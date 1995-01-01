«Зенит» планирует пригласить перед следующим сезоном не более трех-четырех новичков

Лучше венеролога пусть пригласят. Первые на обследование Азмун и Шлюба, а потом уже и новичков проверить.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о планах на летнюю трансферную кампанию. Ожидаются точечные приобретения.
«У нас будет точечное усиление – не более трех-четырех игроков. Конкретные позиции и фамилии я называть не буду, поскольку мы еще не приступили к переговорам. Они начнутся после церемонии награждения в среду.
Что касается трансферного бюджета, то у нас нет необходимости его увеличивать», – сказал Медведев ТАСС.
- «Зенит» взял второе чемпионство подряд.
- У команды самый дорогой состав в РПЛ.
- Осенью-зимой команде предстоит выступить в группе Лиги чемпионов.