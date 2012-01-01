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    Вальверде может возглавить «Валенсию»

    Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде может вернуться к работе в ближайшее время.

    По информации Onda Cero, 56-летний специалист рассматривает вариант с возвращением в «Валенсию».

    Левантийская команда после возобновления сезона выиграла только один матч из пяти, потерпев при этом три поражения. В связи с этим действующий тренер Альберт Селадес может покинуть занимаемый пост.

    • Вальверде уже возглавлял «Валенсию» с декабря 2012-го по июнь 2013-го года.
    • С июля 2017-го по январь 2020-го года он тренировал «Барселону».

    Источник: Onda Cero

    Испанская радиостанция. Ее аудитория составляет 2,46 миллиона слушателей.

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