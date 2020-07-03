Calciomercato: Милик согласился перейти в «Ювентус»

Сделка по переходу форварда «Наполи» Аркадиуша Милика в «Ювентус» все ближе к завершению. Сам поляк дал согласие на трансфер, информирует Calciomercato.
Проблема потенциального трансфера в том, что «Наполи» не хочет усиливать конкурента и предпочитает продать игрока в другой чемпионат. В этом контексте претендентами на поляка являются «Тоттенхэм» и «Атлетико».
- Сообщалось, что «Ювентус» заплатит за Милика 50 миллионов евро.
- Милика в неаполитанском клубе может заменить форвард «Зенита» Сердар Азмун.
- «Ювентус» лидирует в Серии А.
Источник: Calciomercato