Спартак - Локомотив

на рассказове пеналь где?
|2 тур
|5 февраля, среда
|18:00
|Спартак
|1:1
(2:4)п
|Локомотив
|16 тур
|2 декабря, воскресенье
|19:00
|Спартак
|2:1
|Локомотив
|2 тур
|4 августа, суббота
|19:00
|Локомотив
|0:0
|Спартак
|21 тур
|4 марта, воскресенье
|16:30
|Локомотив
|0:0
|Спартак
|7 тур
|19 августа, суббота
|17:30
|Спартак
|3:4
|Локомотив
|20 тур
|18 марта, суббота
|16:30
|Локомотив
|1:1
|Спартак
|6 тур
|11 сентября, воскресенье
|16:30
|Спартак
|1:0
|Локомотив
|26 тур
|30 апреля, суббота
|19:30
|Локомотив
|0:2
|Спартак
|12 тур
|18 октября, воскресенье
|13:30
|Спартак
|1:2
|Локомотив
|15 тур
|30 ноября, воскресенье
|13:30
|Локомотив
|1:0
|Спартак
|11 тур
|26 октября, воскресенье
|13:30
|Спартак
|1:1
|Локомотив
|23 тур
|30 марта, воскресенье
|13:30
|Локомотив
|0:0
|Спартак
|15 тур
|3 ноября, воскресенье
|18:00
|Спартак
|1:3
|Локомотив
|21 тур
|16 марта, суббота
|13:30
|Спартак
|0:0
|Локомотив
|7 тур
|2 сентября, воскресенье
|20:30
|Локомотив
|2:1
|Спартак
|44 тур
|13 мая, воскресенье
|18:30
|Локомотив
|0:2
|Спартак
|31 тур
|20 ноября, воскресенье
|16:15
|Спартак
|2:0
|Локомотив
|29 тур
|29 октября, суббота
|19:30
|Спартак
|3:0
|Локомотив
|14 тур
|18 июня, суббота
|21:00
|Локомотив
|0:2
|Спартак
|17 тур
|15 августа, воскресенье
|21:20
|Локомотив
|2:3
|Спартак
|3 тур
|28 марта, воскресенье
|14:00
|Спартак
|2:1
|Локомотив
|25 тур
|18 октября, воскресенье
|14:00
|Спартак
|3:0
|Локомотив
|11 тур
|30 мая, суббота
|14:00
|Локомотив
|2:1
|Спартак
|28 тур
|9 ноября, воскресенье
|16:00
|Спартак
|0:1
|Локомотив
|14 тур
|19 июля, суббота
|16:00
|Локомотив
|2:2
|Спартак
|24 тур
|23 сентября, воскресенье
|14:00
|Локомотив
|4:3
|Спартак
|10 тур
|19 мая, суббота
|14:00
|Спартак
|1:2
|Локомотив
|1/2 финала
ответный матч
|9 мая, среда
|14:00
|Спартак
|1:2
|Локомотив
|1/2 финала
ответный матч
|2 мая, среда
|19:00
|Локомотив
|3:0
|Спартак
|19 тур
|17 сентября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|0:0
|Спартак
|4 тур
|9 апреля, воскресенье
|00:00
|Спартак
|2:1
|Локомотив
|30 тур
|19 ноября, суббота
|14:00
|Локомотив
|1:1
|Спартак
|15 тур
|9 июля, суббота
|00:00
|Спартак
|1:2
|Локомотив
|19 тур
|14 августа, суббота
|00:00
|Спартак
|1:3
|Локомотив
|14 тур
|7 августа, суббота
|00:00
|Локомотив
|0:0
|Спартак
|19 тур
|2 августа, суббота
|00:00
|Спартак
|2:5
|Локомотив
|12 тур
|11 июня, среда
|00:00
|Локомотив
|2:1
|Спартак
|23 тур
|12 сентября, четверг
|00:00
|Локомотив
|1:1
|Спартак
|4 тур
|22 марта, пятница
|00:00
|Спартак
|1:2
|Локомотив
|28 тур
|8 ноября, четверг
|00:00
|Локомотив
|2:1
|Спартак
|14 тур
|25 июня, понедельник
|00:00
|Спартак
|1:0
|Локомотив
|17 тур
|16 июля, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|3:2
|Спартак
|3 тур
|8 апреля, суббота
|00:00
|Спартак
|0:0
|Локомотив
|27 тур
|16 октября, суббота
|00:00
|Спартак
|3:0
|Локомотив
|13 тур
|27 июня, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|0:3
|Спартак
|17 тур
|22 июля, среда
|00:00
|Локомотив
|0:2
|Спартак
|2 тур
|5 апреля, воскресенье
|00:00
|Спартак
|2:0
|Локомотив
|29 тур
|27 сентября, суббота
|00:00
|Спартак
|4:2
|Локомотив
|12 тур
|31 мая, суббота
|00:00
|Локомотив
|1:3
|Спартак
|22 тур
|10 августа, суббота
|00:00
|Спартак
|3:2
|Локомотив
|3 тур
|15 марта, пятница
|00:00
|Локомотив
|0:2
|Спартак
|19 тур
|5 августа, суббота
|00:00
|Локомотив
|1:0
|Спартак
|10 тур
|10 июня, суббота
|00:00
|Спартак
|1:2
|Локомотив
|30 тур
|6 ноября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|1:1
|Спартак
|2 тур
|20 марта, воскресенье
|00:00
|Спартак
|3:1
|Локомотив
|34 тур
|30 октября, суббота
|00:00
|Локомотив
|0:0
|Спартак
|18 тур
|2 июля, пятница
|00:00
|Спартак
|3:0
|Локомотив
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|22
|6
|2
|65:18
|+47
|72
|2.
|Локомотив
|30
|16
|9
|5
|41:29
|+12
|57
|3.
|Краснодар
|30
|14
|10
|6
|49:30
|+19
|52
|4.
|ЦСКА
|30
|14
|8
|8
|43:29
|+14
|50
|5.
|Ростов
|30
|12
|9
|9
|45:50
|-5
|45
|6.
|Динамо М
|30
|11
|8
|11
|27:30
|-3
|41
|7.
|Спартак М
|30
|11
|6
|13
|35:33
|+2
|39
|8.
|Арсенал Т
|30
|11
|5
|14
|37:41
|-4
|38
|9.
|Уфа
|30
|8
|14
|8
|22:24
|-2
|38
|10.
|Рубин
|30
|8
|11
|11
|18:28
|-10
|35
|11.
|Урал
|30
|9
|8
|13
|36:53
|-17
|35
|12.
|Сочи
|30
|8
|9
|13
|40:39
|+1
|33
|13.
|Ахмат
|30
|7
|10
|13
|27:46
|-19
|31
|14.
|Тамбов
|30
|9
|4
|17
|37:41
|-4
|31
|15.
|Крылья Советов
|30
|8
|7
|15
|33:40
|-7
|31
|16.
|Оренбург
|30
|7
|6
|17
|28:52
|-24
|27
на рассказове пеналь где?
Там не было пеналя...
Походу надо любой ценой протащить паровоз в ЛЧ....
Эх судья судья, на кол тебя ))))
Надо платить и платить хорошо............
Пздц шапито приехало, какой на Х пенальти..
А вот и цирк начался