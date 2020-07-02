Кашшаи – о пенальти в матче «Ростов» – «Краснодар»: «Разбор момента занял больше восьми минут. Это неприемлемо для профессионального футбола»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал момент с пенальти в матче 25-го тура между «Ростовом» и «Краснодаром».

«Если рука в неестественном положении и увеличивает площадь тела – это нарушение. VAR вмешался, и это хорошее и правильное решение судьи. Но единственный вопрос – мы не очень рады тому, сколько времени это заняло.

От момента с игры рукой до пенальти прошло более восьми минут. Это неприемлемо в профессиональном футболе. Это сложный момент, было сложно понять, было ли нарушение и после того, как прошла проверка первый раз, началась вторая – на предмет офсайда. В целом я недоволен тем, сколько времени прошло – сказал Кашшаи.

«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью 1:1. Ростовчане ушли от поражения на 100-й минуте, всего же матч длился 111 минут 15 секунд – 90 минут основного времени и более 21 минуты компенсированного после первого и второго таймов. Это самый продолжительный матч в истории РПЛ.