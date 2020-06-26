Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Божович: «Не знаю, почему «Крыльям Советов» отменили чистый гол в ворота «Зенита»

Божович: «Не знаю, почему «Крыльям Советов» отменили чистый гол в ворота «Зенита»

26 июня 2020, 22:58
34

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович дал интервью после матча 24-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2). По ходу встречи самарцы вели в счете.

«После «Ахмата» сказали, что мы не готовы физически. Но мы получили данные, что мы сделали много спринтов и рывков. Было видно, что мы можем бежать. В той игре был психологический вопрос. «Зенит» делает много длинных передач на Артема Дзюбу. Пытались внимательно играть на подборе, закрыть опорную зону. У нас были опасные контратаки.

Нам отменили чистый гол, сами привезли себе две пенальти. Почему нам отменили гол, я не знаю», – сказал черногорец.

  • «Крылья Советов» идут последними.
  • «Зенит» лидирует с 12-очковым отрывом.
  • «Зенит» оба гола забил с пенальти.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зенит Божович Миодраг
Комментарии (34)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Давид59
1593201948
Только что смотрел "Матч Премьер" Божович такого не говорил. Зачем передёргивать? Он сказал, что не видел момента с отменённым вторым голом, надо будет посмотреть. Бомбардир!Врать не красиво!
Ответить
Челнинец
1593202167
Все здравомыслящие знают что эти бомжи без зелененьких не могут выиграть!
Ответить
Мага 13
1593202603
гол чистый был, все адекватные болелы это признают.
Ответить
giluxa1963
1593202808
если Зенит не может обыграть чисто такие команды как Крылья Советов какие они чемпионы -судьи прекращайте им помогать
Ответить
paracetamol
1593204198
Не знаю, почему отменили 2 чистых гола в ворота «Крыльев Советов»?
Ответить
JTherry
1593204237
несколько раз показали повтор момента с голом: Глушенков грудью скидку сделал под удар, не понятно, почему судья отменил... без судей зенит и выиграть не может
Ответить
Ловкий Бубен
1593209020
Потму что был ВАР, эпизод был проанализирован командой квалифицированных судей, как всегда и хотели "борцы с баблом" и дрyгие его любители, ВАР показал что гол не был чистым и его отменили, потому что была игра рукой... но диванным экспердам виднее они знают лучше, всё что в пользу Зенита всегда неверно, только что против него, это всегда справедливо.. может вам ВАР отменить теперь , клоуны ? Вы же сами его хотели ?
Ответить
моэм
1593233890
Смешной...да потому что судье приказали из Газпрома организовать победу Зениту.
Ответить
моэм
1593234598
Хочу отметить "великолепную работу" комментаторов матча...атака КС , идёт навес , в стиле Бекхема , на одиннадцатиметровую , где Ракицкий чисто на классе "снимает" мяч с головы напа...красивейший динамичный момент ...а от комментатора слышу "жилетт лучше для мужчины нет"....даже представить трудно что с таким комментатором сделали бы в Италии или Бразилии...а у нас они лучшие.
Ответить
житель СПб
1593236904
И я не знаю... Точнее - знаю. И дело, думаю, здесь не в подкупе (хотя Гинер сказал, что они все подкупают судей? ему виднее). Дело в том, что в сомнительных ситуациях у нас судьи принимают решение в пользу авторитетных команд - ущемляя другие. И здесь не только Зенит в таком положении - можно перечислять по известному списку. Вот это плохо! А Крылья наиграли на честную ничью. Надеюсь, останутся в Лиге (если увеличат численность команд в Лиге).
Ответить
Главные новости
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
7
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
10:47
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
12
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
09:11
3
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
14
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
08:30
1
Скандал в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости
00:59
Все новости
Все новости
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
2
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
5
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
1
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
1
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
14
Определен лучший форвард России
08:49
1
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
1
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
4
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
4
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
14
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
3
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
1
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
4
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
27
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
7
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
4
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
Вчера, 20:39
4
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+