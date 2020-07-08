РПЛ. «Уфа» одержала волевую победу над «Ростовом» и продлила беспроигрышную серию до семи матчей

«Уфа» не проигрывает с марта. В очередном туре команда Вадима Евсеева победила «Ростов», причем по ходу встречи уступала.

«Уфа» увеличила отрыв от «Спартака» до трех очков. Есть информация, что генерального директора уфимцев Шамиля Газизова на этой неделе назначат в московский клуб.

Лучшим игроком матча признали Даниила Фомина (см. фото ниже).

Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Уфа – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Хаджикадунич, 27; 1:1 – Фомин, 68 (с пенальти); 1:2 – Кротов, 75.

«Ростов»: Песьяков, Хаджикадунич, Чернов, Осипенко, Мамаев, Ионов, Байрамян (Логашов, 70), Норманн, Попов (Глебов, 70), Зайнутдинов (Саплинов, 81), Шомуродов (Прошляков, 84).

«Уфа»: Беленов, Сухов (Урунов, 63), Аликин, Никитин, Круговой, Табидзе, Алиев, Фомин, Голубев, Агаларов (Козлов, 64), Гиоргобиани (Кротов, 62).

Предупреждения: Попов, 45+1; Байрамян, 67; Глебов, 83; Норманн, 86; Прошляков, 89; Логашов, 90+1 – Табидзе, 60; Алиев, 85.

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Фото: твиттер «Уфы».