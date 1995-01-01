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    Левандовски – лучший игрок сезона в Бундеслиге

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком Бундеслиги сезона-2019/20.

    Помимо поляка в список претендентов на награду входили Серж Гнабри («Бавария»), Джейдон Санчо, Эрлинг Холанд (оба – «Боруссия»), Амин Арит («Шальке»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг») и Кай Хаверц («Байер»).

    • Левандовски в текущем розыгрыше чемпионата Германии провел 30 матчей, забил 33 гола и сделал четыре ассиста.
    • «Бавария» досрочно стала победителем Бундеслиги.
    • Лучшим новичком турнира признан еще один игрок мюнхенской команды Альфонсо Дэвис.

    Источник: Официальный твиттер Бундеслиги

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