Il Napoli Online: «Наполи» видит в Азмуне замену Милику

«Наполи» продолжает интересоваться нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном. Как пишет Il Napoli Online, иранец является одной из приоритетных целей итальянцев на рынке.

Неаполитанцы видят в Азмуне замену форварду Аркадиушу Милику, который летом может перейти в «Ювентус». Он не желает оставаться в Неаполе.