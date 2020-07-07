Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Зенит» планирует пригласить перед следующим сезоном не более трех-четырех новичков

«Зенит» планирует пригласить перед следующим сезоном не более трех-четырех новичков

7 июля 2020, 20:50
25

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о планах на летнюю трансферную кампанию. Ожидаются точечные приобретения.

«У нас будет точечное усиление – не более трех-четырех игроков. Конкретные позиции и фамилии я называть не буду, поскольку мы еще не приступили к переговорам. Они начнутся после церемонии награждения в среду.

Что касается трансферного бюджета, то у нас нет необходимости его увеличивать», – сказал Медведев ТАСС.

  • «Зенит» взял второе чемпионство подряд.
  • У команды самый дорогой состав в РПЛ.
  • Осенью-зимой команде предстоит выступить в группе Лиги чемпионов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
baden69
1594145021
Кокорин и Мостовой из Сочи и плюс поиск ЦЗ.
Ответить
Йост
1594145713
Дзюба будет не против познакомиться поближе с новичками.
Ответить
ruded
1594147706
Шомуродов вместо Азмуна
Ответить
Давид59
1594148767
Ничего нового не сказал, т.к. ясно, что 3-4 человека уйдут. Точно Шатов, Ригони. И в Европу могут уехать Кузяев и Азмун. Скорей всего Ивановичу не продлят.
Ответить
житель СПб
1594149496
Они думают, что все само образуется? Азмун хочет уйти и играть не мотивирован; Кокорин заявил, что в Зените играть не будет, а он - свободный игрок; Что такое Малком? Пока непонятно. Остается один Дзюба. В средней линии - несколько хороших игроков на оценку 4-, но нет ни одного на 5. В защите?... Усталый Иванович - безусловно, опытен очень, и может подставить голову, когда надо, но закрыть все - далеко не в состоянии; Последние матчи неплох в защитной функции Ракитский (а не только в штрафных ударах!), но на сколько это стабильно? Пока не ясно. Но в любом случае одного Ракитского недостаточно. Про остальных защитных персонажей писать и не стоит - их оценки от 3 до 4 (в лучшем настроении). Вратари? Лунев - бледное подобие себя лучшего. Вообще Зенит за последние несколько лет показал футбольную смерть уже нескольких крайне способных вратарей - и с чем это связано, наверное, надо задавать вопросы тренерам вратарей и г-ну Семаку. Даже Миша в этом смысле много более стабилен - хотя его потолок всем известен. Вот и получается, что в Чемпионате, где средний уровень на 3-3+ - команда с уровнем 4- 4- выглядит на голову выше всех, а вот что с ней делать в Кубках? Непонятно. У меня есть предположение, что в Кубках хорошо сыграет только... Уфа! Поэтому пусть лучше она выйдет в этом году в ЛЕ, а не Спартак. Вот как-то так. Но юный дедушка обо всем этом не задумывается, "он же тренер"...
Ответить
Hektor 84
1594152056
Лучше венеролога пусть пригласят. Первые на обследование Азмун и Шлюба, а потом уже и новичков проверить.
Ответить
paracetamol
1594154169
Своих надо брать!
Ответить
Aston
1594163754
Конечно,володька отсыпет сколько будет надо
Ответить
Йост
1594205914
Сначала Дзюба их протестирует, и только потом на контракт.
Ответить
Главные новости
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
1
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
14:49
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
5
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
14:25
1
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
1
Гончаренко в порыве гнева опрокинул самовар в раздевалке
13:27
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
13:09
3
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
12:57
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
3
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
5
Все новости
Все новости
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
1
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
3
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
4
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
7
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
2
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
15
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
14
Определен лучший форвард России
08:49
2
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
1
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
4
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
4
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
14
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
3
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
1
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+