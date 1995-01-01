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    RAI Sport: «Наполи» получит около 50 миллионов от «Ювентуса» за Милика

    Форвард «Наполи» Аркадиуш Милик близок к переходу в «Ювентус».

    По данным источника, поляк заинтересован в переходе и уже согласовал личный контракт.

    «Наполи» получит за своего игрока около 50 миллионов евро.

    Источник: RAI Sport

    Итальянский спортивный гостелеканал телерадиовещательной корпорации «Rai». Начал вещание 1 февраля 1999 года.

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +258

      Mityai90 1 час назад

      50 млн за днище. Что творится с футболом...

      1
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      Рейтинг: +733

      кто там > Mityai90 58 минут назад

      а за чалова 30 норм)?

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      Рейтинг: +258

      Mityai90 > кто там 43 минуты назад

      причем тут Чалов то? Подтянул, что типо конь? Ну если хочешь знать, то нет, не нормально. Просто поражает, то, как сейчас ломят цену за довольно посредственных игроков.

      0
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      Рейтинг: +733

      кто там > Mityai90 22 минуты назад

      Ну Милик до травмы был не плох, 50, конечно немного многовато, но он их отработает.

      А про Чалова почему, да потому) Если Милик днище, то Чалов вообще не футболист) По факту и без желания поддеть.

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      Рейтинг: +1361

      FRZZ > кто там 10 минут назад

      А кто давал 30 млн за Чалова? Ведь никто же не дает.

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