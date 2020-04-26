Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    2 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    3 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?

    Il Napoli Online: «Наполи» видит в Азмуне замену Милику

    «Наполи» продолжает интересоваться нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном. Как пишет Il Napoli Online, иранец является одной из приоритетных целей итальянцев на рынке.

    Неаполитанцы видят в Азмуне замену форварду Аркадиушу Милику, который летом может перейти в «Ювентус». Он не желает оставаться в Неаполе.

    • «Наполи» готов подписать с Азмуном пятилетний контракт.
    • 25-летний Азмун перебрался в «Зенит» зимой 2019 года.
    • В текущем сезоне он провел 29 матчей, забил 14 голов и отдал семь голевых передач.

    Источник: Il Napoli Online

    Новостной и аналитический сайт, посвященный неаполитанскому клубу. Аудитория на фэйсбуке - более 40 тысяч подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:42
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76309
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru