Вальверде может возглавить «Валенсию»

Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде может вернуться к работе в ближайшее время.
По информации Onda Cero, 56-летний специалист рассматривает вариант с возвращением в «Валенсию».
Левантийская команда после возобновления сезона выиграла только один матч из пяти, потерпев при этом три поражения. В связи с этим действующий тренер Альберт Селадес может покинуть занимаемый пост.
- Вальверде уже возглавлял «Валенсию» с декабря 2012-го по июнь 2013-го года.
- С июля 2017-го по январь 2020-го года он тренировал «Барселону».
Источник: Onda Cero
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