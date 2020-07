«Два года назад Москва вспыхнула». ФИФА напомнила о победе России над Испанией на ЧМ-2018

ФИФА оставила видео по случаю двухлетия победы сборной России в 1/8 финала чемпионата мира-2018 над Испанией. Россияне выиграли в серии пенальти.

«Два года назад Москва вспыхнула. Где вы были, когда Игорь Акинфеев заставил могучую Испанию рухнуть?» – написала пресс-служба ФИФА.

Two years ago today, Moscow eruptedWhere were you when this Igor Akinfeev penalty save sent mighty Spain tumbling out? #WorldCup | @TeamRussia | #OnThisDaypic.twitter.com/2g0fLiZkMV