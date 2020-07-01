«Два года назад Москва вспыхнула». ФИФА напомнила о победе России над Испанией на ЧМ-2018

ФИФА оставила видео по случаю двухлетия победы сборной России в 1/8 финала чемпионата мира-2018 над Испанией. Россияне выиграли в серии пенальти.

«Два года назад Москва вспыхнула. Где вы были, когда Игорь Акинфеев заставил могучую Испанию рухнуть?» – написала пресс-служба ФИФА.

На том чемпионате Россия вылетела в 1/4 финала.

Испанцев тренировал Фернандо Йерро .

. Последний матч сборная России провела в прошлом году.