнет высоких результатов, я не сомневаюсь», – сказал Газизов.

    • На прощании с «Уфой» Газизов плакал.
    • Газизов работал в «Уфе» еще во время ее выступления в ФНЛ.
    • «Спартак» в РПЛ идет седьмым.

    Источник: «Чемпионат»

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    08.07.2020 23:45
    Комментарии7
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      Рейтинг: +6265

      paracetamol 1 час назад

      Шило и мыло, что лучше? Может поменять местами?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +811

      wobaekat 1 час назад

      Мужик толковый, зря на понижение пошел

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17429

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Опрометчиво будет полностью доверять Федуну, но тем не менее желаю успехов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1052

      Puddle 1 час назад

      Позор брюквогрызам!

      0
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      Рейтинг: +6660

      Persona_non_Grata > Puddle 54 минуты назад

      Позор пиндосам !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +135

      dim29 1 час назад

      После нескольких встреч с Леонидом Федуном я всe понял. Тут 20 лет ни х.у.я никто понять не может,а он за пару встреч понял,ну-ну.

      5
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      Рейтинг: +3692

      alarm 2 часа назад

      к позору готов? фердун за него приплачивает, лишь бы кто согласился занять должность)

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