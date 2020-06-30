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    Щенников, Набабкин, Марадишвили – в основе ЦСКА на дерби; Рассказов, Маслов, Умяров сыграют у «Спартака»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Магнуссон, Щенников, Дивеев, Марадишвили, Кучаев, Обляков, Влашич, Чалов.

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Маслов, Жиго, Айртон Лукас, Зобнин, Бакаев, Умяров, Соболев, Понсе.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на московской «ВЭБ Арене», который начнется в 20:30 по Москве.

    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 19:34
    Комментарии10
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      Рейтинг: +656

      NewLife 40 минут назад

      Если Тедеско хочет сделать из Спартака Рубин, то это не мой тренер. Где креатив, индивидуальная игра, дриблинг ? Такое впечатление, что репетируют игру в квадрат на тренировке, противно смотреть.

      0
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      Рейтинг: +2810

      Томик 42 минуты назад

      Пора менять основного "креативного" игрока. А то игра так и не появится. И даже можете продать его в перерыве.

      0
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      Рейтинг: +1118

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Нет игры у Спартака - тягомотина.

      2
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      Рейтинг: +3609

      Борат 1 час назад

      Ждём не просто свино*б, а свино*бище !
      Гыгы

      0
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      Рейтинг: +1756

      afw13 > Борат 1 час назад

      а зачем кого ждать, ты ж уже здесь, борат-скотоложец)))) завязывай уже с половыми извращениями, найди себе женщину, семью заведи... а футбол это не твое!)))

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      Рейтинг: +519

      vsespartak01 > afw13 58 минут назад

      у этого чмошника есть второй борат!женщина ему противопоказана!

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      Рейтинг: +6020

      paracetamol 1 час назад

      Встретились два автобуса. Ничего, кроме тягомотины, не жду!

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      Рейтинг: +519

      vsespartak01 > paracetamol 56 минут назад

      согласен с тобой сегодня пока не игра цска-спартак,а оренбург-ахмат и то бы лучше сыграли!думаю пока!

      0
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      Рейтинг: +790

      Semenycch 1 час назад

      Спартак предыдущие два матча провел поинтереснее ЦСКА.

      3
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      Рейтинг: +678

      alll-1 2 часа назад

      Вперед Спартак!!!

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