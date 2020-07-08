Тедеско удалили со скамейки в первом тайме дерби с «Локомотивом»

В эти минуты проходит матч 27-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом». В последние пять минут первого тайма за вторую желтую карточку удалили главного тренера хозяев Доменико Тедеско. Причина – неспортивное поведение (демонстрация несогласия с решением судейской бригады).
Удаление случилось после того как в ворота «Спартака» назначили пенальти. Его реализовал Алексей Миранчук.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Тушино.
- «Спартак» в случае победы может подняться на шестое место.
- «Локомотив» не покинет второе место даже в случае поражения в дерби.
Источник: Бомбардир.ру