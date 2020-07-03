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  • «РБ-Спорт»: «Краснодар» подал жалобу на судейство в матче с «Ростовом»

«РБ-Спорт»: «Краснодар» подал жалобу на судейство в матче с «Ростовом»

3 июля 2020, 15:34
29

«Краснодар» остался недоволен работой судейской бригады в матче 25-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

В связи с этим, как сообщает «РБ-Спорт», «Краснодар» написал в РФС обращение с просьбой дать оценку действиям арбитра Виталия Мешкова.

«Ростов», в свою очередь, не стал жаловаться на работу рефери, хотя у клуба также есть претензии к его решениям. В частности, неназначенный пенальти за фол Магомеда-Шапи Сулейманова в самом конце встречи.

Матч «Ростов» – «Краснодар» длился 111 минут 15 секунд. Это рекорд РПЛ

Кашшаи – о пенальти в матче «Ростов» – «Краснодар»: «Разбор момента занял больше восьми минут. Это неприемлемо для профессионального футбола»

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Краснодар Мешков Виталий
Комментарии (29)
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1593780192
Да ну бросьте, памятники стоят, города по области уже начали переименовывать, как быть если Ростову сейчас пенальти отменят.
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MaxRnD
1593786273
Одно дело споры болельщиков на сайтах, а другое то, что обзоры абсолютно всех спортивных СМИ в один голос говорят о двух (!) нарушениях в штрафной .. Жалоба собственно на что будет подана, на то, что вместо двух пенальти назначили только один ?
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СвинкаСправедливости
1593787273
Пенальти в конце был. Ну слишком высоко он поднял руку и прервал ей передачу.
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морозз
1593788897
Бесполезно, рефери легли под бомжей и теперь выполняют волю Миллера, который заходит к Дюкову открывая дверь с носка! Наш футбол превратился в подобие карикатуры, больных почти нет а они есть и их полно! Вечный бомж это наше проклятие и трагедия российского футбола!
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sochi-2013
1593793538
Да, даже Галицкого достали. Если я не ошибаюсь- это первая жалоба Краснодара на судейство.
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ROSTOV SUPER
1593793634
В чем проблема ? Накосячили с затяжкой времени уроды на ВАР , пеналь 100 % , мяч летел в сторону 2-х атакующих игроков Ростова , выставленная широко в сторону рука изменила полет мяча , какие вопросы ? Уже официально признано - пеналь был ! Не хер в чужой штрафной махать руками , как журавль в небе крыльями ! И первый пеналь надо было давать за отмашку в лицо юным кавказцем , который как ударить с левой ноги ничего больше не умеет !
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portero
1593801891
для меня самой большой косяк судеек , это время принятия решения...... ну это просто полная некомпетентность и трусливость взять на ответственность....
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barinovaalinayyg
1593803111
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zigbert
1593805730
Результат игры уже не изменишь. Вряд ли РФС серьезно накажет арбитров.
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Hektor 84
1593869705
Мешков Газпром судьишка
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