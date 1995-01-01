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    РПЛ. «Спартак» обменялся голами с «Локомотивом» и продлил безвыигрышную серию до четырех матчей

    «Спартак» вновь не победил – ничья в дерби. Единственный гол хозяев забил нападающий Эсекьель Понсе.

    Весь второй тайм «Спартак» провел без главного тренера на скамейке – Доменико Тедеско удалили на 41-й минуте.

    У «Локомотива» на протяжении последних пяти матчей забивает только Алексей Миранчук.

    При Марко Николиче «Локомотив» не проигрывает.

    Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

    Спартак (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Понсе, 38; 1:1 – Ал. Миранчук, 42 (с пенальти).

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов (Ещенко, 90+2), Маслов, Гапонов, Айртон, Бакаев (Соболев, 79), Умяров, Крал, Понсе (Мирзов, 90+3), Ларссон.

    «Локомотив»: Коченков, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Ан. Миранчук (Рыбчинский, 89), Ал. Миранчук, Куликов (Жемалетдинов, 46), Магкеев, Мариу, Эдер.

    Предупреждения: Понсе, 13; Бакаев, 45+1; Джикия, 90 – Рыбус, 3; Куликов, 8; Магкеев, 27.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:22
    Комментарии70
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      Рейтинг: +1163

      Иван Петров 1986 19 минут назад

      Ни у тех ни у других ничего не получалось в атаке. Никакой импровизации. Игроки выполняли трудную, нудную работу, которую они не умеют делать.

      2
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      Рейтинг: +4811

      ivany4 26 минут назад

      Команде далеко до оптимальной формы.
      Бакаева хватает только на один тайм. Молодежь в обороне сыграла нормально. Были отдельные моменты, но справились. Присутствовала боязнь бить по воротам из-за штрафной. В атаке порой не хватала мысли. В позиционную атаку совсем не умеем играть.
      Про судью отдельная песня. Видимо в северной окраине не только клуб голубой, но и судья, такой милашка, такая лапочка. Даже комментаторы не выдержали в конце матча, такого произвольного толкования правил. Своими ужимками чем-то напоминает голубого воришку, из 12 стульев.
      Но как сложилось, так сложилось.

      5
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      Рейтинг: +6266

      paracetamol 28 минут назад

      Встретились как-то 2 автобуса, решили сыграть в футбол. Смотреть было скучно!

      2
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      Рейтинг: +22711

      oyabun > paracetamol 19 минут назад

      Какой автобус вы увидели со стороны Спартака? Постоянно шли в атаку. Другое дело что толку от них было мало.

      2
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      Рейтинг: +8139

      derrik2000 > oyabun 17 минут назад

      "Постоянно шли в атаку. "
      Хорошее слово "ШЛИ".
      Очень точно определяет и желание, и физическую форму игроков Спартака.

      2
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      Рейтинг: +860

      NewLife 30 минут назад

      Пока Газпром рулит в РФС я другого судейства и не ожидаю. Судьи хорошо понимают, как они должны судить, чтобы иметь работу и заработок. Спартак уже повержен, практически из этой жопы уже ни на что не претендует, и тем не менее ему просто не дают поднять голову. Как же эти помойные твари должны дрожать и бояться, что опускаются до такой подлянки. Понятно, ведь если Спартак будет на ходу, он сметет этих "чемпионов" по гомосятине и судейскому беспределу.

      4
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      Рейтинг: +712

      УхоГорлоНос 31 минуту назад

      Футбол был одинаково убогим со всех сторон. Пенальти был, т.к. был удар сзади по ногам, на повторе видно.
      Локо играет в стоячий футбол. Бакаев деградировал, или не может форму набрать.

      4
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      Рейтинг: +448

      Пекарь21 33 минуты назад

      Ну пеналь чистый,что кричим?

      1
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      Рейтинг: +4811

      ivany4 > Пекарь21 25 минут назад

      Причем не один!

      1
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      Рейтинг: +3820

      ЮНик 43 минуты назад

      Это не футбол... даже не пародия на футбол. Это УЖАС. Просто У-Ж-А-С!!!!!!! Болгары и азербайджанцы в августе подтвердят это. За ЧТО миллионы платят этим клоунам??? ЗА ЧТО??? Бл***!

      7
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      Рейтинг: +680

      Хведя 43 минуты назад

      Кикнадзе своего добился. Он возглавляет команду с игрой пердивного уровня, претендующую на место в Лиге Чемпионов.
      Мясные (хоть я и не любитель их) заслужили победу: они моменты создавали, обострять пытались, а паровозы гоняли мяч от своих ворот к чужим и обратно. И всё их нападение сводилось к держанию мяча на половине поля соперника. Стыдновато, конечно, мясным было их нынче не обыграть.
      Ну, и фамилия у тренера, как хотите, говорящая. Это при Палыче "Локомотив в РПЛ феерил, а при Николиче - НИКОЛИ (как хохлы говорят) не будет.

      2
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      Рейтинг: +225

      radist_21 44 минуты назад

      Как же заряжены судьи дрезиной,если даже карманный спартаковский лапочкин гнобит весь матч свою команду!

      -1
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      Рейтинг: +63

      Yumаleks 45 минут назад

      Локо не играл вообще, ходили пешком, с каждой игрой после ухода Сёмина всё хуже и хуже, медленнее и медленнее, как в рекламе про батарейки. Печально смотреть это.

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