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    «Спартак» перевел школе Нальчика деньги за Мирзова

    Нальчикская школа получила от «Спартака» солидарные выплаты за Резиуана Мирзова. Речь идет о нескольких миллионах рублей.

    «Речь о так называемых солидарных выплатах, на которые могут рассчитывать спортивные школы после трансфера своего воспитанника. Трансфер Мирзова в «Спартак» состоялся в июле прошлого года, красно-белые заплатили за игрока 4 миллиона евро. В июле 2020-го истекал срок, когда школа может обратиться в клуб по поводу солидарных выплат.

    Руководство школы номер 31 Нальчика (ошибочно именовать ее «Эльбрусом») обратилось в «Спартак», предоставив документы, подтверждающие, что Резиуан обучался в школе. Заместитель гендиректора и директор по правовым вопросам «Спартака» Александр Цомая оперативно решил все вопросы. Деньги, как мне стало известно, уже поступили на счет школы.

    Называлась сумма в 7 миллионов рублей (это 2,5 процента от суммы трансфера), но мне сообщили, что сумма меньше. Главное – деньги уже поступили в школу. Руководство и школы, и «Спартака» сработали четко, избежав ситуации с Александром Головиным, когда урегулировать вопрос с компенсациями для школ, где он занимался, пришлось решать РФС», – написал в телеграме Артем Локалов.

    • Мирзов родился в Кабардино-Балкарии и работал в республике до 2014 года.
    • «Спартак» купил игрока в прошлом году.
    • Главное достижение в карьере Мирзова – Кубок России с «Тосно».

    Источник: телеграм-канал Артема Локалова

    Бывший журналист «Советского спорта». Аудитория - более 3,1 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 10:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2742

      Томик 23 минуты назад

      Неплохо было бы и самого Мирзова перевести туда же.

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