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  • РПЛ. «Уфа» одержала волевую победу над «Ростовом» и продлила беспроигрышную серию до семи матчей

РПЛ. «Уфа» одержала волевую победу над «Ростовом» и продлила беспроигрышную серию до семи матчей

8 июля 2020, 22:28
33

«Уфа» не проигрывает с марта. В очередном туре команда Вадима Евсеева победила «Ростов», причем по ходу встречи уступала.

«Уфа» увеличила отрыв от «Спартака» до трех очков. Есть информация, что генерального директора уфимцев Шамиля Газизова на этой неделе назначат в московский клуб.

Лучшим игроком матча признали Даниила Фомина (см. фото ниже).

Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Уфа – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Хаджикадунич, 27; 1:1 – Фомин, 68 (с пенальти); 1:2 – Кротов, 75.

«Ростов»: Песьяков, Хаджикадунич, Чернов, Осипенко, Мамаев, Ионов, Байрамян (Логашов, 70), Норманн, Попов (Глебов, 70), Зайнутдинов (Саплинов, 81), Шомуродов (Прошляков, 84).

«Уфа»: Беленов, Сухов (Урунов, 63), Аликин, Никитин, Круговой, Табидзе, Алиев, Фомин, Голубев, Агаларов (Козлов, 64), Гиоргобиани (Кротов, 62).

Предупреждения: Попов, 45+1; Байрамян, 67; Глебов, 83; Норманн, 86; Прошляков, 89; Логашов, 90+1 – Табидзе, 60; Алиев, 85.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Фото: твиттер «Уфы».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Уфа
Комментарии (33)
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Kurt Angel
1594236643
Типичный вратарь Уфы : взять мяч в руки, посмотреть по сторонам - упасть на газон Класс. Именно за такие моменты болельщики НЕ ХОДЯТ НА ФУТБОЛ
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portero
1594236683
Ростов физически не готов, карантин подкосил...
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Муруал
1594236751
Поздравляю клуб Уфа с победой!!! Какой ощутимый удар по кислым рожам недалёких болельщиков,скулящих о якобы неправильном футболе команды.
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латунный
1594236765
москва начала топить ростов .хотя и ростов некакой .но цска надо верху видеть и будут снова наши клубы иметь в европе ка зюба азмуна
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paracetamol
1594236983
Были мужики, стали трансгендерами.
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Кузьмич на трибуне
1594237244
Совершенно не понятное поражение. Складывается впечатление , что сольют опять концовку ЧР . Видимо кому то нужнее играть в ЛЕ , чем Ростову.
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Мага 13
1594237379
фанов Уфы с победой, Ростов-папа - не унывать!
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Dobroe Teplo za CSKA
1594237385
карпин - лооооооххххххх))))
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GoLenaStop
1594238172
Почему не убрали вечно проблемного Байрамяна на х .у.!.й из состава?!! За всю игру не сделал ни одного полезного паса, даже ауты без прессинга вбрасывал черте-как!.. Что за идиот? Ещё и пеналь привёз, который теперь стоит команде ЛЧ. Ростсельмаш, грустно видеть безволие и полный разлад в игре. Хъерово сыграли! "Спаси-бочка" за такую игру. Удачи....
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vsespartak01
1594238542
уфу с очередной победой!я офигеваю!с зенитом будет полная опа!это я про спартак!газизова взяли,надо и евсеева!иначе прямая дорога в фнл!
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