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    Тедеско удалили со скамейки в первом тайме дерби с «Локомотивом»

    В эти минуты проходит матч 27-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом». В последние пять минут первого тайма за вторую желтую карточку удалили главного тренера хозяев Доменико Тедеско. Причина – неспортивное поведение (демонстрация несогласия с решением судейской бригады).

    Удаление случилось после того как в ворота «Спартака» назначили пенальти. Его реализовал Алексей Миранчук.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Тушино.
    • «Спартак» в случае победы может подняться на шестое место.
    • «Локомотив» не покинет второе место даже в случае поражения в дерби.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:18
    Комментарии61
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      Рейтинг: +749

      Sky Spartak 45 минут назад

      Почему тогда не удалили Евсеева ?!?!??!?!?!? ГДЕ руководство !!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +2385

      житель СПб 53 минуты назад

      В общем, ничья - справедливый в целом результат. Все бы ничего, если бы ни инцидент с Тедеско..
      По существу - Спартак имел моменты и желание в 1 тайме, а во 2 - был неорганизован и не имел плана на игру.
      Локомотив тоже почерка особого не имел, во 2 тайме выглядел лучше, солиднее и академичнее - но опять не было напора и стремления. Поэтому до результата не довели. Голов было мало.
      Результат объективен.

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      Рейтинг: +749

      Sky Spartak > житель СПб 52 минуты назад

      Полностью согласен !!!

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      Рейтинг: +23603

      VVM1964 > житель СПб 47 минут назад

      Адекватно и справедливо - учитесь алармобораты )))

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      Рейтинг: +40130

      portero 54 минуты назад

      ну и зачем, с судьями спорить, судья прав всегда, даже если не прав...

      4
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      Рейтинг: +749

      Sky Spartak 54 минуты назад

      Ничья справедливый итог... НО Я НИФИГА НЕ ПОНИМАЮ ЗА ЧТО УДАЛЯЮТ ТЕДЕСКО !!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2385

      житель СПб > Sky Spartak 52 минуты назад

      Мы же не слышали, что он сказал или показал... Если что-то за гранью - почему они должны терпеть?

      0
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      Рейтинг: +749

      Sky Spartak > житель СПб 47 минут назад

      Он ,что..ногу сломал...или нах послал...?!?!?? Нет Он выражал эмоции.....и за ЭТО фигарят тренеров.... они должны стоять и молчять....Бред и позор...и никто из нормальных тренеров после этого не поедит к нам...ну если только в газпром..Репутацию рушат сами себе....

      3
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      Рейтинг: +2385

      житель СПб 1 час назад

      90я минута - Джикия фолит, ему карточка, он возмущен и клянется, что не фолил. Я даже засомневался... Повтор: показывает, что Джикия со всей силой наступает ногой на ступню игрока, всеми своими шипами - насколько знаю, очень больно. Вот и спрашивается, зачем врешь? Артисты...

      1
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      Рейтинг: +749

      Sky Spartak > житель СПб 53 минуты назад

      В пылу у всех своя правда...

      1
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      Рейтинг: +3689

      alarm 1 час назад

      цорна нет - на кого теперь руководство хряков будет сваливать вину за плохое судейство? наверное, на зенит и цска))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +742

      Серёга Краснодарский 1 час назад

      Все егоровские бандиты чудят ещё круче

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +744

      Гавроша 1 час назад

      Лучше бы игрока спартака удалили.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2622

      "supermax" > Гавроша 59 минут назад

      а лучше тебя в зародыше

      5
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      Рейтинг: +23603

      VVM1964 > Гавроша 45 минут назад

      Лучше бы ты молчал (((

      0
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      Рейтинг: +62

      semm 1 час назад

      В начале матча объявили же что Лапочкин дурак, шлёт карточки без разбора, так ***** же такой судья нужен? Тут в футбол играют, а фрики в другие игры играют у Малахова!

      1
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      Рейтинг: +7483

      ilichkadr > semm 1 час назад

      Лапочкин всегда был судьей Спартака. Почему сегодня иначе, надо спросить у руководства.

      1
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      Рейтинг: +2385

      житель СПб 1 час назад

      Но все равно - надо играть! И забивать. И тогда все разговоры будут только разговорами. Это касается обеих команд.

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