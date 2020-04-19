«Наполи» готов предложить Азмуну пятилетний контракт

«Наполи» намерен предложить форварду «Зенита» Сердару Азмуну пятилетний контракт.
Итальянский клуб видит в иранце замену Аркадиушу Милику, который может покинуть неаполитанцев этим летом. «Наполи» продолжает переговоры по трансферу с агентом Азмуна Фали Рамадани. Ожидается, что «Зенит» попросит за нападающего около 35 миллионов евро.
Сообщалось, что на игрока также претендуют «Вест Хэм», «Атлетико» и «Севилья».
- 25-летний Азмун перебрался в «Зенит» зимой 2019 года.
- В текущем сезоне он провел 29 матчей, забил 14 голов и отдал семь голевых передач.
- Рыночная стоимость футболиста – 14,5 миллиона евро.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере инсайды о трансферах в футболе. Аудитория подписчиков - 67 тысяч человек.