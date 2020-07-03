«РБ-Спорт»: «Краснодар» подал жалобу на судейство в матче с «Ростовом»

«Краснодар» остался недоволен работой судейской бригады в матче 25-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

В связи с этим, как сообщает «РБ-Спорт», «Краснодар» написал в РФС обращение с просьбой дать оценку действиям арбитра Виталия Мешкова.

«Ростов», в свою очередь, не стал жаловаться на работу рефери, хотя у клуба также есть претензии к его решениям. В частности, неназначенный пенальти за фол Магомеда-Шапи Сулейманова в самом конце встречи.

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