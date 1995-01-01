«РБ-Спорт»: «Краснодар» подал жалобу на судейство в матче с «Ростовом»

Одно дело споры болельщиков на сайтах, но обзоры абсолютно всех спортивных СМИ в один голос говорят о двух (!) нарушениях в штрафной ....
Жалоба собственно на что будет подана, на то, что вместо двух пенальти назначили только один ?
«Краснодар» остался недоволен работой судейской бригады в матче 25-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).
В связи с этим, как сообщает «РБ-Спорт», «Краснодар» написал в РФС обращение с просьбой дать оценку действиям арбитра Виталия Мешкова.
«Ростов», в свою очередь, не стал жаловаться на работу рефери, хотя у клуба также есть претензии к его решениям. В частности, неназначенный пенальти за фол Магомеда-Шапи Сулейманова в самом конце встречи.
Матч «Ростов» – «Краснодар» длился 111 минут 15 секунд. Это рекорд РПЛ
Кашшаи – о пенальти в матче «Ростов» – «Краснодар»: «Разбор момента занял больше восьми минут. Это неприемлемо для профессионального футбола»