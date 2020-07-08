Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тедеско удалили со скамейки в первом тайме дерби с «Локомотивом»

Тедеско удалили со скамейки в первом тайме дерби с «Локомотивом»

8 июля 2020, 21:18
62

В эти минуты проходит матч 27-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом». В последние пять минут первого тайма за вторую желтую карточку удалили главного тренера хозяев Доменико Тедеско. Причина – неспортивное поведение (демонстрация несогласия с решением судейской бригады).

Удаление случилось после того как в ворота «Спартака» назначили пенальти. Его реализовал Алексей Миранчук.

  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Тушино.
  • «Спартак» в случае победы может подняться на шестое место.
  • «Локомотив» не покинет второе место даже в случае поражения в дерби.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Локомотив Тедеско Доменико
Комментарии (62)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СвинкаСправедливости
1594232392
Пошло-поехало судейство. 20 минут отсудили нормально и всё кончилось. ВАР отвалился. Миранчук прям на жёлтую шёл со своим падением в штрафной. Мало того, что друг друга держали, так его отпустили, а он заваливаться начал. Объяснение? Контакт же был! А ВАРу плевать. Зачем там что-то смотреть? Ну и две ЖК тренеру в одном моменте - прям заказ. У нас ни один тренер не получал столько ЖК, каким бы они ни был.
Ответить
ivany4
1594232671
Думал, что раз уж подарили чемпионство голубым, то теперь хоть судейство будет нормальным. Однако нет, все по старому. Не платит Федун судьям, вот они и отыгрываются.
Ответить
n1hat
1594232770
Тедеско - единственный мужик в этой помойной лиге)
Ответить
СвинкаСправедливости
1594232791
И потом ещё Бакаеву в чужой штрафной выдли ЖК за то что защитник за голову схватился. Сам эпизод Лапочкин упустил, но принимал решение на основе поведения игрока. Уж по голове его никто не бил.
Ответить
порт
1594232901
Свиное бешенство.
Ответить
Томик
1594232910
****, две левые жёлтые, две жёлтые тренеру и вместо жёлтой Миранчуку - пенальти. Чтоб так не играть, ****? Такое впечатление, что я опять матч с ЦСКА смотрю. Е.аный стыд. Там два пенальти на Магнуссоне простили, тут на Миранчуке поставили - нихрена не меняется. Ублюдочное судейство.
Ответить
"supermax"
1594233325
какая-то ху*ня происходит ребята....меня это за*бало наровне с тедом
Ответить
житель СПб
1594233804
А вот сейчас, по моему впечатлению, пенальти должен был быть! Потому что игрок коснулся мяча, а потом был сбит вратарем Локо! Тут любят пенять на Зенит - так вот как раз Зениту недавно при таких же обстоятельствах показали на 11 метров!
Ответить
portero
1594236532
ну и зачем, с судьями спорить, судья прав всегда, даже если не прав...
Ответить
житель СПб
1594236586
В общем, ничья - справедливый в целом результат. Все бы ничего, если бы ни инцидент с Тедеско.. По существу - Спартак имел моменты и желание в 1 тайме, а во 2 - был неорганизован и не имел плана на игру. Локомотив тоже почерка особого не имел, во 2 тайме выглядел лучше, солиднее и академичнее - но опять не было напора и стремления. Поэтому до результата не довели. Голов было мало. Результат объективен.
Ответить
Главные новости
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
1
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
14:49
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
8
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
14:25
1
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
2
Гончаренко в порыве гнева опрокинул самовар в раздевалке
13:27
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
13:09
3
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
12:57
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
3
Все новости
Все новости
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
1
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
3
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
5
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
7
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
2
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
16
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
14
Определен лучший форвард России
08:49
2
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
1
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
4
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
4
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
14
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
3
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
1
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+