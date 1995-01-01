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    Calciomercato: Милик согласился перейти в «Ювентус»

    Сделка по переходу форварда «Наполи» Аркадиуша Милика в «Ювентус» все ближе к завершению. Сам поляк дал согласие на трансфер, информирует Calciomercato.

    Проблема потенциального трансфера в том, что «Наполи» не хочет усиливать конкурента и предпочитает продать игрока в другой чемпионат. В этом контексте претендентами на поляка являются «Тоттенхэм» и «Атлетико».

    • Сообщалось, что «Ювентус» заплатит за Милика 50 миллионов евро.
    • Милика в неаполитанском клубе может заменить форвард «Зенита» Сердар Азмун.
    • «Ювентус» лидирует в Серии А.

    Источник: Calciomercato

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