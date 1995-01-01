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    Черчесов – о матче «Сочи» – «Ростов»: «Не должно быть двойных стандартов, но принят такой регламент»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу матча 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом».

    «Жизнь такая. Ситуацию нужно принимать, как есть. Многие осуждают «Сочи»? А я приведу пример. «Урал» не сыграл с «Шинником» кубковый матч, а потом ничего не выиграл. Нужно находиться в игровом ритме.

    Не должно быть двойных стандартов. Но принят такой регламент. Будем играть теми, кто может играть. Нормально. Просто не надо до этого доводить.

    Каждый клуб должен рассчитывать свои возможности. Повнимательнее, пожалуйста. Никто чемпионат останавливать не собирается. Это ваша ответственность перед клубом», – сказал Черчесов.

    • «Сочи» разгромил «Ростов» со счетом 10:1.
    • Южане играли основой, дончане – молодежкой.
    • Из-за вспышки коронавируса в клубе вся первая команда «Ростова» была на карантине.

    Черчесов – о вызове Чалова в сборную: «Дайте ему успокоиться. Его все время толкают туда, к чему он не готов»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:15
    Комментарии9
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      Рейтинг: +5984

      paracetamol 7 минут назад

      Чё ты хошь от Прядкина? Своих мозгов нет, только ловит цу как флюгер.

      0
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      Рейтинг: +17307

      DOCTOR PENALTY 40 минут назад

      И тройные стандарты будут, если надо вытащить питерских. И делается это руками кукуянов, вилковых, черчесовых.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +621

      NewLife 50 минут назад

      Еще один защитник футбольных педофилов подал голос, чтобы не выпадать из обоймы. Позор Дюкову, Прядкину и Черчесову.

      5
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      Рейтинг: +1856

      Cleaner 50 минут назад

      Без этих(которые Сочи приписал себе после игры с молодежкой Ростова) трех очков Сочи НЕ ВЫЛЕТИТ в ФНЛ. Команда Сочи(Зенит-2) пошла на этот позор ОСОЗНАННО! Имя замарано, а команда в Премьер Лиге. Там считают, что деньги не пахнут.

      6
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      Рейтинг: -525

      Аденн 1 час назад

      дюков пи Д ерский га ндон, Стыд и срам бЗениту, стыд и срам вонючкам.

      1
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      Рейтинг: +985

      Январь 59 1 час назад

      Завтра Роспотребнадзор признаёт короновирус-лёгкой простудой и регламент разрешит играть с температурой. Сегодня Роспотребнадзор решает , кому можно перенести игру , а кому выходить играть академией. В Белоруссии Батько отодвинул от рычагов управления людей которые могут давать рекомендации , а не принимать решения и все играют, трибуны полные , предприятия работают и никакой эпидемии в стране нет.

      2
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      Рейтинг: +1162

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Я так и не понял, как Ростов играл с Тулой основой, они же должны были быть на двухнедельном карантине..

      0
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      Рейтинг: +1856

      Cleaner > AHTUNGBOL 49 минут назад

      С Тулой можно играть как угодно. Это же не Сочи(Зенит-2)!

      2
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      Рейтинг: +1029

      латунный сепаратист 1 час назад

      не должен быть такой тренер у сборной но такой регламент

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