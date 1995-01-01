RAI Sport: «Наполи» получит около 50 миллионов от «Ювентуса» за Милика

50 млн за днище. Что творится с футболом...
Форвард «Наполи» Аркадиуш Милик близок к переходу в «Ювентус».
По данным источника, поляк заинтересован в переходе и уже согласовал личный контракт.
«Наполи» получит за своего игрока около 50 миллионов евро.
- Сообщалось, что Милика в неаполитанском клубе заменит форвард «Зенита» Сердар Азмун.
- В нынешнем сезоне Милик забил девять голов в 16 матчах Серии А.
Итальянский спортивный гостелеканал телерадиовещательной корпорации «Rai». Начал вещание 1 февраля 1999 года.