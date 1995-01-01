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    РПЛ. «Уфа» одержала волевую победу над «Ростовом» и продлила беспроигрышную серию до семи матчей

    «Уфа» не проигрывает с марта. В очередном туре команда Вадима Евсеева победила «Ростов», причем по ходу встречи уступала.

    «Уфа» увеличила отрыв от «Спартака» до трех очков. Есть информация, что генерального директора уфимцев Шамиля Газизова на этой неделе назначат в московский клуб.

    Лучшим игроком матча признали Даниила Фомина (см. фото ниже).

    Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Уфа – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Хаджикадунич, 27; 1:1 – Фомин, 68 (с пенальти); 1:2 – Кротов, 75.

    «Ростов»: Песьяков, Хаджикадунич, Чернов, Осипенко, Мамаев, Ионов, Байрамян (Логашов, 70), Норманн, Попов (Глебов, 70), Зайнутдинов (Саплинов, 81), Шомуродов (Прошляков, 84).

    «Уфа»: Беленов, Сухов (Урунов, 63), Аликин, Никитин, Круговой, Табидзе, Алиев, Фомин, Голубев, Агаларов (Козлов, 64), Гиоргобиани (Кротов, 62).

    Предупреждения: Попов, 45+1; Байрамян, 67; Глебов, 83; Норманн, 86; Прошляков, 89; Логашов, 90+1 – Табидзе, 60; Алиев, 85.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Фото: твиттер «Уфы».

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:28
    Комментарии25
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      Рейтинг: +17427

      DOCTOR PENALTY 3 минуты назад

      Результат Вадима получше, чем у хвалёного Семака.

      0
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      Рейтинг: +672

      моэм 6 минут назад

      Уфа и вправду сильна и физически и тактически и стратегически на матч...мне показалось они собрали 99% подборов у обеих штрафных , в том числе и "с мясом"...кому как , но мне показалось , что судья имел задание выдать побольше Ж.К. именно Ростову ...начинаю верить в заговор против Ростова….закончу все же тем что всё это не умаляет победы Уфы , они вышли как на последний бой и победили - орлы!

      0
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      Рейтинг: +782

      vsespartak01 21 минуту назад

      уфу с очередной победой!я офигеваю!с зенитом будет полная опа!это я про спартак!газизова взяли,надо и евсеева!иначе прямая дорога в фнл!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5450

      GoLenaStop 28 минут назад

      Почему не убрали вечно проблемного Байрамяна на х .у.!.й из состава?!!
      За всю игру не сделал ни одного полезного паса, даже ауты без прессинга вбрасывал черте-как!.. Что за идиот? Ещё и пеналь привёз, который теперь стоит команде ЛЧ.
      Ростсельмаш, грустно видеть безволие и полный разлад в игре.
      Хъерово сыграли! "Спаси-бочка" за такую игру.
      Удачи....

      2
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      Рейтинг: +782

      vsespartak01 > GoLenaStop 20 минут назад

      где макс то?жаль ростов конечно!но что поделаешь!и ростов и спартак в полном отстое похож!

      2
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      Рейтинг: +40101

      MaxRnD > vsespartak01 14 минут назад

      Саня, на сколько наиграли, столько и получили. Кроме Чернова и Мамаева все варёные. Радует, что это конец чемпионата и после игры с Сочи особо терять уже и нечего

      1
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      Рейтинг: +782

      vsespartak01 > MaxRnD 12 минут назад

      вот и я тоже ложил на этот футбол!хватило до 10й минуты это недоразумение имени навесова смотреть и все!

      1
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      Рейтинг: +83

      Dobroe Teplo za CSKA 41 минуту назад

      карпин - лооооооххххххх))))

      0
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      Рейтинг: +1797

      латунный > Dobroe Teplo za CSKA 32 минуты назад

      а кони пи пи

      3
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      Рейтинг: +1797

      латунный > Dobroe Teplo za CSKA 29 минут назад

      валера вас два раза на кукан одел дзюба показал как

      2
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      Рейтинг: +15542

      bset > латунный 17 минут назад

      Да хоть 5 раз. Результат в турнирной таблице)

      0
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      Рейтинг: +1797

      латунный > bset 15 минут назад

      вам покупают места в лиге чемпионов а вы там вечно обсераетесь вот ваш и уровень и результат в таблице и вратарь у вас рекордсмен лиги чемпионов

      1
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      ...
      Рейтинг: +1797

      латунный > bset 11 минут назад

      скажите спасибо тем кто запретил переносить матч сочи рсм а заставил играть рсм детми .зато потом пересмотрели регламинт .херня это а не чепионат .продажный и купленый .чемпионат водокачки.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1850

      afw13 41 минуту назад

      фанов Уфы с победой, Ростов-папа - не унывать!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1598

      Кузьмич на трибуне 43 минуты назад

      Совершенно не понятное поражение. Складывается впечатление , что сольют опять концовку ЧР . Видимо кому то нужнее играть в ЛЕ , чем Ростову.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +6266

      paracetamol 47 минут назад

      Были мужики, стали трансгендерами.

      -2
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      Рейтинг: +40101

      MaxRnD > paracetamol 13 минут назад

      Не перекладывай с больной на здоровую, уж не вам об этом говорить после небезызвестных роликов

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3759

      Yurok161 50 минут назад

      Что с Мамаем?Вообще ничего у него не шло...

      3
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      Рейтинг: +1797

      латунный 51 минуту назад

      москва начала топить ростов .хотя и ростов некакой .но цска надо верху видеть и будут снова наши клубы иметь в европе ка зюба азмуна

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