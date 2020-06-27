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  • Нальчикская школа на деньги от «Спартака» за Мирзова постелет новое поле и купит инвентарь

Нальчикская школа на деньги от «Спартака» за Мирзова постелет новое поле и купит инвентарь

27 июня 2020, 22:59
4

Журналист Артем Локалов рассказал, на что школа из Нальчика потратит солидарную выплату от «Спартака» за полузащитника Резиуана Мирзова. Деньги в Кабардино-Балкарии уже получили.

«На счет школы поступили не 7 миллионов рублей, а меньше. Они не имеют никаких претензий к «Спартаку», все четко рассчитано. Механизм расчета очень сложный. Так или иначе, деньги уже там.

У них планы постелить искусственное футбольное поле малого размера, сделать освещение на школьном стадионе, постелить линолеум, купить инвентарь, тренажеры. Дело хорошее. Уважение «Спартаку», что четко сработал», – сказал Локалов в беседе с инсайдером Сергеем Егоровым.

  • Мирзов родился в Кабардино-Балкарии и работал в республике до 2014 года.
  • «Спартак» купил игрока в прошлом году.
  • Главное достижение в карьере Мирзова – Кубок России с «Тосно».

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Россия. ПФЛ. Зона Юг Спартак Мирзов Резиуан
Комментарии (4)
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vladik12
1593288429
Хоть какая-то польза от игрочка.
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kvm
1593291035
постелить линолеум на втором поле...
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piligrim1986
1593322148
хоть кому-то польза от него)))
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PahaSpartak
1593325082
Жиденько , меньше 7 миллионов рублей, хотя хоть что-то. Некоторые дураки разбазаривают деньги на маски из крокодила, а могли бы хоть мячиков в дет. дом купить.
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