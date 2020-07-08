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  • Газизов – о назначении в «Спартак»: «Уверен, все будет хорошо. Я все понял после нескольких встреч с Федуном»

Газизов – о назначении в «Спартак»: «Уверен, все будет хорошо. Я все понял после нескольких встреч с Федуном»

8 июля 2020, 23:45
6

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов покидает клуб. Он прокомментировал свое назначение на аналогичную должность в «Спартак».

«Я понимаю, что это очень большой вызов для меня. Большая ответственность. У меня время было подумать и принять решение. После нескольких встреч с Леонидом Федуном я всe понял, понял, какие полномочия будут стоять и задачи. Уверен, что всe будет хорошо.

«Уфу» я не бросаю. Надеюсь, что у них всe будет хорошо. Менеджмент, который был со мной, вырос. Я в них полностью уверен, модель выбрана правильна. «Уфа» достигнет высоких результатов, я не сомневаюсь», – сказал Газизов.

  • На прощании с «Уфой» Газизов плакал.
  • Газизов работал в «Уфе» еще во время ее выступления в ФНЛ.
  • «Спартак» в РПЛ идет седьмым.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Федун Леонид Газизов Шамиль
Комментарии (6)
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dim29
1594242110
После нескольких встреч с Леонидом Федуном я всe понял. Тут 20 лет ни х.у.я никто понять не может,а он за пару встреч понял,ну-ну.
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DOCTOR PENALTY
1594243079
Опрометчиво будет полностью доверять Федуну, но тем не менее желаю успехов.
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wobaekat
1594243703
Мужик толковый, зря на понижение пошел
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paracetamol
1594244364
Шило и мыло, что лучше? Может поменять местами?
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AHTUNGBOL
1594284196
Такое ощущение, что Шамиль Газизов или ничего не понял, или Федун сначала всем обещает карт-бланш, а потом после половины сезона снимает. Уфа строилась и до сих пор строится не один сезон, сомневаюсь, что Федун даст Газизову столько времени, но связка Газизов - Карпин смотрелась бы очень перспективно...
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