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    Нальчикская школа на деньги от «Спартака» за Мирзова постелет новое поле и купит инвентарь

    Журналист Артем Локалов рассказал, на что школа из Нальчика потратит солидарную выплату от «Спартака» за полузащитника Резиуана Мирзова. Деньги в Кабардино-Балкарии уже получили.

    «На счет школы поступили не 7 миллионов рублей, а меньше. Они не имеют никаких претензий к «Спартаку», все четко рассчитано. Механизм расчета очень сложный. Так или иначе, деньги уже там.

    У них планы постелить искусственное футбольное поле малого размера, сделать освещение на школьном стадионе, постелить линолеум, купить инвентарь, тренажеры. Дело хорошее. Уважение «Спартаку», что четко сработал», – сказал Локалов в беседе с инсайдером Сергеем Егоровым.

    • Мирзов родился в Кабардино-Балкарии и работал в республике до 2014 года.
    • «Спартак» купил игрока в прошлом году.
    • Главное достижение в карьере Мирзова – Кубок России с «Тосно».

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    27.06.2020 22:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1021

      kvm 2 часа назад

      постелить линолеум на втором поле...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4085

      vladik12 3 часа назад

      Хоть какая-то польза от игрочка.

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