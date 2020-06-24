«Спартак» перевел школе Нальчика деньги за Мирзова

Нальчикская школа получила от «Спартака» солидарные выплаты за Резиуана Мирзова. Речь идет о нескольких миллионах рублей.

«Речь о так называемых солидарных выплатах, на которые могут рассчитывать спортивные школы после трансфера своего воспитанника. Трансфер Мирзова в «Спартак» состоялся в июле прошлого года, красно-белые заплатили за игрока 4 миллиона евро. В июле 2020-го истекал срок, когда школа может обратиться в клуб по поводу солидарных выплат.

Руководство школы номер 31 Нальчика (ошибочно именовать ее «Эльбрусом») обратилось в «Спартак», предоставив документы, подтверждающие, что Резиуан обучался в школе. Заместитель гендиректора и директор по правовым вопросам «Спартака» Александр Цомая оперативно решил все вопросы. Деньги, как мне стало известно, уже поступили на счет школы.

Называлась сумма в 7 миллионов рублей (это 2,5 процента от суммы трансфера), но мне сообщили, что сумма меньше. Главное – деньги уже поступили в школу. Руководство и школы, и «Спартака» сработали четко, избежав ситуации с Александром Головиным, когда урегулировать вопрос с компенсациями для школ, где он занимался, пришлось решать РФС», – написал в телеграме Артем Локалов.