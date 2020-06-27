Нальчикская школа на деньги от «Спартака» за Мирзова постелет новое поле и купит инвентарь

Журналист Артем Локалов рассказал, на что школа из Нальчика потратит солидарную выплату от «Спартака» за полузащитника Резиуана Мирзова. Деньги в Кабардино-Балкарии уже получили.

«На счет школы поступили не 7 миллионов рублей, а меньше. Они не имеют никаких претензий к «Спартаку», все четко рассчитано. Механизм расчета очень сложный. Так или иначе, деньги уже там.

У них планы постелить искусственное футбольное поле малого размера, сделать освещение на школьном стадионе, постелить линолеум, купить инвентарь, тренажеры. Дело хорошее. Уважение «Спартаку», что четко сработал», – сказал Локалов в беседе с инсайдером Сергеем Егоровым.