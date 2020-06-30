Щенников, Набабкин, Марадишвили – в основе ЦСКА на дерби; Рассказов, Маслов, Умяров сыграют у «Спартака»

Стали известны стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Магнуссон, Щенников, Дивеев, Марадишвили, Кучаев, Обляков, Влашич, Чалов.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Маслов, Жиго, Айртон Лукас, Зобнин, Бакаев, Умяров, Соболев, Понсе.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на московской «ВЭБ Арене», который начнется в 20:30 по Москве.