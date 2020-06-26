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    Божович: «Не знаю, почему «Крыльям Советов» отменили чистый гол в ворота «Зенита»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович дал интервью после матча 24-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2). По ходу встречи самарцы вели в счете.

    «После «Ахмата» сказали, что мы не готовы физически. Но мы получили данные, что мы сделали много спринтов и рывков. Было видно, что мы можем бежать. В той игре был психологический вопрос. «Зенит» делает много длинных передач на Артема Дзюбу. Пытались внимательно играть на подборе, закрыть опорную зону. У нас были опасные контратаки.

    Нам отменили чистый гол, сами привезли себе две пенальти. Почему нам отменили гол, я не знаю», – сказал черногорец.

    • «Крылья Советов» идут последними.
    • «Зенит» лидирует с 12-очковым отрывом.
    • «Зенит» оба гола забил с пенальти.

    Источник: «Чемпионат»

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    26.06.2020 22:58
    Комментарии16
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      Рейтинг: +64

      Йост 1 минуту назад

      Игрок играет в футболке с короткими рукавами. На повторе видно, что мяч попадает в место, где футболка, значит игры рукой не было. Такая же ситуация и с первым пенальти, когда мяч попал игроку Крыльев подмышку. Лучше бы он не убирал руку, тогда более отчетливо было бы видно, что мяч попадает ему в плечо.

      0
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      Рейтинг: +9

      Gopnikalex 12 минут назад

      Ребят мяч в не пределов рукава стандартной футболки в атаке это фол читаем новые правила. А сыграли как могли в Питере плюс 28 и ветра нет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5047

      JTherry 38 минут назад

      несколько раз показали повтор момента с голом: Глушенков грудью скидку сделал под удар, не понятно, почему судья отменил... без судей зенит и выиграть не может

      2
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      Рейтинг: +10571

      KLIM777 > JTherry 36 минут назад

      с голову в руку. смотри внимательно. но такие руки обычно не считают

      0
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      Рейтинг: +5047

      JTherry > KLIM777 30 минут назад

      с какой камеры не показывали, в руку чисто не попал мяч, если это и было, то могли бы повтор показать...

      2
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      ...
      Рейтинг: +3371

      Давид59 > JTherry 13 минут назад

      Скидку делал грудью транзитом через предплечье. Стоп кадр несколько раз показали

      0
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      Рейтинг: +5918

      paracetamol 39 минут назад

      Не знаю, почему отменили 2 чистых гола в ворота «Крыльев Советов»?

      1
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      Рейтинг: +1894

      giluxa1963 1 час назад

      если Зенит не может обыграть чисто такие команды как Крылья Советов какие они чемпионы -судьи прекращайте им помогать

      3
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      Рейтинг: +1627

      afw13 1 час назад

      гол чистый был, все адекватные болелы это признают.

      4
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      Рейтинг: +3570

      Борат > afw13 1 минуту назад

      Мага, иди овечку борой, футбол это не твоё! Гыгы

      0
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      Рейтинг: +1929

      Челнинец 1 час назад

      Все здравомыслящие знают что эти бомжи без зелененьких не могут выиграть!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1828

      neveldomha > Челнинец 1 час назад

      Здравопердящие, ты хотел сказать)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1594

      Genz 1 час назад

      Игра ..авно. таким зенит будет и в лч. Позор

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1929

      Челнинец > Genz 1 час назад

      не привыкать видеть зенита в ЛЧ с позором, так будет всегда, ведь в ЛЧ судей не купишь!

      0
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      ...
      Рейтинг: +10571

      KLIM777 > Челнинец 35 минут назад

      там Газпром спонсор. Как же не купишь?

      куйню не неси имбицильный.

      -1
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      Рейтинг: +3371

      Давид59 1 час назад

      Только что смотрел "Матч Премьер" Божович такого не говорил. Зачем передёргивать? Он сказал, что не видел момента с отменённым вторым голом, надо будет посмотреть. Бомбардир!Врать не красиво!

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