Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    2 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    3 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    Жиго: «Сложно дать четкую оценку сезона. Цель «Спартака» – победа в Кубке России»

    Защитник «Спартака» Самуэль Жиго затруднился дать однозначную оценку выступлению команды в этом сезоне.

    – Как оцените этот сезон для себя и для команды?

    – Сложно дать четкую оценку нашему выступлению. Не люблю и не хочу говорить о себе персонально, я всего лишь часть команды. Голы, которые я забил в первой части сезона, уже в прошлом. Сейчас нужно думать только о предстоящих матчах и отдавать все силы до самого конца. Ведь у нас еще есть возможность попасть в еврокубки и выиграть трофей для «Спартака». Победа в Кубке России – наша цель и кратчайший путь в Лигу Европы. Но о чемпионате, конечно, нельзя забывать: впереди еще четыре тура.

    – Пауза перед началом следующего сезона будет совсем короткой. Команда в своем нынешнем виде способна прибавлять и добиваться более высоких результатов?

    – Безусловно. Я считаю, в этом сезоне были матчи, в которых мы показали, что у «Спартака» есть классная команда, одержали несколько ярких побед. Пауза из-за коронавируса спутала наши планы, но я убежден, что мы на правильном пути и будем прогрессировать.

    • «Спартак» занимает седьмое место в РПЛ.
    • 19 июля московский клуб сыграет против «Зенита» в полуфинале кубка России.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:56
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22643

      oyabun 19 минут назад

      А какие шансы у нынешнего Спартака обыграть Чемпиона? Разве что после череды праздничных отмечаний питерцы будут совсем немотивированы и расслаблены. )) Но это, конечно, только мечты.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3870

      Дядя Серёжа 25 минут назад

      Кубок конечно хорошо, только не время языком чесать. Заткнулись до игры и копим, копим. Может и выплеснется.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3760

      Борат > Дядя Серёжа 15 минут назад

      дядя, иди в туалете выплесни, хорош копить !
      гыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2011

      Cleaner 29 минут назад

      Если Зенит будет играть хотя бы наполовину от того, как играл в гостях с Краснодаром, шансов на Кубок у Спартака нет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3760

      Борат 32 минуты назад

      я только что в туалете дал оценку вашей команде, правда потом смыл её !
      гыгы

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77672
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru