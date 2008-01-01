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    «Наполи» готов предложить Азмуну пятилетний контракт

    «Наполи» намерен предложить форварду «Зенита» Сердару Азмуну пятилетний контракт.

    Итальянский клуб видит в иранце замену Аркадиушу Милику, который может покинуть неаполитанцев этим летом. «Наполи» продолжает переговоры по трансферу с агентом Азмуна Фали Рамадани. Ожидается, что «Зенит» попросит за нападающего около 35 миллионов евро.

    Сообщалось, что на игрока также претендуют «Вест Хэм», «Атлетико» и «Севилья».

    • 25-летний Азмун перебрался в «Зенит» зимой 2019 года.
    • В текущем сезоне он провел 29 матчей, забил 14 голов и отдал семь голевых передач.
    • Рыночная стоимость футболиста – 14,5 миллиона евро.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере инсайды о трансферах в футболе. Аудитория подписчиков - 67 тысяч человек.

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    Сегодня, 22:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2894

      морозз 17 минут назад

      Продать Азмуна, Зенит расформировать, Вираж распустить!

      0
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      Рейтинг: +1359

      Кузьмич на трибуне 36 минут назад

      Если Азмун уедет в Италию до продолжения чемпионата, то Зенит может и не доползти до чемпионства.

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