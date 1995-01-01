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    «РБ-Спорт»: «Краснодар» подал жалобу на судейство в матче с «Ростовом»

    «Краснодар» остался недоволен работой судейской бригады в матче 25-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

    В связи с этим, как сообщает «РБ-Спорт», «Краснодар» написал в РФС обращение с просьбой дать оценку действиям арбитра Виталия Мешкова.

    «Ростов», в свою очередь, не стал жаловаться на работу рефери, хотя у клуба также есть претензии к его решениям. В частности, неназначенный пенальти за фол Магомеда-Шапи Сулейманова в самом конце встречи.

    Матч «Ростов» – «Краснодар» длился 111 минут 15 секунд. Это рекорд РПЛ

    Кашшаи – о пенальти в матче «Ростов» – «Краснодар»: «Разбор момента занял больше восьми минут. Это неприемлемо для профессионального футбола»

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 15:34
    Комментарии11
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      Рейтинг: +39909

      MaxRnD 2 минуты назад

      Одно дело споры болельщиков на сайтах, но обзоры абсолютно всех спортивных СМИ в один голос говорят о двух (!) нарушениях в штрафной ....

      Жалоба собственно на что будет подана, на то, что вместо двух пенальти назначили только один ?

      0
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      Рейтинг: +828

      Semenycch 17 минут назад

      И чего Краснодар хочет добиться?

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      Рейтинг: +11570

      vladimir-7 33 минуты назад

      То, что было показано по ТВ можно согласиться, что была рука (мяч
      попал в плечевую кость), на VAR можно было изображение приблизить и посмотреть с другого ракурса, что рука была отставлена от тела и мяч
      изменил направление полета, и это можно было сделать гораздо быстрее.

      0
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      Рейтинг: +4049

      порт 55 минут назад

      А что было не так?

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      Рейтинг: -3758

      gosproektikabinet 1 час назад

      нехрен было галицкому под москву в свое время ложится, под гинеров всяких, у нас в стране как на зоне, или петух или авторитет

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      Рейтинг: +11570

      vladimir-7 > gosproektikabinet 47 минут назад

      Поясни о чем ты?

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      Рейтинг: -3758

      gosproektikabinet > vladimir-7 36 минут назад

      ты же глор цкг, ты должен знать, как не раз галицкий сливал лч гинерку твоему

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      Рейтинг: +11570

      vladimir-7 > gosproektikabinet 27 минут назад

      Это тебе Галя пожаловался, а мне Гинер ничего
      не рассказывал и хрен-то Галя сольет игру, т.к.
      у него денег, куры не клюют. А глор не я, а ТЫ !!!

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      Рейтинг: +3453

      alarm 1 час назад

      позор спартаку!

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      Рейтинг: +974

      Play 1 час назад

      Да ну бросьте, памятники стоят, города по области уже начали переименовывать, как быть если Ростову сейчас пенальти отменят.

      0
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      Рейтинг: +1946

      Cleaner 1 час назад

      Кроме затягивания времени ВАРом я никаких косяков у судей не заметил...

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