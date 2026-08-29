Аленичев: «Приятно, что мой второй папа возглавил «Реал»

Дмитрий Аленичев высказался о возвращении Жозе Моуринью на пост главного тренера «Реала».

Португалец вернулся в клуб спустя 13 лет.

Он стартовал в Примере с двух побед.

Аленичев работал с Моуринью в «Порту».

«Фаворит Лиги чемпионов? Очень приятно, что мой второй папа, если можно так сказать с иронией, Жозе Моуринью принял мадридский «Реал».

У них будет много конкурентов в лице «ПСЖ», «Баварии», «Барселоны», «Манчестер Сити». Борьба предстоит очень серьезная. Мне бы хотелось, чтобы «Реал» выиграл с Жозе Моуринью.

Что касается перспектив Жозе, мне хотелось бы, чтобы он отработал контракт до конца. А еще лучше – чтобы было продление на долгие годы.

Потому что он об этом сам мечтает, я об этом знаю. Поэтому хотелось бы, чтобы «Реал» в следующие годы играл в Лиге чемпионов, феерил в Европе», – заявил Аленичев.