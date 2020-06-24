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«Спартак» перевел школе Нальчика деньги за Мирзова

24 июня 2020, 10:36
4

Нальчикская школа получила от «Спартака» солидарные выплаты за Резиуана Мирзова. Речь идет о нескольких миллионах рублей.

«Речь о так называемых солидарных выплатах, на которые могут рассчитывать спортивные школы после трансфера своего воспитанника. Трансфер Мирзова в «Спартак» состоялся в июле прошлого года, красно-белые заплатили за игрока 4 миллиона евро. В июле 2020-го истекал срок, когда школа может обратиться в клуб по поводу солидарных выплат.

Руководство школы номер 31 Нальчика (ошибочно именовать ее «Эльбрусом») обратилось в «Спартак», предоставив документы, подтверждающие, что Резиуан обучался в школе. Заместитель гендиректора и директор по правовым вопросам «Спартака» Александр Цомая оперативно решил все вопросы. Деньги, как мне стало известно, уже поступили на счет школы.

Называлась сумма в 7 миллионов рублей (это 2,5 процента от суммы трансфера), но мне сообщили, что сумма меньше. Главное – деньги уже поступили в школу. Руководство и школы, и «Спартака» сработали четко, избежав ситуации с Александром Головиным, когда урегулировать вопрос с компенсациями для школ, где он занимался, пришлось решать РФС», – написал в телеграме Артем Локалов.

  • Мирзов родился в Кабардино-Балкарии и работал в республике до 2014 года.
  • «Спартак» купил игрока в прошлом году.
  • Главное достижение в карьере Мирзова – Кубок России с «Тосно».

Источник: телеграм-канал Артема Локалова

Бывший журналист «Советского спорта». Аудитория - более 3,1 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига Россия. ПФЛ. Зона Юг Спартак Спартак-Нальчик Мирзов Резиуан
Комментарии (4)
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Томик
1592984664
Неплохо было бы и самого Мирзова перевести туда же.
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vka1970
1592989071
Хорошо, когда люди работают честно и соблюдают законы, в отличии от тех кто пользуется только понятиями и всем кому должен, всё прощает.
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Mister_Tomsk
1592994982
Да эти бабки уже давно попилили, пропили и забыли
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