Божович: «Не знаю, почему «Крыльям Советов» отменили чистый гол в ворота «Зенита»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович дал интервью после матча 24-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2). По ходу встречи самарцы вели в счете.

«После «Ахмата» сказали, что мы не готовы физически. Но мы получили данные, что мы сделали много спринтов и рывков. Было видно, что мы можем бежать. В той игре был психологический вопрос. «Зенит» делает много длинных передач на Артема Дзюбу. Пытались внимательно играть на подборе, закрыть опорную зону. У нас были опасные контратаки.

Нам отменили чистый гол, сами привезли себе две пенальти. Почему нам отменили гол, я не знаю», – сказал черногорец.