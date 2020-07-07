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  • Жиго: «Сложно дать четкую оценку сезона. Цель «Спартака» – победа в Кубке России»

Жиго: «Сложно дать четкую оценку сезона. Цель «Спартака» – победа в Кубке России»

7 июля 2020, 11:56
4

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго затруднился дать однозначную оценку выступлению команды в этом сезоне.

– Как оцените этот сезон для себя и для команды?

– Сложно дать четкую оценку нашему выступлению. Не люблю и не хочу говорить о себе персонально, я всего лишь часть команды. Голы, которые я забил в первой части сезона, уже в прошлом. Сейчас нужно думать только о предстоящих матчах и отдавать все силы до самого конца. Ведь у нас еще есть возможность попасть в еврокубки и выиграть трофей для «Спартака». Победа в Кубке России – наша цель и кратчайший путь в Лигу Европы. Но о чемпионате, конечно, нельзя забывать: впереди еще четыре тура.

– Пауза перед началом следующего сезона будет совсем короткой. Команда в своем нынешнем виде способна прибавлять и добиваться более высоких результатов?

– Безусловно. Я считаю, в этом сезоне были матчи, в которых мы показали, что у «Спартака» есть классная команда, одержали несколько ярких побед. Пауза из-за коронавируса спутала наши планы, но я убежден, что мы на правильном пути и будем прогрессировать.

  • «Спартак» занимает седьмое место в РПЛ.
  • 19 июля московский клуб сыграет против «Зенита» в полуфинале кубка России.

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Кубок Спартак Жиго Самуэль
Комментарии (4)
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Дядя Серёжа
1594113273
Кубок конечно хорошо, только не время языком чесать. Заткнулись до игры и копим, копим. Может и выплеснется.
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oyabun
1594113648
А какие шансы у нынешнего Спартака обыграть Чемпиона? Разве что после череды праздничных отмечаний питерцы будут совсем немотивированы и расслаблены. )) Но это, конечно, только мечты.
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zigbert
1594129563
Здаваться раньше времени нельзя но сделать это будет неимоверно трудно.
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