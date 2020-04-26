Il Napoli Online: «Наполи» видит в Азмуне замену Милику

«Наполи» продолжает интересоваться нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном. Как пишет Il Napoli Online, иранец является одной из приоритетных целей итальянцев на рынке.
Неаполитанцы видят в Азмуне замену форварду Аркадиушу Милику, который летом может перейти в «Ювентус». Он не желает оставаться в Неаполе.
- «Наполи» готов подписать с Азмуном пятилетний контракт.
- 25-летний Азмун перебрался в «Зенит» зимой 2019 года.
- В текущем сезоне он провел 29 матчей, забил 14 голов и отдал семь голевых передач.
Источник: Il Napoli Online
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