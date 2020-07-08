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РПЛ. «Спартак» обменялся голами с «Локомотивом» и продлил безвыигрышную серию до четырех матчей

8 июля 2020, 22:22
72

«Спартак» вновь не победил – ничья в дерби. Единственный гол хозяев забил нападающий Эсекьель Понсе.

Весь второй тайм «Спартак» провел без главного тренера на скамейке – Доменико Тедеско удалили на 41-й минуте.

У «Локомотива» на протяжении последних пяти матчей забивает только Алексей Миранчук.

При Марко Николиче «Локомотив» не проигрывает.

Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

Спартак (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Понсе, 38; 1:1 – Ал. Миранчук, 42 (с пенальти).

«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов (Ещенко, 90+2), Маслов, Гапонов, Айртон, Бакаев (Соболев, 79), Умяров, Крал, Понсе (Мирзов, 90+3), Ларссон.

«Локомотив»: Коченков, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Ан. Миранчук (Рыбчинский, 89), Ал. Миранчук, Куликов (Жемалетдинов, 46), Магкеев, Мариу, Эдер.

Предупреждения: Понсе, 13; Бакаев, 45+1; Джикия, 90 – Рыбус, 3; Куликов, 8; Магкеев, 27.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив
Комментарии (72)
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СвинкаСправедливости
1594236329
А ВАР сегодня снова не было! Ни переговоров, ни просмторов, ничего нет. Чорлуке привет передайте. Нормально попал по ноге Ларрсону.
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Томик
1594236426
Гребаное судейство, достало всё. Что за пенальти. И где пенальти, когда Чорлука ударил сзади по ногам Ларссона? Вообще был VAR?? Судя по всему опять нет. Ушлёпки, всё вернётся.
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derrik2000
1594236600
Смотрел ПЕРВЫЙ матч Спартака после вынужденного перерыва в чемпионате. Скажу честно - если бы и не посмотрел, то ничего не потерял бы. "Игра" команды - полное дерьмо! Пешком по полю ходили. Прямо как матч, ну, например, Уфа - Оренбург. Техника у "мастеров кожаного мяча" соответсвующая. Безобразная техника, вернее, её полное отсутствие, как и полное отсутствие сыгранности. Отдельная песТня - "игра" Бакаева. Грустно, товарищи... Грустно... ((( Одно скажу: если судить по этой "игре" команды, то сейчас Спартак занимает своё законное место. Я имею в виду места с 6-го по 14-е... (((
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zra78
1594236872
Опять очки набрали.... ужас..... походу из еврокубков не вылетят,а жаль хочу что бы грузинсую мразь и к выгнали
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VVM1964
1594236918
Ну наверное справедливый результат ( если исключить косячки судьи ) .
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rash1959
1594237072
Даже слепому видно, что работать Тедеско здесь не дадут. Не удивлюсь если он сам уйдёт из этого грёбанного чемпионата, где во главе подковёрные игры, а не игра в поле. Да и будет лучше если уйдёт, столько карточек и удалений только во вред команде. Также слепому видно, что в чемпионате играют не команды, а судейский беспредел по чьёй то указке правит всем. С таким судейством (всей лиги) чемпионат превратили в цирк. Сегодня клоун в чёрном проявил себя полным неучем. ВАР в нашем чемпионате вреден, потомучто для кого то он есть, а для кого то его нет. В результате наших судей нет в евро и мировых чемпионатах. Федуну надо искать тренера ((евсей точно исключается). Мне кажется этот самый грёбанный чемпионат за последние годы, как для Спартака, так и для всего российского футбола. Чемпионат просто умирает.
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radist_21
1594237193
Как же заряжены судьи дрезиной,если даже карманный спартаковский лапочкин гнобит весь матч свою команду!
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ЮНик
1594237257
Это не футбол... даже не пародия на футбол. Это УЖАС. Просто У-Ж-А-С!!!!!!! Болгары и азербайджанцы в августе подтвердят это. За ЧТО миллионы платят этим клоунам??? ЗА ЧТО??? Бл***!
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NewLife
1594238008
Пока Газпром рулит в РФС я другого судейства и не ожидаю. Судьи хорошо понимают, как они должны судить, чтобы иметь работу и заработок. Спартак уже повержен, практически из этой жопы уже ни на что не претендует, и тем не менее ему просто не дают поднять голову. Как же эти помойные твари должны дрожать и бояться, что опускаются до такой подлянки. Понятно, ведь если Спартак будет на ходу, он сметет этих "чемпионов" по гомосятине и судейскому беспределу.
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ivany4
1594238270
Команде далеко до оптимальной формы. Бакаева хватает только на один тайм. Молодежь в обороне сыграла нормально. Были отдельные моменты, но справились. Присутствовала боязнь бить по воротам из-за штрафной. В атаке порой не хватала мысли. В позиционную атаку совсем не умеем играть. Про судью отдельная песня. Видимо в северной окраине не только клуб голубой, но и судья, такой милашка, такая лапочка. Даже комментаторы не выдержали в конце матча, такого произвольного толкования правил. Своими ужимками чем-то напоминает голубого воришку, из 12 стульев. Но как сложилось, так сложилось.
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