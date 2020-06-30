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  • Щенников, Набабкин, Марадишвили – в основе ЦСКА на дерби; Рассказов, Маслов, Умяров сыграют у «Спартака»

Щенников, Набабкин, Марадишвили – в основе ЦСКА на дерби; Рассказов, Маслов, Умяров сыграют у «Спартака»

30 июня 2020, 19:34
8

Стали известны стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Магнуссон, Щенников, Дивеев, Марадишвили, Кучаев, Обляков, Влашич, Чалов.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Маслов, Жиго, Айртон Лукас, Зобнин, Бакаев, Умяров, Соболев, Понсе.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на московской «ВЭБ Арене», который начнется в 20:30 по Москве.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Набабкин Кирилл Щенников Георгий Рассказов Николай Маслов Павел Умяров Наиль Марадишвили Константин
Комментарии (8)
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alll-1
1593536251
Вперед Спартак!!!
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paracetamol
1593536950
Встретились два автобуса. Ничего, кроме тягомотины, не жду!
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Иван Петров 1986
1593540312
Нет игры у Спартака - тягомотина.
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Томик
1593541390
Пора менять основного "креативного" игрока. А то игра так и не появится. И даже можете продать его в перерыве.
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NewLife
1593541461
Если Тедеско хочет сделать из Спартака Рубин, то это не мой тренер. Где креатив, индивидуальная игра, дриблинг ? Такое впечатление, что репетируют игру в квадрат на тренировке, противно смотреть.
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