Божович: «Не знаю, почему «Крыльям Советов» отменили чистый гол в ворота «Зенита»

Игрок играет в футболке с короткими рукавами. На повторе видно, что мяч попадает в место, где футболка, значит игры рукой не было. Такая же ситуация и с первым пенальти, когда мяч попал игроку Крыльев подмышку. Лучше бы он не убирал руку, тогда более отчетливо было бы видно, что мяч попадает ему в плечо.
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович дал интервью после матча 24-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2). По ходу встречи самарцы вели в счете.
«После «Ахмата» сказали, что мы не готовы физически. Но мы получили данные, что мы сделали много спринтов и рывков. Было видно, что мы можем бежать. В той игре был психологический вопрос. «Зенит» делает много длинных передач на Артема Дзюбу. Пытались внимательно играть на подборе, закрыть опорную зону. У нас были опасные контратаки.
Нам отменили чистый гол, сами привезли себе две пенальти. Почему нам отменили гол, я не знаю», – сказал черногорец.
- «Крылья Советов» идут последними.
- «Зенит» лидирует с 12-очковым отрывом.
- «Зенит» оба гола забил с пенальти.