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  • Кашшаи – о пенальти в матче «Ростов» – «Краснодар»: «Разбор момента занял больше восьми минут. Это неприемлемо для профессионального футбола»

Кашшаи – о пенальти в матче «Ростов» – «Краснодар»: «Разбор момента занял больше восьми минут. Это неприемлемо для профессионального футбола»

2 июля 2020, 17:58
29

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал момент с пенальти в матче 25-го тура между «Ростовом» и «Краснодаром».

«Если рука в неестественном положении и увеличивает площадь тела – это нарушение. VAR вмешался, и это хорошее и правильное решение судьи. Но единственный вопрос – мы не очень рады тому, сколько времени это заняло.

От момента с игры рукой до пенальти прошло более восьми минут. Это неприемлемо в профессиональном футболе. Это сложный момент, было сложно понять, было ли нарушение и после того, как прошла проверка первый раз, началась вторая – на предмет офсайда. В целом я недоволен тем, сколько времени прошло – сказал Кашшаи.

«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью 1:1. Ростовчане ушли от поражения на 100-й минуте, всего же матч длился 111 минут 15 секунд – 90 минут основного времени и более 21 минуты компенсированного после первого и второго таймов. Это самый продолжительный матч в истории РПЛ.

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Ростов Краснодар Кашшаи Виктор
Комментарии (29)
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житель СПб
1593702404
Мы все это понимаем! А какие решения последуют?! Какие указания судьям? Вот в чем вопрос!
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kazak161
1593703626
Когда я был школьником то мы забивали голы и с лету и головой,но мы пацанами ни когда не били пенальти!Я всегда не понимал психологически как можно забить пенальти!Я понял что пенальти надо пробивать что ты выходишь один на один с вратарем и бьешь по воротам!
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Соарес
1593705947
Судью на мыло
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Zubo
1593706643
это реальности ВАРа , сами хотели это дерьмо
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морозз
1593711398
Играли бы бомжи, то судья не стал бы даже ВАРю смотреть...поставил бы пенальти! Потом позвонил бы Миллер и сказал где лежит перевод бабок на его имя!
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Кузьмич на трибуне
1593712732
Не совсем понял. Если такое неприемлемо, то какое наказание понесут арбитр и видео ассистенты? Какие будут изменения в регламенте VAR? Сколько времени будет даваться арбитру и его видео ассистентам на вынесение решения. Таких моментов во время игры может быть не один или два, а более десяти. И что тогда? Один тайм будет 90 минут? А если это начало марта или конец ноября? Если погода не летняя, стоять при минусовой погоде по 6 минут -3-4 раза, это так всё командой можно и воспаление лёгких получить.
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portero
1593714379
по просмотру к Безбородову (на ВАРе он же был) претензии, он там как мямля не брал на себя ответственность... взбесило больше всего...
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qawzsexdr
1593714706
Игрок Краснодара был к мячу спиной, как можно было зафиксировать игру рукой. Это теперь можно специально бить по рукам в штрафной и пожалуйста бейте пенальти
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ROSTOV SUPER
1593718807
Чистый пеналь , это уже признано официально , хотя мне лично это было понятно уже после первых повторов , не понятно почему судилы тянули , мяч летел четко в сторону атакующего игрока Ростова , но тут летающая рука соперника прервала голевую атаку , о чем крики , не летай журавлем в чужой штрафной и нет проблем ! А до этого юный кавказец краснодарцев дал отмашку в лицо игрока Ростова в штрафной , судья решил не увидеть ! Успокойтесь " любители правды " !
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zigbert
1593805225
А может это еще цветочки и рекорд будет побит. Использовать ВАР начали совсем недавно.
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