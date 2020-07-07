«Зенит» планирует пригласить перед следующим сезоном не более трех-четырех новичков

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о планах на летнюю трансферную кампанию. Ожидаются точечные приобретения.

«У нас будет точечное усиление – не более трех-четырех игроков. Конкретные позиции и фамилии я называть не буду, поскольку мы еще не приступили к переговорам. Они начнутся после церемонии награждения в среду.

Что касается трансферного бюджета, то у нас нет необходимости его увеличивать», – сказал Медведев ТАСС.