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    «Зенит» планирует пригласить перед следующим сезоном не более трех-четырех новичков

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о планах на летнюю трансферную кампанию. Ожидаются точечные приобретения.

    «У нас будет точечное усиление – не более трех-четырех игроков. Конкретные позиции и фамилии я называть не буду, поскольку мы еще не приступили к переговорам. Они начнутся после церемонии награждения в среду.

    Что касается трансферного бюджета, то у нас нет необходимости его увеличивать», – сказал Медведев ТАСС.

    • «Зенит» взял второе чемпионство подряд.
    • У команды самый дорогой состав в РПЛ.
    • Осенью-зимой команде предстоит выступить в группе Лиги чемпионов.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 20:50
    Комментарии14
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      Рейтинг: +3736

      Hektor 84 1 минуту назад

      Лучше венеролога пусть пригласят. Первые на обследование Азмун и Шлюба, а потом уже и новичков проверить.

      -1
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      Рейтинг: +2332

      житель СПб 44 минуты назад

      Они думают, что все само образуется? Азмун хочет уйти и играть не мотивирован; Кокорин заявил, что в Зените играть не будет, а он - свободный игрок; Что такое Малком? Пока непонятно. Остается один Дзюба. В средней линии - несколько хороших игроков на оценку 4-, но нет ни одного на 5. В защите?... Усталый Иванович - безусловно, опытен очень, и может подставить голову, когда надо, но закрыть все - далеко не в состоянии; Последние матчи неплох в защитной функции Ракитский (а не только в штрафных ударах!), но на сколько это стабильно? Пока не ясно. Но в любом случае одного Ракитского недостаточно. Про остальных защитных персонажей писать и не стоит - их оценки от 3 до 4 (в лучшем настроении). Вратари? Лунев - бледное подобие себя лучшего. Вообще Зенит за последние несколько лет показал футбольную смерть уже нескольких крайне способных вратарей - и с чем это связано, наверное, надо задавать вопросы тренерам вратарей и г-ну Семаку. Даже Миша в этом смысле много более стабилен - хотя его потолок всем известен. Вот и получается, что в Чемпионате, где средний уровень на 3-3+ - команда с уровнем 4- 4- выглядит на голову выше всех, а вот что с ней делать в Кубках? Непонятно. У меня есть предположение, что в Кубках хорошо сыграет только... Уфа! Поэтому пусть лучше она выйдет в этом году в ЛЕ, а не Спартак. Вот как-то так. Но юный дедушка обо всем этом не задумывается, "он же тренер"...

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      Рейтинг: +3516

      Давид59 56 минут назад

      Ничего нового не сказал, т.к. ясно, что 3-4 человека уйдут. Точно Шатов, Ригони. И в Европу могут уехать Кузяев и Азмун. Скорей всего Ивановичу не продлят.

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      Рейтинг: +2332

      житель СПб > Давид59 37 минут назад

      А кто будет играть в защите вместо Ивановича?! Он то хоть видит поле и зону защиты и может правильно выбрать позицию. Кроме него - еще чуть-чуть Ракицкий. И все! А для ЛЧ надо примерно 6 высокого уровня защитников! Меня поражает этот национальный пофигизм - шапкозакидательство. А потом появляется добротная средняя команда Лейпциг...

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      Рейтинг: +2332

      житель СПб > житель СПб 36 минут назад

      От хорошей жизни что-ли пошли шутки про возвращение Данни?!

      1
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      Рейтинг: +916

      ruded 1 час назад

      Шомуродов вместо Азмуна

      0
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      Рейтинг: +755

      _Marqella_ > ruded 1 час назад

      Не надо нам всяких посредственных уродов...пусть находится там где он есть...

      1
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      Рейтинг: +145

      Йост 1 час назад

      Дзюба будет не против познакомиться поближе с новичками.

      1
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      Рейтинг: +1870

      baden69 1 час назад

      Кокорин и Мостовой из Сочи и плюс поиск ЦЗ.

      0
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      Рейтинг: +10531

      Garrincha58 > baden69 1 час назад

      Кокорина в Зените не ждите

      2
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      Рейтинг: +755

      _Marqella_ > Garrincha58 1 час назад

      Почему??

      -1
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      Рейтинг: +2332

      житель СПб > _Marqella_ 59 минут назад

      Насколько понимаю, он будет свободным игроком, и в известных обстоятельствах хочет играть вне страны. Сам он неоднократно об этом говорил. Посмотрим.

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      Рейтинг: +755

      _Marqella_ > житель СПб 53 минуты назад

      Цену набивал, в топ клуб его в Европу не возьмут и денег столько как в Зените платить ни где не будут.....Будет в Зените 90%...

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      Рейтинг: +2332

      житель СПб > _Marqella_ 42 минуты назад

      Посмотрим. Я бы на его месте ушел. Не все в жизни определяется деньгами. Если останется - еще минус к карме...

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