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  • Черчесов – о матче «Сочи» – «Ростов»: «Не должно быть двойных стандартов, но принят такой регламент»

Черчесов – о матче «Сочи» – «Ростов»: «Не должно быть двойных стандартов, но принят такой регламент»

29 июня 2020, 09:15
14

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу матча 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом».

«Жизнь такая. Ситуацию нужно принимать, как есть. Многие осуждают «Сочи»? А я приведу пример. «Урал» не сыграл с «Шинником» кубковый матч, а потом ничего не выиграл. Нужно находиться в игровом ритме.

Не должно быть двойных стандартов. Но принят такой регламент. Будем играть теми, кто может играть. Нормально. Просто не надо до этого доводить.

Каждый клуб должен рассчитывать свои возможности. Повнимательнее, пожалуйста. Никто чемпионат останавливать не собирается. Это ваша ответственность перед клубом», – сказал Черчесов.

  • «Сочи» разгромил «Ростов» со счетом 10:1.
  • Южане играли основой, дончане – молодежкой.
  • Из-за вспышки коронавируса в клубе вся первая команда «Ростова» была на карантине.

Черчесов – о вызове Чалова в сборную: «Дайте ему успокоиться. Его все время толкают туда, к чему он не готов»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов Россия Черчесов Станислав
Комментарии (14)
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латунный сепаратист
1593413813
не должен быть такой тренер у сборной но такой регламент
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AHTUNGBOL
1593413858
Я так и не понял, как Ростов играл с Тулой основой, они же должны были быть на двухнедельном карантине..
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Январь 59
1593414408
Завтра Роспотребнадзор признаёт короновирус-лёгкой простудой и регламент разрешит играть с температурой. Сегодня Роспотребнадзор решает , кому можно перенести игру , а кому выходить играть академией. В Белоруссии Батько отодвинул от рычагов управления людей которые могут давать рекомендации , а не принимать решения и все играют, трибуны полные , предприятия работают и никакой эпидемии в стране нет.
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NewLife
1593416151
Еще один защитник футбольных педофилов подал голос, чтобы не выпадать из обоймы. Позор Дюкову, Прядкину и Черчесову.
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DOCTOR PENALTY
1593416754
И тройные стандарты будут, если надо вытащить питерских. И делается это руками кукуянов, вилковых, черчесовых.
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paracetamol
1593418732
Чё ты хошь от Прядкина? Своих мозгов нет, только ловит цу как флюгер.
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valkam72
1593419655
Регламент в угоду гаСпромных.
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Давид59
1593425113
Черчесов наговорил, наговорил. По-моему он сам не понял что сказал. По его логике, если основной состав болен, то должен играть молодняк. Но молодняк играл только у Ростова. В остальных случаях пошли переносы игр.
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zigbert
1593455154
"Просто не надо до этого доводить" - а что разве кто то хочет доводить до этого?
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