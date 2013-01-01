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    Кашшаи – о пенальти в матче «Ростов» – «Краснодар»: «Разбор момента занял больше восьми минут. Это неприемлемо для профессионального футбола»

    Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал момент с пенальти в матче 25-го тура между «Ростовом» и «Краснодаром».

    «Если рука в неестественном положении и увеличивает площадь тела – это нарушение. VAR вмешался, и это хорошее и правильное решение судьи. Но единственный вопрос – мы не очень рады тому, сколько времени это заняло.

    От момента с игры рукой до пенальти прошло более восьми минут. Это неприемлемо в профессиональном футболе. Это сложный момент, было сложно понять, было ли нарушение и после того, как прошла проверка первый раз, началась вторая – на предмет офсайда. В целом я недоволен тем, сколько времени прошло – сказал Кашшаи.

    «Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью 1:1. Ростовчане ушли от поражения на 100-й минуте, всего же матч длился 111 минут 15 секунд – 90 минут основного времени и более 21 минуты компенсированного после первого и второго таймов. Это самый продолжительный матч в истории РПЛ.

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии32
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      Рейтинг: +557

      Докторо123 32 минуты назад

      Безнаказанность "судей" порождает такие "рекорды"! ...

      0
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      Рейтинг: +526

      qawzsexdr 39 минут назад

      Игрок Краснодара был к мячу спиной, как можно было зафиксировать игру рукой. Это теперь можно специально бить по рукам в штрафной и пожалуйста бейте пенальти

      1
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      Рейтинг: +3358

      Виталий Орехов 40 минут назад

      Как по мне, если честно, пеналя не было! Быки играли лучше. Ростов, пока, не стабилен. Удачи Мужикам и В.Г.!!! Ждем Вас в ЛЕ!!!

      0
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      Рейтинг: +40000

      portero 45 минут назад

      по просмотру к Безбородову (на ВАРе он же был) претензии, он там как мямля не брал на себя ответственность... взбесило больше всего...

      2
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      Рейтинг: +1544

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Не совсем понял. Если такое неприемлемо, то какое наказание понесут арбитр и видео ассистенты? Какие будут изменения в регламенте VAR? Сколько времени будет даваться арбитру и его видео ассистентам на вынесение решения. Таких моментов во время игры может быть не один или два, а более десяти. И что тогда? Один тайм будет 90 минут? А если это начало марта или конец ноября? Если погода не летняя, стоять при минусовой погоде по 6 минут -3-4 раза, это так всё командой можно и воспаление лёгких получить.

      3
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      Рейтинг: +3255

      морозз 1 час назад

      Играли бы бомжи, то судья не стал бы даже ВАРю смотреть...поставил бы пенальти! Потом позвонил бы Миллер и сказал где лежит перевод бабок на его имя!

      3
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      ...
      Рейтинг: +1544

      Кузьмич на трибуне > морозз 1 час назад

      Если бы играли бомжи, и рукой сыграл Ракитский, Иванович,или Жирков, то никто бы даже и не рассматривал возможность игры рукой, потому как за такой пеналь в ворота Зенита на последних секундах, можно и судейской лицензии лишиться.

      2
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      Рейтинг: +2142

      житель СПб > морозз 1 час назад

      Ну да, Зениту и поставили недавно. (Или Вы футболом не интересуетесь?) И без всякого Миллера, перевода бабок, и даже не совсем однозначный (впрочем, я его не оспариваю).

      2
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      Рейтинг: +2142

      житель СПб > Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Кузьмич, неужто и Вы футболом не интересуетесь?! Не ожидал от Вас. Сообщаю: в последнем матче за формальный толчок рукой ладонью именно Ракицкого за 3 минуты до конца матча поставили пенальти. Представляете! И пока никого судейской лицензии не лишили... Но после Ваших слов я всерьез начинаю за судью беспокоиться...

      2
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      Рейтинг: +1544

      Кузьмич на трибуне > житель СПб 52 минуты назад

      Не уж то 11 минут рефери с ВАР общался? Смотрел я тот матч, помню как на последних минутах Глушенков скинул мяч под удар плечом, и Зениту забили красивый гол(если не ошибаюсь Радонич). Ну и тут же гол отменили. Так что за судьбу рефери не беспокойтесь, там судья отработал.

      1
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      Рейтинг: +2142

      житель СПб > Кузьмич на трибуне 47 минут назад

      Нет, речь о другом матче, позавчерашнем. Вы пишете про тот, который был неделю назад (его и я ругал, тут возражений нет..Хотя то, о чем Вы пишете - не пенальти, а "игра рукой в атаке"). Но у нас в РФЛ уже еще один тур прошел, и как раз с Тамбовом Зениту "безнаказанно" поставили пендаль. Посмотрите, весьма любопытно.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1544

      Кузьмич на трибуне > житель СПб 47 минут назад

      Да я никого не ругаю. Не защищаю. Взгляд со стороны. Мне как то по барабану. На сегодняшний день Зенит реально самый сильный клуб в России. Это просто мысли вслух.

      0
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      ...
      Рейтинг: +40000

      portero > Кузьмич на трибуне 41 минуту назад

      на Ракицком поставили пенальти натянутый, пример не по этому туру, так что не знаем мы из чего исходят судьи.....

      2
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      Рейтинг: +15480

      bset 2 часа назад

      Я вот не понимаю этих разговоров. Командам важнее 10 минут лишних подождать или из-за ошибочного решения вылететь из турнира (или потерять шанс подняться выше чемпионате), чтобы потом ждать минимум год? А где-то и дольше - условная Уфа если будет претендовать на 1-е место и из-за ошибки судьи займет 2-е место, игроков всех разберут и хорошо, если лет через 5 удастся снова за чемпионство побороться. Понятно, что нужно улучшать и принимать решение быстрее. Но если выбирать между долгим решением и ошибочным решением, тут, по-моему, все очевидно. А все, кто против, враги футбола и против спортивного принципа, где побеждает сильнейший, а не в чью сторону удачней судья ошибется.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +3771

      Zubo 2 часа назад

      это реальности ВАРа , сами хотели это дерьмо

      1
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      Рейтинг: +15480

      bset > Zubo 2 часа назад

      Дерьмом это могут называть только те, кто на уровне админ ресурса с судьями умеют работать.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1544

      Кузьмич на трибуне > bset 1 час назад

      Как только такой пенальти поставят в сторону ворот ЦСКА, истерика про убогость ВАР будет зашкаливать. И нидай Бог поставить такой пеналь в ворота Ростова.

      0
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      Рейтинг: +471

      Соарес 3 часа назад

      Судью на мыло

      2
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      Рейтинг: +3894

      sochi-2013 > Соарес 3 часа назад

      Как раз то Мешков не хотел ставить левый пенальти- его и уговаривали 8 минут.

      2
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      Рейтинг: +39889

      MaxRnD > sochi-2013 1 час назад

      Прежде чем упражняться в иронии, предлагаю прочесть и послушать:
      1. https://www.youtube.com/watch?v=pU-y36ArU7s
      2. https://www.soccer.ru/blogs/record/1190322/karpin-valeriy-musaev-murad?from=top
      3. https://www.soccer.ru/news/1190436/kashshai-viktor-suleymanov-magomed-shapi

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      Рейтинг: +3894

      sochi-2013 > MaxRnD 1 час назад

      Нахрена мне этот мусор, если я сам все видел?

      0
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      Рейтинг: +39889

      MaxRnD > sochi-2013 1 час назад

      Железная логика.
      Желания поизгаляться над пенальти, поставленным на 90-й минуте в ворота Динамо, я так понимаю нет, по той же самой причине ?

      1
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      Рейтинг: +2692

      m40 3 часа назад

      Я за вар, но когда добавляют ко второму тайму 16, а играют 13 минут, это уже трэш какой-то. 109 минут+ 2 добавленные а первому тайму это перебор. Может тогда действительно перейти на чистое время, как в других видах спорта. Аналитики подсчитывали, что игрового времени в футболе без времени на ауты, угловые, штрафные, замены и прочие паузы выходит около часа.

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      Рейтинг: +2692

      m40 > m40 3 часа назад

      то есть 6 добавляют, а играют 19

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      Рейтинг: +39889

      MaxRnD > m40 1 час назад

      Из этих 19 минут как раз только 6 и играли, а остальное время стояли, ожидая решения ВАР, разрешения Мешкова на пробитие пенальти и приведения в чувство Долгова и Сафонова после столкновения

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