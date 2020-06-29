Вальверде может возглавить «Валенсию»

Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде может вернуться к работе в ближайшее время.

По информации Onda Cero, 56-летний специалист рассматривает вариант с возвращением в «Валенсию».

Левантийская команда после возобновления сезона выиграла только один матч из пяти, потерпев при этом три поражения. В связи с этим действующий тренер Альберт Селадес может покинуть занимаемый пост.