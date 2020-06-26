Левандовски – лучший игрок сезона в Бундеслиге

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком Бундеслиги сезона-2019/20.
Помимо поляка в список претендентов на награду входили Серж Гнабри («Бавария»), Джейдон Санчо, Эрлинг Холанд (оба – «Боруссия»), Амин Арит («Шальке»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг») и Кай Хаверц («Байер»).
- Левандовски в текущем розыгрыше чемпионата Германии провел 30 матчей, забил 33 гола и сделал четыре ассиста.
- «Бавария» досрочно стала победителем Бундеслиги.
- Лучшим новичком турнира признан еще один игрок мюнхенской команды Альфонсо Дэвис.
Источник: Официальный твиттер Бундеслиги