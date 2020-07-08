РПЛ. «Спартак» обменялся голами с «Локомотивом» и продлил безвыигрышную серию до четырех матчей

«Спартак» вновь не победил – ничья в дерби. Единственный гол хозяев забил нападающий Эсекьель Понсе.

Весь второй тайм «Спартак» провел без главного тренера на скамейке – Доменико Тедеско удалили на 41-й минуте.

У «Локомотива» на протяжении последних пяти матчей забивает только Алексей Миранчук.

При Марко Николиче «Локомотив» не проигрывает.

Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

Спартак (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Понсе, 38; 1:1 – Ал. Миранчук, 42 (с пенальти).

«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов (Ещенко, 90+2), Маслов, Гапонов, Айртон, Бакаев (Соболев, 79), Умяров, Крал, Понсе (Мирзов, 90+3), Ларссон.

«Локомотив»: Коченков, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Ан. Миранчук (Рыбчинский, 89), Ал. Миранчук, Куликов (Жемалетдинов, 46), Магкеев, Мариу, Эдер.

Предупреждения: Понсе, 13; Бакаев, 45+1; Джикия, 90 – Рыбус, 3; Куликов, 8; Магкеев, 27.

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