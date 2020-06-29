Черчесов – о матче «Сочи» – «Ростов»: «Не должно быть двойных стандартов, но принят такой регламент»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу матча 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом».

«Жизнь такая. Ситуацию нужно принимать, как есть. Многие осуждают «Сочи»? А я приведу пример. «Урал» не сыграл с «Шинником» кубковый матч, а потом ничего не выиграл. Нужно находиться в игровом ритме.

Не должно быть двойных стандартов. Но принят такой регламент. Будем играть теми, кто может играть. Нормально. Просто не надо до этого доводить.

Каждый клуб должен рассчитывать свои возможности. Повнимательнее, пожалуйста. Никто чемпионат останавливать не собирается. Это ваша ответственность перед клубом», – сказал Черчесов.

«Сочи» разгромил «Ростов» со счетом 10:1.

Южане играли основой, дончане – молодежкой.

Из-за вспышки коронавируса в клубе вся первая команда «Ростова» была на карантине.

Черчесов – о вызове Чалова в сборную: «Дайте ему успокоиться. Его все время толкают туда, к чему он не готов»